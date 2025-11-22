Вэнс назвал три условия любого «мирного плана» по Украине

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс (Джей Ди Вэнс) обозначил три условия, которые, по его мнению, должны быть составляющими любого "мирного плана" по Украине. Соответствующую запись Вэнс разместил в соцсети X в пятницу, 21 ноября.

По словам вице-президента, любое подобное предложение должно "остановить убийства, сохранив при этом суверенитет Украины". Кроме того, оно должно "быть приемлемым как для России, так и для Украины" и "максимально увеличить шансы на то, что война не возобновится".

США могут лишить Украину разведданных и оружия

Вэнс добавил, что любая критика соглашения, над которым работает администрация, либо основана на неправильном понимании документа, либо искажает некоторые важные реалии на местах.

"Существует иллюзия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или введем больше санкций, победа будет близка", - написал Вэнс далее. "Мир не будет достигнут несостоятельными дипломатами или политиками, живущими в мире иллюзий. Он может быть достигнут умными людьми, живущими в реальном мире", - резюмировал вице-президент.

США могут лишить Украину разведданных и оружия, если власти страны не одобрят разработанный Вашингтоном план по урегулированию войны, писало агентство Reuters ранее со ссылкой на источники.

Что известно о "мирном плане" Трампа для Украины?

Предложенный США "мирный план" пока не обнародован, однако ряд СМИ опубликовал выдержки из проекта. Украина, как ожидается, должна пойти на территориальные уступки России и сократить свою армию. Соединенные Штаты и Европа обязуются профинансировать восстановление Украины, с РФ поэтапно снимают санкции, а Москва и Вашингтон заключают соглашение о долгосрочном экономическом сотрудничестве. По данным Axios, план предусматривает гарантии безопасности Киеву, обязывающие США и европейских союзников рассматривать атаку на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество".

В Евросоюзе сдержанно отреагировали на план Белого дома. Лидеры Германии, Великобритании, Франции и Украины исходят из того, что "отправной точкой для достижения взаимопонимания" выступает "линия соприкосновения", а украинская армия должна оставаться "способной эффективно защищать суверенитет" страны.