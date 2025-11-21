Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бесплатные медуслуги оставят только работающим в Латвии. Возможно

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 17:20

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону о финансировании здравоохранения, согласно которым бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто живёт и работает в стране, уплачивая здесь налоги. Теперь решение предстоит принять Сейму.

Министры назвали такой подход справедливым. По данным Министерства здравоохранения, в прошлом году латвийские налогоплательщики оплатили около 3 миллионов евро за лечение соотечественников, живущих и работающих в других странах ЕС.

«К середине будущего года будет создана система, где можно проверить, задекларирован ли человек в Латвии. Если нет — он сможет получить только платные медуслуги», — пояснил заместитель госсекретаря Минздрава Борис Книгин.
В прошлом году медицинские услуги за счёт латвийского бюджета получили 12 800 граждан, проживающих за границей. Общая сумма составила 3 миллиона евро, а всего в других странах ЕС задекларированы 214 тысяч латвийцев.

Одновременно Минздрав предлагает отказаться от принципа «двух корзин» медицинских услуг, который предполагал разделение пациентов по уровню налоговых отчислений. Как признали в ведомстве, система не работает и вызывает путаницу.

Исключения сохранятся для пенсионеров, получающих латвийскую пенсию, и отдельных категорий иностранцев. В министерстве подчёркивают, что новый порядок основан на принципе резидентства и соответствует международным нормам.

Однако часть медиков и депутатов не согласны. Руководитель Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска напомнила, что Всемирная организация здравоохранения выступает против любого деления граждан на категории при доступе к медпомощи.

Поправки планируется рассмотреть в трёх чтениях, и до конца года закон, вероятно, принят не будет.

«Грипп наступает»: SPKC фиксирует рост случаев по всей стране

Новости Латвии 17:28

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

«Чистый хаос»: новые сканеры ЕС довели туристов до слёз и толкотни

Всюду жизнь 17:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Читать

В ООН заявили: из Украины бежали около 10 миллионов человек

Мир 17:15

Мир 0 комментариев

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Читать

Литва жалуется: белорусы не выпускают литовские фуры уже вторые сутки

Мир 16:51

Мир 0 комментариев

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Читать

Новый бардак в больницах. «Электронное направление» вызвало сбои и очереди

Новости Латвии 16:46

Новости Латвии 0 комментариев

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

Читать

Кэти Перри и Джастин Трюдо: неожиданный роман поп-звезды и канадского политика

Всюду жизнь 16:42

Всюду жизнь 0 комментариев

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

Читать