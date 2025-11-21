Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии

Во время общения с журналистами один из репортёров заметил: если Владимира Путина «не остановить в Украине», он может направить войска против Литвы, Латвии и Эстонии.

«Их остановят. Они не ищут новых войн. В Литве, Латвии и Эстонии нет причин беспокоиться», — заявил Трамп.

По словам президента, балтийским государствам не стоит волноваться, поскольку «украинский конфликт будет решён». Заявление прозвучало на фоне растущей тревоги в Европе относительно дальнейших планов Кремля.

Высказывание Трампа вызвало бурную реакцию в дипломатических кругах: ряд европейских политиков восприняли слова президента как сигнал о возможном смягчении позиции Вашингтона в вопросах безопасности региона.