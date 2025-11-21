Honda и Sony открыли предзаказы на «движущийся планшет» — Afeela

Модель долго казалась концептом для выставок, но теперь переходит из разряда будущего в реальность.

Главная фишка Afeela — минималистичный интерьер, который выглядит так, будто его придумали дизайнеры игровых приставок:

перед водителем — панорамный экран во всю ширину салона,

интерфейс полностью цифровой,

физические кнопки сведены к минимуму,

управление мультимедиа построено на логике «умного дома».

Машина сразу создаёт ощущение, что ты сидишь внутри высокотехнологичного устройства, а не обычного автомобиля.

Вместо классической «баранки» — компактный Y-образный руль.

Такое решение уже вызывает дискуссии в среде автолюбителей: красиво, современно, необычно — но непривычно.

Honda подчёркивает, что это часть новой философии управления, заточенной под ассистентов вождения.

Экосистема Sony внутри и производитель делает ставку на электронику:

камеры вместо зеркал,

интеллектуальные подсказки,

интеграция с игровыми и мультимедийными сервисами Sony,

высокая степень персонализации интерфейса.

Afeela — это попытка превратить электромобиль в «создаваемый пользователем цифровой кокпит».

В ноябре машину снова вывели в публичное пространство — и ролики с новинкой мгновенно стали вирусными в соцсетях.

Особенно после демонстрации, где автомобиль плавно двигался, реагируя на команды с геймпад-контроллера.

Производители подчёркивают: это не реальный режим езды, а демонстрация интерфейсов.

Но выглядит так, что взгляд всё равно цепляется.

Поставки — уже скоро

Honda и Sony обещают вывести Afeela в серию в 2026 году.

Цена ожидается премиальной, но интерес — высокий: на некоторых рынках уже собирают очереди на оплату брони.

Afeela — один из самых обсуждаемых электрокаров конца года.

И хорошо видно: публике зашёл не новый «миллион километров пробега», а попытка показать, каким может быть автомобиль, если его создают дизайнеры и инженеры, привыкшие думать не только о дорогах, но и о экранах.