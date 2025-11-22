Данные 6000-летней давности показывают: к 2100 году в Европе появятся ещё 42 летних дня

Новое исследование показывает, что нынешняя жара повторяет жару 6000-летней давности и может быть признаком еще более жарких дней в будущем.

В поисках грязи

Для исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, Мартин-Пуэртас и ее команда обратили внимание на важный источник климатической истории - ил. Осадки, найденные на дне европейских озер, дают представление о том, как менялись времена года за последние 10 000 лет.

Они оценили "широтный температурный градиент", или разницу температур между Арктикой и экватором. Именно этот градиент определяет погоду в Европе, направляя ветры с Атлантического океана на континент.

По мере прогрева Арктики разница температур между Арктикой и экватором уменьшается. В результате воздушные потоки замедляются, что усиливает и продлевает летние погодные явления, такие как тепловые волны. Сам летний сезон также будет длиться дольше.

Согласно исследованию, при уменьшении температурного градиента в широтах на 1°C летний сезон будет продлеваться примерно на шесть дней. При сохранении нынешних темпов потепления к 2100 году это может добавить 42 дополнительных летних дня. Однако при нынешней тенденции потепления Арктики к концу столетия в Европе может установиться восемь месяцев летней погоды.

Это соответствует условиям в Европе около 6 000 лет назад, когда теплый сезон длился почти 200 дней.

Почему сейчас?

Хотя температурный градиент существовал всегда, выбросы парниковых газовускоряют потепление Арктики**.** В настоящее время этот район прогревается в четыре раза быстрее, чем остальной мир в среднем.

"Наши результаты показывают, что это не просто современное явление, а повторяющаяся особенность климатической системы Земли, - говорит профессор Лора Боялл, автор исследования и бывший научный сотрудник кафедры географии в Роял Холлоуэй. - Но теперь все изменилось - скорость, причины и интенсивность изменений".

Авторы также отмечают, что изменению летних паттернов способствуют и другие факторы, например, вызванные деятельностью человека петли положительной и отрицательной обратной связи.

Как потеплело в Европе за последние годы?

Европа - самый быстротеплеющий континент в мире. Города особенно сильно страдают от глобального потепления из-за эффекта городского острова тепла, когда тепло задерживается зданиями и поглощается асфальтом и бетоном.

В анализе, опубликованном этим летом организацией "Климатическая устойчивость для всех", были изучены данные о температуре в 85 городах мира в период с 2019 по 2023 год. Они обнаружили, что "тепловые сезоны" теперь случаются не только в летние месяцы.

Особенно продолжительный сезон жары был в Афинах в Греции. Высокие температуры держались с середины мая до начала октября. В Тиране (Албания) также наблюдалось 143 дня экстремальной жары. В Лиссабоне (Португалия) и Мадриде (Испания) продолжительность жарких сезонов составила 136 и 119 дней соответственно.

Предыдущие исследования также показали, что в прошлом году антропогенное изменение климата добавило в среднем один месяц экстремальной жары для примерно половины населения Земли.