Бесплатные медуслуги оставят только работающим в Латвии. Возможно

Министры назвали такой подход справедливым. По данным Министерства здравоохранения, в прошлом году латвийские налогоплательщики оплатили около 3 миллионов евро за лечение соотечественников, живущих и работающих в других странах ЕС.

«К середине будущего года будет создана система, где можно проверить, задекларирован ли человек в Латвии. Если нет — он сможет получить только платные медуслуги», — пояснил заместитель госсекретаря Минздрава Борис Книгин.

В прошлом году медицинские услуги за счёт латвийского бюджета получили 12 800 граждан, проживающих за границей. Общая сумма составила 3 миллиона евро, а всего в других странах ЕС задекларированы 214 тысяч латвийцев.

Одновременно Минздрав предлагает отказаться от принципа «двух корзин» медицинских услуг, который предполагал разделение пациентов по уровню налоговых отчислений. Как признали в ведомстве, система не работает и вызывает путаницу.

Исключения сохранятся для пенсионеров, получающих латвийскую пенсию, и отдельных категорий иностранцев. В министерстве подчёркивают, что новый порядок основан на принципе резидентства и соответствует международным нормам.

Однако часть медиков и депутатов не согласны. Руководитель Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска напомнила, что Всемирная организация здравоохранения выступает против любого деления граждан на категории при доступе к медпомощи.

Поправки планируется рассмотреть в трёх чтениях, и до конца года закон, вероятно, принят не будет.