Honda и Sony открыли предзаказы на «движущийся планшет» — Afeela

Модель долго казалась концептом для выставок, но теперь переходит из разряда будущего в реальность.
Главная фишка Afeela — минималистичный интерьер, который выглядит так, будто его придумали дизайнеры игровых приставок:
перед водителем — панорамный экран во всю ширину салона,
интерфейс полностью цифровой,
физические кнопки сведены к минимуму,
управление мультимедиа построено на логике «умного дома».
Машина сразу создаёт ощущение, что ты сидишь внутри высокотехнологичного устройства, а не обычного автомобиля.
Вместо классической «баранки» — компактный Y-образный руль.
Такое решение уже вызывает дискуссии в среде автолюбителей: красиво, современно, необычно — но непривычно.
Honda подчёркивает, что это часть новой философии управления, заточенной под ассистентов вождения.
Экосистема Sony внутри и производитель делает ставку на электронику:
камеры вместо зеркал,
интеллектуальные подсказки,
интеграция с игровыми и мультимедийными сервисами Sony,
высокая степень персонализации интерфейса.
Afeela — это попытка превратить электромобиль в «создаваемый пользователем цифровой кокпит».
В ноябре машину снова вывели в публичное пространство — и ролики с новинкой мгновенно стали вирусными в соцсетях.
Особенно после демонстрации, где автомобиль плавно двигался, реагируя на команды с геймпад-контроллера.
Производители подчёркивают: это не реальный режим езды, а демонстрация интерфейсов.
Но выглядит так, что взгляд всё равно цепляется.
Поставки — уже скоро
Honda и Sony обещают вывести Afeela в серию в 2026 году.
Цена ожидается премиальной, но интерес — высокий: на некоторых рынках уже собирают очереди на оплату брони.
Afeela — один из самых обсуждаемых электрокаров конца года.
И хорошо видно: публике зашёл не новый «миллион километров пробега», а попытка показать, каким может быть автомобиль, если его создают дизайнеры и инженеры, привыкшие думать не только о дорогах, но и о экранах.