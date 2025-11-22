Как все успевать по утрам? Практическими советами делится предпринимательница и мама Зане Куликовска 

Рабочий день Зане Куликовской, члена правления компании LIONPRO, довольно насыщенный. Её будни подчинены плотному графику, поэтому каждая минута на счету. Тщательное планирование и подготовку предпринимательница практикует и в семейной жизни, чтобы удавалось уделять достаточно времени заботе и о детях, и о самой себе.

Планирование – основа успешной недели

Чтобы дела спорились, нужно справедливо распределить обязанности. Для удобства организации любой недели в семье предпринимательницы активно используется электронный календарь, доступ к которому имеют не только оба родителя, но и дети. По воскресеньям все члены семьи обсуждают актуальные события предстоящей недели и договариваются о распределении обязанностей, внося в календарь также текущие планы на выходные и отдых, визиты к врачам, школьные мероприятия и другие важные дела. Благодаря этому каждый член семьи знает свои обязанности и то, к чему нужно заранее подготовиться – самостоятельно или всем вместе.

Помимо электронного, дома на стене висит и бумажный календарь, куда записываются различные повседневные обязанности, к примеру, график выгула собачки Миу. Это облегчает выполнение бытовых задач и помогает приучать детей к повседневной ответственности. Кроме того, в планировании обязанностей оказываются полезными помощники, наделенные искусственным интеллектом, которых бизнесвумен зачастую просит рассчитать количество ингредиентов по определенному рецепту на большее количество едоков. Таким образом упрощается составление списка покупок на следующую неделю.

Когда обязанности и мероприятия распределены между всеми членами семьи, важно позаботиться и о совместном досуге, поэтому часто приятное объединяется с полезным: «Например, в выходные мы едем в торговый центр AKROPOLE Alfa, и пока дети с мужем обходят магазины спортивных товаров, я делаю покупки в продовольственном магазине. В наши дни время – своего рода валюта, и не хочется тратить его напрасно. Мы также посещаем работающий там кинотеатр, потому что всегда есть свободная парковка и все доступно под одной крышей. Торговый центр становится помощником, когда нужно приобрести очень разные вещи – от крема для загара до лыжных брюк. Это позволяет решить все вопросы за один раз, а не посещать десять разных магазинов, разбросанных по всему городу».

Полезно, эффективно, а главное – вместе

Когда план на новую неделю уже ясен, наступает время организовать утро. Зане планирует завтрак еще накануне вечером или даже за два дня вперед, поскольку это помогает обеспечить разнообразие ингредиентов и спокойствие в уже и так напряженные утренние часы.

«На завтрак у нас всегда подаются овощи – помидоры, огурцы, салат или авокадо, яйца, иногда бекон или бутерброды с лососиной. Порой я утром пеку блины, но тогда все необходимое подготавливаю с вечера, чтобы не вставать слишком рано. Время от времени использую заготовки, например готовые сырники, которые остается лишь разогреть. Это особенно удобно, если дети рано утром отправляются на школьные экскурсии, мы с мужем улетаем или просто предстоит напряженный день», – отмечает предпринимательница, добавляя, что, пока она готовит завтрак, муж выводит собаку на утреннюю прогулку.

«Детям в любом возрасте по будням труднее всего вставать – не каждое утро бывает легким и солнечным! Иногда мне приходится будить их по нескольку раз или отнимать одеяло, особенно в темное время года. Сейчас, когда сыну 14, а дочери 12 лет, они сами занимаются подбором одежды и подготовкой к школе. Обычно вещи складывают еще накануне вечером, чтобы утром можно было дольше поспать – каждая минута на счету, – поясняет Зане. – Когда дети были маленькими, одежду и другие вещи на следующий рабочий день я тоже складывала предыдущим вечером, чтобы наутро ребенок мог сам или с нашей помощью собраться в детский сад или школу».

Нужно время и для себя – хотя бы пять минут

У каждой семьи свой утренний распорядок: одни встают пораньше, чтобы сделать все в спокойном темпе, другие предпочитают острые ощущения с последним звонком будильника. Однако вне зависимости от выбранного темпа каждой маме нужно время для себя, чтобы подготовиться к предстоящему рабочему дню.

У Зане рабочее время проходит по-разному, поэтому комплекты одежды собираются в соответствии с ожидаемыми событиями: «Если запланировано важное собрание, я выбираю более классический, элегантный костюм, а в повседневных ситуациях хорошо себя чувствую в джинсах и черном жакете. Очень часто ношу туфли на высоких каблуках – они дарят мне ощущение женственности и внутреннюю силу. Туфли на высоких каблуках заставляют держать спину прямо, голову высоко и излучать уверенность, что мобилизует весь образ».

Чтобы облегчить другим женщинам планирование гардероба, бизнесвумен советует иметь в своем шкафу черный жакет, белую рубашку, джинсы прямого покроя без вырезов или рваных деталей, а также черные туфли – как на высоких, так и на низких каблуках: «Это универсальные элементы, которые легко комбинируются друг с другом и практически с чем угодно. Советую также избегать слишком пестрых тканей и краткосрочных трендов – иногда меньше действительно значит больше».

Что касается укладки, у Зане всегда под рукой хороший сухой шампунь и лак для волос, которые буквально спасают в сырую погоду, поскольку ее повседневная жизнь нередко сопряжена с выездами в зоны тропического климата. Собранным волосам лак придает аккуратный вид в течение всего дня.

А чтобы каждый день выглядеть неизменно хорошо при минимальных усилиях, Зане советует обратить внимание на две вещи: качественный режим сна и здоровый загар. В холодное время года предпринимательница и мама использует кремы для автозагара, потому что легкий загар в сочетании с блеском глаз после крепкого ночного сна – комбинация, которую не превзойдет никакой крем от морщин.