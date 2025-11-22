Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 22. Ноября Завтра: Aldis, Aldris, Alfons
Доступность

В пятницу утром в Риге два человека погибли при пожаре; в квартире не было детектора дыма

© LETA 22 ноября, 2025 14:51

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD).

Утром 21 ноября, в 7:23, в ГПСС поступил выхов в 9-этажный жилой дом в Риге, где в квартире на 6-м этаже горели предметы быта. Площадь пожара - 10 кв.м. Из дома пожарные спасли восемь человек, причём троих из них - с использованием спасательных масок. Пятерых из здания эвакуировали сотрудники ГПСС, ещё двое эвакуировались своими силами, а два человека при пожаре погибли. 

Пожар был ликвидирован в 10:04. Сообщается, что в квартире, где он произошёл, не был установлен детектор дыма.

В прошедшие сутки пожарные получили также три вызова в связи с возгоранием сажи, ещё два вызова были связаны с задымлением из-за неправильной эксплуатации системы отопления.

Всего за сутки в ГПСС поступило 37 вызовов, в том числе 10 - на пожары, 18 - на спасательные работы, а 9 вызовов оказались ложными.

ГПСС напоминает в соцсетях, что сегодня, 22 ноября, в Европе отмечается День дымовых детекторов, в связи с чем служба призывает жителей Латвии устанавливать эти устройства у себя дома и не забывать о своевременной замене батареек. По статистике, 79% пожаров в Латвии за прошедший год произошли в квартирах и домах, где детектор дыма не был установлен.

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Ночью туда можно спокойно улететь»: в Иманте образовался провал на велодорожке (ФОТО, ВИДЕО)
Важно

«Ночью туда можно спокойно улететь»: в Иманте образовался провал на велодорожке (ФОТО, ВИДЕО)

В пятницу на занятиях по стрельбе получил ранение боец НВС
Важно

В пятницу на занятиях по стрельбе получил ранение боец НВС (1)

Впервые в странах Балтии: в Латвии может появиться маршрутка без водителя
Важно

Впервые в странах Балтии: в Латвии может появиться маршрутка без водителя

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 17:45 22.11.2025
Британия: The Telegraph продан
Sfera.lv 2 часа назад
Семья Тиммы: Седакова — мошенница
Sfera.lv 2 часа назад
Белоруссия: Лукашенко помиловал
Sfera.lv 3 часа назад
Алкоголь, табак и топливо подорожают: новые акцизы в Латвии
Bitnews.lv 19 часов назад
На Тейке мужчина поджёг скамейку, строя «церковь из спичек»
Bitnews.lv 19 часов назад
«Либо достоинство, либо зима»: обращение Зеленского
Bitnews.lv 19 часов назад
Польша объявила операцию «Горизонт» после диверсий
Bitnews.lv 19 часов назад
США усилили давление на Украину ради мирного соглашения
Bitnews.lv 1 день назад

«Домик собрался в тёплые края!» Рижане неудомевают — в Биерини сносят совсем новый дом

Важно 16:24

Важно 0 комментариев

Как сообщает портал Tautaruna.nra.lv, строительство трёх частных домов в микрорайоне Биерини, на перекрёстке ул. Земитес и Лутриню, началось во время пандемии. В прошлом году к домам подвели водопровод и канализацию, а осенью нынешнего года один из них замотали плёнкой. По неофициальной информации, здания были выставлены на продажу.

Как сообщает портал Tautaruna.nra.lv, строительство трёх частных домов в микрорайоне Биерини, на перекрёстке ул. Земитес и Лутриню, началось во время пандемии. В прошлом году к домам подвели водопровод и канализацию, а осенью нынешнего года один из них замотали плёнкой. По неофициальной информации, здания были выставлены на продажу.

Читать
Загрузка

В пятницу на занятиях по стрельбе получил ранение боец НВС

Важно 16:00

Важно 0 комментариев

В пятницу, 21 ноября, на военном полигоне "Адажи" на стрельбах боевыми патронами получил огнестрельное ранение боец профессиональной службы Национальных вооружённых сил (НВС), о чём агентству LETA сообщили представители объединённого штаба НВС.

В пятницу, 21 ноября, на военном полигоне "Адажи" на стрельбах боевыми патронами получил огнестрельное ранение боец профессиональной службы Национальных вооружённых сил (НВС), о чём агентству LETA сообщили представители объединённого штаба НВС.

Читать

Впервые в странах Балтии: в Латвии может появиться маршрутка без водителя

Важно 15:47

Важно 0 комментариев

Латвийская компания каршеринга Carguru, услугами которой пользуются около 100 тысяч человек, собирается интегрировать технологию ИИ-камер Imagry, чтобы предложить пассажирские перевозки на автономном транспорте без водителя. На первом этапе проекта в середине следующего года такую услугу планируется обеспечить по маршруту от аэропорта Рига до памятника Свободы, сообщает портал labsoflatvia.com. 

Латвийская компания каршеринга Carguru, услугами которой пользуются около 100 тысяч человек, собирается интегрировать технологию ИИ-камер Imagry, чтобы предложить пассажирские перевозки на автономном транспорте без водителя. На первом этапе проекта в середине следующего года такую услугу планируется обеспечить по маршруту от аэропорта Рига до памятника Свободы, сообщает портал labsoflatvia.com. 

Читать

В больнице «Гайльэзерс» произошла утечка воды; на работу медучреждения она не повлияла

Новости Латвии 15:21

Новости Латвии 0 комментариев

В стационаре "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы произошла утечка воды из стояка, но это не оказало влияния на работу больницы, сообщает агентство LETA.

В стационаре "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы произошла утечка воды из стояка, но это не оказало влияния на работу больницы, сообщает агентство LETA.

Читать

Ждите снега и дождя: о погоде в воскресенье

Важно 15:14

Важно 0 комментариев

23 ноября, в воскресенье, согласно прогнозу латвийских синоптиков, в западных и центральных районах Латвии время от времени ожидаются осадки.

23 ноября, в воскресенье, согласно прогнозу латвийских синоптиков, в западных и центральных районах Латвии время от времени ожидаются осадки.

Читать

Данные 6000-летней давности показывают: к 2100 году в Европе появятся ещё 42 летних дня

Наука 14:29

Наука 0 комментариев

Лето в Европе может вскоре стать намного длиннее, показало новое исследование.
Европейское лето становится все длиннее и жарче. Однако до сих пор существовала "большая неопределенность" относительно того, как именно и почему это происходит, говорит доктор Селия Мартин-Пуэртас, ведущий исследователь с факультета географии в Ройал Холлоуэй.

Лето в Европе может вскоре стать намного длиннее, показало новое исследование.
Европейское лето становится все длиннее и жарче. Однако до сих пор существовала "большая неопределенность" относительно того, как именно и почему это происходит, говорит доктор Селия Мартин-Пуэртас, ведущий исследователь с факультета географии в Ройал Холлоуэй.

Читать