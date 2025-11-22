Публицист: план мира Трампа и Путина — это рождественская сказочка

"Новый "план мира из 28 пунктов" по урегулированию украинско-российской войны появился на повестке дня весьма неожиданно и уже получил противоречивые оценки. Как пишет Financial Times, Трамп хотел бы, чтобы Зеленский подписал этот план "мира" до Дня благодарения, который в США будут праздновать 27 ноября. Потом его мог бы подписать и Путин - и война к Рождеству закончилась бы. Чудесная сказочка. Не менее трогательная, чем знаменитый рождественский фильм с участием Трампа - "Один дома".

Какова вероятность, что этот сценарий мог бы реализоваться? Хотя события развиваются и ситуация быстро меняется, ясно одно: в такой редакции, в какой этот план опубликован в СМИ, он неприемлем. Он и не будет в таком виде принят, потому что это не что иное как план капитуляции Украины. Его уже по сути отклонили европейские лидеры - Мерц, Макрон и Стармер - в совместном заявлении.

Нынешняя редакция плана предусматривает, что агрессор не только не получит никакого наказания, но и станет главным бенефициаром этой войны. Такой план подрывает европейскую систему безопасности, законность и демократию, делает международное право пустым звуком, открывая путь новым войнам, аннексиям, оккупациям и другим несправедливостям.

Так что вопрос другой: является ли этот план "мира" лишь очередным оружием информационной войны, о котором забудут через неделю, или он будет взят за основу настоящего пути к каким-то серьёзным переговорам, которые в обозримом будущем могли бы привести к прекращению военных действий в Украине.

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо принимать во внимание всю "сцену", поскольку именно контекст, в котором делаются эти попытки продолжить или, наоборот, остановить военные действия в Украине, определяет действия, высказывания, реплики, мотивацию политиков. Почти всё.

Что мы видим? В самой сильной стране мира, в США, президентом почти с неограниченной властью стал Трамп. Он - не более не менее, чем разрушитель прежнего миропорядка. То есть явный революционер. Такой вот современный Ленин, Гитлер и Мао в одном лице.

Факты неопровержимы - как минимум за последние сто лет в Белом доме не хозяйничал столь необычный персонаж. Даже тот же самый Трамп в первый президентский срок - совершенно не тот, что сейчас.

На событиях в Европе и на войне России с Украиной это отражается таким образом, что в этом "плане мира" совершенно нет ни малейших отсылок к нормам международного права, к Хельсинкскому соглашению о неизменности границ, к любым принципам справедливости и морали. Этот план соответствует представлениям XIX века. Конфликтующие стороны воюют, пока одна из них не запросит перемирия, тогда вторая сторона диктует условия, на которых она согласна прекратить огонь.

В конкретном случае ни одна из воюющих сторон не просит у другой мира. Этот "мир" сторонам пытается навязать третья сторона. Правильнее было бы сказать, конкретный человек - Трамп. Даже неважно, почему он так этого хочет. То ли потому, что хочет получить Нобелевскую премию мира, то ли потому, что хочет выполнить предвыборное обещание, то ли просто хочет примерить тогу миротворца.

Факт таков, что Трамп в самом деле хочет добиться мира. Всё равно как и на каких условиях. Того же самого хотят многие сторонники Трампа по всему миру, потому что эта война мешает продолжению антиэлитарной и антилиберальной революции в США и во всём мире, а также рассеивает ауру божественной силы Трампа.

Трамп действует по своей традиционной формуле: сильный "наезд" то на одну, то на другую сторону с целью заставить стороны сесть за стол переговоров. До сих пор это давление оказывалось преимущественно на Зеленского, поэтому Путин по-прежнему может считать, что он как привилегированная сторона может продолжать политику неуступчивости и уклоняться от переговоров, отговариваясь тем, что от них уклоняется Зеленский.

Многих смутила весьма неожиданная готовность Зеленского обсудить этот "план мира". Явно уступчивая риторика Зеленского легко объяснима.

Так как Зеленский и другие европейские лидеры запомнили, что с такими, как Трамп, - только по-хорошему, то Зеленский и ведёт себя соответственно. Со всем соглашается, кивает головой, поддакивает, но ничего подписывать не собирается. Участвуя в этих ритуальных действиях, Зеленский демонстрирует хозяину Белого дома, что он-то за, но "великой сделке" препятствует Путин. Игра такой роли Зеленскому не доставляет больших трудностей, так как уступка в планах Путина не предусмотрена. Как и прекращение войны.

Итак, Трамп искренне и неподдельно хочет мира. Правда, всё равно, на каких условиях. Зеленский тоже хочет мира, но не на условиях капитуляции. А чего хочет главный демиург войны - Путин? Пока сохраняется его привилегированный статус (любимой жены) в глазах Трампа, только от Путина зависит судьба войны/мира.

Если среди политиков, наблюдателей и обозревателей есть какие-то разногласия, то именно по поводу мотивации Путина. Трамп, вице-президент Вэнс, посол по особым поручениям Уиткофф и другие приставляют свою голову к туловищу Путина и рассуждают так: выгоднее ведь торговаться, самим стать сказочно богатыми и сделать свою страну процветающей и благополучной. Поэтому надо заключить выгодную сделку и как можно скорее прекратить это бессмысленное кровопролитие - оно ведь ничего не даёт. По этой логике ведётся вся деятельность администрации Трампа.

Те, кто знает Путина лучше, знает историю России и менталитет её народа, догадываются, что цель войны Путина - это не какие-то территории в степях Украины. Путина не интересуют совместные проекты с Трампом в Арктике, каких бы миллиардов или триллионов они ни обещали. Ему и без того принадлежит вся Россия с населением в придачу.

Путина совершенно не интересует благополучие россиян - точно так же, как шахматиста не волнуют ощущения деревянной фигуры, когда ею жертвуют и убирают её с доски. Путина волнует лишь сама война. Как он откровенно высказался на ежегодной "Прямой линии" 19 декабря 2024 года по ТВ: "Когда в России всё спокойно, нам становится скучно и хочется какой-то движухи поострее". Для Путина война - это увлекательная игра, движуха, дающая ему силу, энергию и радость жизни. Игра, в которой надо победить.

Цели этой игры недавно сформулировал в интервью немецкому СМИ multipolar-magazin.de известный политолог Сергей Караганов, советник администрации президента РФ: "России от Запада совершенно ничего не нужно. Нас не интересует ни один квадратный метр его территории, ни какие-то их ресурсы. Мы требуем и хотим только одного: чтобы Запад потерпел крах".

Под Западом, конечно же, подразумеваются и США. Увы, Трамп до сих пор отказывался посмотреть на мир глазами Путина (скорее, он вообще не умеет смотреть на что-либо чужими глазами). Так как он никаким "экспертам" не доверяет, это означает, что противоречия продолжат обостряться, как всегда случается, когда стороны не понимают и даже не стараются понять друг друга.

Поэтому на поставленный вначале вопрос надо ответить так: всё свидетельствует о том, что главная задача этого "плана мира" - создавать имитацию движения в направлении мира, чтобы под её прикрытием все делали то, чего хотят в действительности.

Тем временем преступная война продолжится, а все стороны, включая администрацию Трампа, смогут умыть руки, сказав: ну, мы ведь попытались. Делали, сколько было в наших силах. На словах".