«Ведутся дискуссии»: Ринкевич о возможности размещения ядерного оружия в Латвии

Президент сказал, что мы являемся частью альянса, в который входят три ядерных державы - США, Великобритания и Франция, и существует так называемый общий ядерный зонт.

Ринкевич признал, что ему известно о том, что ведутся дискуссии о том, необходимо ли нам своё ядерное оружие, и что это вопрос, требующий немалых ресурсов и технологий. "Это такая риторика", - сказал президент.

Если мы увидим, что где-то продолжают говорить о ядерных испытаниях и шантажировать ядерной эскалацией, то Ринкевич допускает, что всё больше стран мира примут решение о разработке своего ядерного оружия, и такие страны уже есть - например, Индия, Пакистан и Северная Корея.