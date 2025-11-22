Годманис: обзывать друг друга «сторонниками Кремля» — это удар ниже пояса

Экс-премьер перечислил партии, бывшие долгое время у власти в Латвии: "Латвийский путь", Народную партию и "Новое единство", добавив: "Если кто-то долго находится у власти, возникает усталость власти. Устаёт не только оппозиция, но и общество, так как всё время необходимы улучшения".

Чтобы удержаться у власти, по его словам, используются разные ходы, например, прославление себя, позиционирование себя в качестве хороших и обзывание других "сторонниками Кремля", что, по мнению Годманиса, приравнивается к удару ниже пояса.

Продолжив разговор о политическом закулисье, бывший премьер перешёл к оппозиции и пояснил, что происходит, если какая-то партия долгое время находится в оппозиции и не попадает в правительство. Тогда, по его словам, рано или поздно, как свидетельствует история латвийской политики, партия де-факто разрушается.

"Невозможно всё время сидеть в оппозиции, ведь беда в том, что у этих партий, которые всё время находятся в тени большого брата, который является руководящей силой, и гребут вместе, но выделиться не в состоянии, сравнительно мало шансов на выборах. И тогда начинается отчаянная борьба - как себя обозначить. И это очень рискованная борьба", - считает экс-премьер. Но в этой борьбе нужно соблюдать одно правило: "Нельзя переходить на личные оскорбления, грубости, оттуда нет пути назад".