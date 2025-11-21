Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 21. Ноября Завтра: Andis, Zeltite
Доступность

Honda и Sony открыли предзаказы на «движущийся планшет» — Afeela

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 18:47

Всюду жизнь 0 комментариев

Afeela, совместный проект Honda и Sony, выходит на финишную прямую.
Компания официально подтвердила: первые поставки начнутся в 2026 году, а предзаказы открыты уже сейчас.

Модель долго казалась концептом для выставок, но теперь переходит из разряда будущего в реальность.

Главная фишка Afeela — минималистичный интерьер, который выглядит так, будто его придумали дизайнеры игровых приставок:

перед водителем — панорамный экран во всю ширину салона,
интерфейс полностью цифровой,
физические кнопки сведены к минимуму,
управление мультимедиа построено на логике «умного дома».
Машина сразу создаёт ощущение, что ты сидишь внутри высокотехнологичного устройства, а не обычного автомобиля.

Вместо классической «баранки» — компактный Y-образный руль.
Такое решение уже вызывает дискуссии в среде автолюбителей: красиво, современно, необычно — но непривычно.
Honda подчёркивает, что это часть новой философии управления, заточенной под ассистентов вождения.

Экосистема Sony внутри и производитель делает ставку на электронику:

камеры вместо зеркал,
интеллектуальные подсказки,
интеграция с игровыми и мультимедийными сервисами Sony,
высокая степень персонализации интерфейса.
Afeela — это попытка превратить электромобиль в «создаваемый пользователем цифровой кокпит».

В ноябре машину снова вывели в публичное пространство — и ролики с новинкой мгновенно стали вирусными в соцсетях.
Особенно после демонстрации, где автомобиль плавно двигался, реагируя на команды с геймпад-контроллера.

Производители подчёркивают: это не реальный режим езды, а демонстрация интерфейсов.
Но выглядит так, что взгляд всё равно цепляется.

Поставки — уже скоро
Honda и Sony обещают вывести Afeela в серию в 2026 году.
Цена ожидается премиальной, но интерес — высокий: на некоторых рынках уже собирают очереди на оплату брони.

Afeela — один из самых обсуждаемых электрокаров конца года.
И хорошо видно: публике зашёл не новый «миллион километров пробега», а попытка показать, каким может быть автомобиль, если его создают дизайнеры и инженеры, привыкшие думать не только о дорогах, но и о экранах.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском
Важно

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии
Важно

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:40 21.11.2025
США усилили давление на Украину ради мирного соглашения
Bitnews.lv 4 часа назад
«Дам 2000 евро!» Пьяный водитель еще и за взятку ответит
Bitnews.lv 5 часов назад
Балтия: солнце на работе
Sfera.lv 5 часов назад
Индия: истребитель разбился в Дубае
Sfera.lv 5 часов назад
Спорт: НБА в Европе
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: ищите инвесторов…
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: пациентам придётся ждать дольше
Sfera.lv 9 часов назад
Сейм отклонил вотум недоверия министру Швинке
Bitnews.lv 1 день назад

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия может напасть на страны Балтии, если не будет остановлена в Украине.

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия может напасть на страны Балтии, если не будет остановлена в Украине.

Читать
Загрузка

«Хотел построить церковь, но сжёг всё»: рижанин объяснил пожар

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

В рижском микрорайоне Тейка полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина поджёг скамейку у многоквартирного дома. Инцидент произошёл 18 ноября, сообщили в Государственной полиции.

В рижском микрорайоне Тейка полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина поджёг скамейку у многоквартирного дома. Инцидент произошёл 18 ноября, сообщили в Государственной полиции.

Читать

Хлеб, молоко, яйца и курица могут подешеветь. Но с лета 2026 года

Новости Латвии 19:51

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. Они предусматривают установление пониженной ставки НДС в размере 12% на базовые продукты питания. Новая норма вступит в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать до середины 2027 года.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. Они предусматривают установление пониженной ставки НДС в размере 12% на базовые продукты питания. Новая норма вступит в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать до середины 2027 года.

Читать

Землетрясение вытряхивает из земли самородки — учёные объяснили почему

Наука 19:33

Наука 0 комментариев

Оказывается, природа умеет делать золото куда хитрее, чем мы думали.

Оказывается, природа умеет делать золото куда хитрее, чем мы думали.

Читать

«Алкоголь и табак подорожают»: депутаты поддержали новые налоги

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

Сеймская комиссия по бюджету и финансам поддержала законопроект о постепенном повышении акцизов на алкоголь, табак, сладкие напитки и топливо. Поправки связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и с финансовыми рамками на последующие три года.

Сеймская комиссия по бюджету и финансам поддержала законопроект о постепенном повышении акцизов на алкоголь, табак, сладкие напитки и топливо. Поправки связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и с финансовыми рамками на последующие три года.

Читать

Зеленский поставил украинцев перед выбором: «Либо двадцать восемь пунктов, либо крайне тяжёлая зима» (ВИДЕО)

Важно 17:58

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: необходимо либо принять предложенный Соединёнными Штатами Америки «мирный план», либо пережить «крайне тяжёлую зиму».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: необходимо либо принять предложенный Соединёнными Штатами Америки «мирный план», либо пережить «крайне тяжёлую зиму».

Читать