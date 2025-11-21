«Мир до Дня благодарения», — США торопят Киев

Один из собеседников сообщил, что США настаивают на подписании документа до 27 ноября, когда в стране отмечают День благодарения. О тех же сроках ранее писала Financial Times.

«Американцы торопят Киев, и это вызывает беспокойство среди союзников», — отметил один из дипломатов.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским договорились, что линия фронта станет отправной точкой для будущего соглашения. Европейские лидеры поддержали усилия США, но подчеркнули, что любое решение должно учитывать интересы Европы.

По данным СМИ, Мерц отменил запланированные встречи, чтобы провести срочные переговоры с Зеленским, Макроном и Стармером. Официально европейские страны пока не получили сам американский план, однако, как утверждают источники, часть его пунктов напрямую касается Европы.