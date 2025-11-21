Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Латвии увеличилось число киберинцидентов

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

Главной киберугрозой по-прежнему остается мошенничество. Продолжается классический фишинг с использованием названий известных организаций. Кроме того, мошенники используют вводящую в заблуждение рекламу, имитируя сайты латвийских СМИ или профили известных в обществе людей, чтобы распространять кажущиеся достоверными мошеннические инвестиционные предложения, а также фейковые новости.

"Cert.lv" отмечает, что продолжаются активные мошеннические кампании по рассылке поддельных электронных писем и SMS. Наиболее высокая фишинговая активность фиксируется от имени Дирекции безопасности дорожного движения, системы электронного декларирования (EDS), а также под брендами "Facebook" и "Microsoft".

Размер финансового ущерба пострадавших от мошеннических действий колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч евро.

Мошенники также используют поисковые системы, такие как "Google", перенаправляя пользователей на поддельные сайты, визуально имитирующие порталы "eParaksts.lv" или "E-veselība".

"Cert.lv" акцентирует внимание на том, что с лета увеличилось количество сообщений о скомпрометированных сайтах, на которых посетителям показываются поддельные окна безопасности с призывом подтвердить, что они не являются роботами

За отчетный период "Cert.lv" зарегистрировал три сообщения от организаций, пострадавших от атаки шифровального вируса-вымогателя.

В "Cert.lv" отметили, что что злоумышленники стали более организованными, а их тактики - более адаптированными к механизмам защиты предприятий. Поэтому компаниям необходимо совершенствовать меры безопасности и обеспечивать способность быстро восстановить работу после инцидента.

Кроме того, продолжаются геополитически мотивированные атаки - как реакция на внешнеполитические заявления, а также в рамках более широких операций влияния, осуществляемых группировкой "DDoSIA".

DDoS-атаки были направлены против нескольких муниципальных сайтов, а также объектов транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры. В "Cert.lv" отмечают, что временные перебои в работе были оперативно устранены, при этом большинство ресурсов оказалось должным образом защищено и атаки на их функционирование не повлияли.

За отчетный период 82% всех зарегистрированных "Cert.lv" случаев распространения вредоносных программ пришлось на "Android.badbox2", что свидетельствует о чрезвычайно высокой и целенаправленной активности в сегменте устройств на базе "Android". Такое широкое распространение указывает на масштабные кампании по массовому заражению - возможно, через неофициальные установки приложений или поддельные обновления, отмечают в "Cert.lv".

Современные атаки становятся гибридными: злоумышленники одновременно используют технологические средства и уязвимости человеческого фактора, отмечают в "Cert.lv". Для снижения их воздействия критически важны устойчивость систем, своевременное устранение уязвимостей, применение телеметрических данных и быстрое, скоординированное реагирование, позволяющее значительно сократить потенциальные последствия.

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском
«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском

Пушкин жил, Пушкин жив: автор рижской скульптуры установил памятник в Париже
Пушкин жил, Пушкин жив: автор рижской скульптуры установил памятник в Париже

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области
План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

Комиссия Сейма по бюджету и финансам сохранила повышенное пособие для работающих родителей

Новости Латвии 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

Читать
Загрузка

В Риге открывается главный рождественский базарчик

Новости Латвии 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

Читать

Печальная статистика: только за прошлую неделю мошенники выманили у жителей полмиллиона евро

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Читать

Ziedot.lv просит жертвовать тёплую одежу

Новости Латвии 12:51

Новости Латвии 0 комментариев

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

Читать

Провел 6 ночей в болоте: пропавший пенсионер чудом спасся под Юрмалой

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Читать