«Алкоголь и табак подорожают»: депутаты поддержали новые налоги

21 ноября, 2025 18:21

Сеймская комиссия по бюджету и финансам поддержала законопроект о постепенном повышении акцизов на алкоголь, табак, сладкие напитки и топливо. Поправки связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и с финансовыми рамками на последующие три года.

С 15 марта 2025 года акцизы на крепкий алкоголь увеличатся, а с 1 марта 2028 года рост коснётся всех видов спиртного. Цена бутылки водки вырастет на 0,51 евро, вина — на 0,15–0,30 евро, пива — на 0,03 евро.

«Главная цель — сбалансировать бюджет и снизить вредное потребление», — отметили в комиссии.
Табачные изделия подорожают сильнее, чем планировалось. С 2028 года пачка сигарет прибавит в цене 2,20 евро и достигнет 7,50 евро. Пачка нагреваемого табака подорожает на 0,35 евро, а упаковка двухмиллилитровой жидкости для электронных сигарет — на 0,15 евро.

С 2028 года новые акцизы распространятся и на сладкие напитки, включая безалкогольные газированные напитки, приготовленные на месте в кафе.

Повышение коснётся также нефтепродуктов. С 2028 года отменяется пониженная ставка для топлива, используемого в свободных портах и специальных экономических зонах. До конца 2027 года льгота сохранится.

Дополнительно правительство выделило 22,3 миллиона евро к бюджету 2026 года, из которых восемь миллионов направят на проект Rail Baltica, 4,8 миллиона — сельским врачам, а 1,8 миллиона — на помощь пострадавшим от насилия.

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском
Важно

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии
Важно

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии

Андрей Козлов: «На ком отыграются националы? Ответ очевиден»
Важно

Андрей Козлов: «На ком отыграются националы? Ответ очевиден» (1)

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия может напасть на страны Балтии, если не будет остановлена в Украине.

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия может напасть на страны Балтии, если не будет остановлена в Украине.

«Хотел построить церковь, но сжёг всё»: рижанин объяснил пожар

В рижском микрорайоне Тейка полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина поджёг скамейку у многоквартирного дома. Инцидент произошёл 18 ноября, сообщили в Государственной полиции.

В рижском микрорайоне Тейка полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина поджёг скамейку у многоквартирного дома. Инцидент произошёл 18 ноября, сообщили в Государственной полиции.

Хлеб, молоко, яйца и курица могут подешеветь. Но с лета 2026 года

Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. Они предусматривают установление пониженной ставки НДС в размере 12% на базовые продукты питания. Новая норма вступит в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать до середины 2027 года.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. Они предусматривают установление пониженной ставки НДС в размере 12% на базовые продукты питания. Новая норма вступит в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать до середины 2027 года.

Землетрясение вытряхивает из земли самородки — учёные объяснили почему

Оказывается, природа умеет делать золото куда хитрее, чем мы думали.

Оказывается, природа умеет делать золото куда хитрее, чем мы думали.

Honda и Sony открыли предзаказы на «движущийся планшет» — Afeela

Afeela, совместный проект Honda и Sony, выходит на финишную прямую.
Компания официально подтвердила: первые поставки начнутся в 2026 году, а предзаказы открыты уже сейчас.

Afeela, совместный проект Honda и Sony, выходит на финишную прямую.
Компания официально подтвердила: первые поставки начнутся в 2026 году, а предзаказы открыты уже сейчас.

Зеленский поставил украинцев перед выбором: «Либо двадцать восемь пунктов, либо крайне тяжёлая зима» (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: необходимо либо принять предложенный Соединёнными Штатами Америки «мирный план», либо пережить «крайне тяжёлую зиму».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: необходимо либо принять предложенный Соединёнными Штатами Америки «мирный план», либо пережить «крайне тяжёлую зиму».

