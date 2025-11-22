В пятницу утром в Риге два человека погибли при пожаре; в квартире не было детектора дыма

Утром 21 ноября, в 7:23, в ГПСС поступил выхов в 9-этажный жилой дом в Риге, где в квартире на 6-м этаже горели предметы быта. Площадь пожара - 10 кв.м. Из дома пожарные спасли восемь человек, причём троих из них - с использованием спасательных масок. Пятерых из здания эвакуировали сотрудники ГПСС, ещё двое эвакуировались своими силами, а два человека при пожаре погибли.

Пожар был ликвидирован в 10:04. Сообщается, что в квартире, где он произошёл, не был установлен детектор дыма.

В прошедшие сутки пожарные получили также три вызова в связи с возгоранием сажи, ещё два вызова были связаны с задымлением из-за неправильной эксплуатации системы отопления.

Всего за сутки в ГПСС поступило 37 вызовов, в том числе 10 - на пожары, 18 - на спасательные работы, а 9 вызовов оказались ложными.

ГПСС напоминает в соцсетях, что сегодня, 22 ноября, в Европе отмечается День дымовых детекторов, в связи с чем служба призывает жителей Латвии устанавливать эти устройства у себя дома и не забывать о своевременной замене батареек. По статистике, 79% пожаров в Латвии за прошедший год произошли в квартирах и домах, где детектор дыма не был установлен.