«Алкоголь и табак подорожают»: депутаты поддержали новые налоги

С 15 марта 2025 года акцизы на крепкий алкоголь увеличатся, а с 1 марта 2028 года рост коснётся всех видов спиртного. Цена бутылки водки вырастет на 0,51 евро, вина — на 0,15–0,30 евро, пива — на 0,03 евро.

«Главная цель — сбалансировать бюджет и снизить вредное потребление», — отметили в комиссии.

Табачные изделия подорожают сильнее, чем планировалось. С 2028 года пачка сигарет прибавит в цене 2,20 евро и достигнет 7,50 евро. Пачка нагреваемого табака подорожает на 0,35 евро, а упаковка двухмиллилитровой жидкости для электронных сигарет — на 0,15 евро.

С 2028 года новые акцизы распространятся и на сладкие напитки, включая безалкогольные газированные напитки, приготовленные на месте в кафе.

Повышение коснётся также нефтепродуктов. С 2028 года отменяется пониженная ставка для топлива, используемого в свободных портах и специальных экономических зонах. До конца 2027 года льгота сохранится.

Дополнительно правительство выделило 22,3 миллиона евро к бюджету 2026 года, из которых восемь миллионов направят на проект Rail Baltica, 4,8 миллиона — сельским врачам, а 1,8 миллиона — на помощь пострадавшим от насилия.