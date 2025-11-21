Новый бардак в больницах. «Электронное направление» вызвало сбои и очереди

Однако запуск прошёл не без проблем: медицинские учреждения и пациенты столкнулись с задержками при оформлении направлений. Как выяснилось, новая система пока не интегрирована с программами, которыми пользуются крупные больницы и семейные врачи.

«Сегодня ввод первого бумажного направления занял десять минут. Мы просим пациентов приходить минимум за пятнадцать минут до приёма», — рассказала заведующая отделом информации Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня Дзинтра Клявиня.

По словам врача Айниса Дзалбса, в его практике в Стальгене электронные направления составляют лишь 10–15% от общего числа: «Пациенты опасаются технических неполадок, да и привычка приносить бумагу ещё сильна».

Переход на электронные направления призван исключить дублирование очередей — когда пациенты записываются сразу в несколько клиник по одному документу. Бумажные формы разрешено использовать до мая следующего года, но затем каждое выданное направление должно быть оцифровано.

Электронное направление будет действительно три месяца и позволит записаться только в одно медицинское учреждение. Врачи признают: пока система создаёт дополнительную нагрузку, однако в перспективе должна облегчить работу и врачам, и пациентам.