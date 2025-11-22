Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 22. Ноября Завтра: Aldis, Aldris, Alfons
Доступность

Данные 6000-летней давности показывают: к 2100 году в Европе появятся ещё 42 летних дня

Euronews 22 ноября, 2025 14:29

Наука 0 комментариев

Лето в Европе может вскоре стать намного длиннее, показало новое исследование.
Европейское лето становится все длиннее и жарче. Однако до сих пор существовала "большая неопределенность" относительно того, как именно и почему это происходит, говорит доктор Селия Мартин-Пуэртас, ведущий исследователь с факультета географии в Ройал Холлоуэй.

Новое исследование показывает, что нынешняя жара повторяет жару 6000-летней давности и может быть признаком еще более жарких дней в будущем.

В поисках грязи

Для исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, Мартин-Пуэртас и ее команда обратили внимание на важный источник климатической истории - ил. Осадки, найденные на дне европейских озер, дают представление о том, как менялись времена года за последние 10 000 лет.

Они оценили "широтный температурный градиент", или разницу температур между Арктикой и экватором. Именно этот градиент определяет погоду в Европе, направляя ветры с Атлантического океана на континент.

По мере прогрева Арктики разница температур между Арктикой и экватором уменьшается. В результате воздушные потоки замедляются, что усиливает и продлевает летние погодные явления, такие как тепловые волны. Сам летний сезон также будет длиться дольше.

Согласно исследованию, при уменьшении температурного градиента в широтах на 1°C летний сезон будет продлеваться примерно на шесть дней. При сохранении нынешних темпов потепления к 2100 году это может добавить 42 дополнительных летних дня. Однако при нынешней тенденции потепления Арктики к концу столетия в Европе может установиться восемь месяцев летней погоды.

Это соответствует условиям в Европе около 6 000 лет назад, когда теплый сезон длился почти 200 дней.

Почему сейчас?

Хотя температурный градиент существовал всегда, выбросы парниковых газовускоряют потепление Арктики**.** В настоящее время этот район прогревается в четыре раза быстрее, чем остальной мир в среднем.

"Наши результаты показывают, что это не просто современное явление, а повторяющаяся особенность климатической системы Земли, - говорит профессор Лора Боялл, автор исследования и бывший научный сотрудник кафедры географии в Роял Холлоуэй. - Но теперь все изменилось - скорость, причины и интенсивность изменений".

Авторы также отмечают, что изменению летних паттернов способствуют и другие факторы, например, вызванные деятельностью человека петли положительной и отрицательной обратной связи.

Как потеплело в Европе за последние годы?

Европа - самый быстротеплеющий континент в мире. Города особенно сильно страдают от глобального потепления из-за эффекта городского острова тепла, когда тепло задерживается зданиями и поглощается асфальтом и бетоном.

В анализе, опубликованном этим летом организацией "Климатическая устойчивость для всех", были изучены данные о температуре в 85 городах мира в период с 2019 по 2023 год. Они обнаружили, что "тепловые сезоны" теперь случаются не только в летние месяцы.

Особенно продолжительный сезон жары был в Афинах в Греции. Высокие температуры держались с середины мая до начала октября. В Тиране (Албания) также наблюдалось 143 дня экстремальной жары. В Лиссабоне (Португалия) и Мадриде (Испания) продолжительность жарких сезонов составила 136 и 119 дней соответственно.

Предыдущие исследования также показали, что в прошлом году антропогенное изменение климата добавило в среднем один месяц экстремальной жары для примерно половины населения Земли.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Ночью туда можно спокойно улететь»: в Иманте образовался провал на велодорожке (ФОТО, ВИДЕО)
Важно

«Ночью туда можно спокойно улететь»: в Иманте образовался провал на велодорожке (ФОТО, ВИДЕО)

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

«Домик собрался в тёплые края!» Рижане неудомевают — в Биерини сносят совсем новый дом
Важно

«Домик собрался в тёплые края!» Рижане неудомевают — в Биерини сносят совсем новый дом

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 17:45 22.11.2025
Британия: The Telegraph продан
Sfera.lv 2 часа назад
Рига: солнце со скидкой
Sfera.lv 3 часа назад
Рига: исполняя детские мечты
Sfera.lv 6 часов назад
США: Клинтонов – на допрос
Sfera.lv 8 часов назад
Литва: героин на таможне
Sfera.lv 8 часов назад
Алкоголь, табак и топливо подорожают: новые акцизы в Латвии
Bitnews.lv 19 часов назад
США усилили давление на Украину ради мирного соглашения
Bitnews.lv 1 день назад
Сейм отклонил вотум недоверия министру Швинке
Bitnews.lv 1 день назад

«Домик собрался в тёплые края!» Рижане неудомевают — в Биерини сносят совсем новый дом

Важно 16:24

Важно 0 комментариев

Как сообщает портал Tautaruna.nra.lv, строительство трёх частных домов в микрорайоне Биерини, на перекрёстке ул. Земитес и Лутриню, началось во время пандемии. В прошлом году к домам подвели водопровод и канализацию, а осенью нынешнего года один из них замотали плёнкой. По неофициальной информации, здания были выставлены на продажу.

Как сообщает портал Tautaruna.nra.lv, строительство трёх частных домов в микрорайоне Биерини, на перекрёстке ул. Земитес и Лутриню, началось во время пандемии. В прошлом году к домам подвели водопровод и канализацию, а осенью нынешнего года один из них замотали плёнкой. По неофициальной информации, здания были выставлены на продажу.

Читать
Загрузка

В пятницу на занятиях по стрельбе получил ранение боец НВС

Важно 16:00

Важно 0 комментариев

В пятницу, 21 ноября, на военном полигоне "Адажи" на стрельбах боевыми патронами получил огнестрельное ранение боец профессиональной службы Национальных вооружённых сил (НВС), о чём агентству LETA сообщили представители объединённого штаба НВС.

В пятницу, 21 ноября, на военном полигоне "Адажи" на стрельбах боевыми патронами получил огнестрельное ранение боец профессиональной службы Национальных вооружённых сил (НВС), о чём агентству LETA сообщили представители объединённого штаба НВС.

Читать

Впервые в странах Балтии: в Латвии может появиться маршрутка без водителя

Важно 15:47

Важно 0 комментариев

Латвийская компания каршеринга Carguru, услугами которой пользуются около 100 тысяч человек, собирается интегрировать технологию ИИ-камер Imagry, чтобы предложить пассажирские перевозки на автономном транспорте без водителя. На первом этапе проекта в середине следующего года такую услугу планируется обеспечить по маршруту от аэропорта Рига до памятника Свободы, сообщает портал labsoflatvia.com. 

Латвийская компания каршеринга Carguru, услугами которой пользуются около 100 тысяч человек, собирается интегрировать технологию ИИ-камер Imagry, чтобы предложить пассажирские перевозки на автономном транспорте без водителя. На первом этапе проекта в середине следующего года такую услугу планируется обеспечить по маршруту от аэропорта Рига до памятника Свободы, сообщает портал labsoflatvia.com. 

Читать

В больнице «Гайльэзерс» произошла утечка воды; на работу медучреждения она не повлияла

Новости Латвии 15:21

Новости Латвии 0 комментариев

В стационаре "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы произошла утечка воды из стояка, но это не оказало влияния на работу больницы, сообщает агентство LETA.

В стационаре "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы произошла утечка воды из стояка, но это не оказало влияния на работу больницы, сообщает агентство LETA.

Читать

Ждите снега и дождя: о погоде в воскресенье

Важно 15:14

Важно 0 комментариев

23 ноября, в воскресенье, согласно прогнозу латвийских синоптиков, в западных и центральных районах Латвии время от времени ожидаются осадки.

23 ноября, в воскресенье, согласно прогнозу латвийских синоптиков, в западных и центральных районах Латвии время от времени ожидаются осадки.

Читать

В пятницу утром в Риге два человека погибли при пожаре; в квартире не было детектора дыма

ЧП и криминал 14:51

ЧП и криминал 0 комментариев

Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD).

Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD).

Читать