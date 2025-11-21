«Я помню, как оказался под завалом»: в Золитуде почтили память жертв трагедии (ФОТО)

В такой же темный ноябрьский вечер двенадцать лет назад всю Ригу, да и всю страну, потрясла страшная весть - сотни человек оказались погребены заживо под завалами супермаркета Maxima в Золитуде. В один момент в нем обрушилась крыша. Позже выяснится, что в результате трагедии погибли 54 человека, десятки получили серьезные травмы. Сегодня вечером рижане приносят к памятному мемориалу цветы и зажигают свечи.

- В этом месте двенадцать лет назад произошла чудовищная трагедия. Трагедия, которая отзывается в сердце каждого жителя Латвии. Но есть особые семьи, пережили такое горе и утрату, которые ничего не может исправить. Ни Верховный суд, ни какие-то денежные компенсации, ничего. Потому что когда теряешь человека, ты понимаешь, что самое важное в этой жизни, - такими словами Регина Лочмеле, представитель общества "Zolitūde 21.11.", начинает памятную церемонию.

Никто из погибших не забыт: она перечисляет каждую жертву трагедии поименно, прежде чем почтить их память минутой молчания. Повисшая тишина разрывается воем сирены пожарной машины, от которого по спине бежит мороз. Кажется, что все собравшиеся у памятника на миг вернулись в прошлое, на двенадцать лет назад, в ту страшную ночь. Так сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) отдали дань уважения своим коллегам, пожертвовавших своими жизнями, спасая людей из-под завалов.

Многие из пришедших к мемориалу не готовы говорить о событиях двенадцатилетней давности. В памяти еще живы страшные подробности, практически каждый кого-то потерял в этой трагедии - родственника, друга, соседа или знакомого. Есть и те, кто лишь чудом смог спастись. Например, Карлис был еще ребенком, когда случилась трагедия, и его мама Айя закрыла его своим телом от обломков.

- Шли с ребенком за молоком. Он спросил мороженное, недалеко от кассы выбирали, когда все произошло, - вспоминает Айя, а Карлис добавляет: - Последнее, что я помню, что взял клубничное молоко. И следующее что я помню, как оказался уже под завалом...

Что произошло дальше они оба помнят уже смутно, Айя признается, что потеряла тогда сознание. Но через полчаса после обрушения она уже звонила мужу из машины скорой помощи. И долго не могла понять, как их так быстро нашли и вытащили из-под завалов. Лишь через два года она узнала, что их спасли строители, работавшие неподалеку.

Неопровержимо засвидетельствовано, что Борис Гаврилов, Сергей Дормидонов и Павел Ромбовский спасли из руин не менее двух человек – Айю Копштале и пятилетнего Карлиса Копшталса. Айю они вывезли, посадив в магазинную складскую тележку для продуктов, и передали в руки медиков. Эти три строителя и их коллега Дмитрий Шандыбин, посовещавшись с сотрудниками ГПСС, по своей инициативе собрали с многоэтажного строящегося рядом объекта все прожектора и разместили их на окнах и балконах первого этажа, чтобы осветить спасателям место завала.

- Они услышали, прибежали, и были первые, кто начал спасательные работы. Нам очень повезло и мы это понимаем, что нас так быстро нашли и была возможность нас спасти, - искренне говорит Айя, стоя рядом со своим сыном, который стал уже совсем взрослым.

В последствии строители за проявленный героизм были представлены к государственным наградам. Приказ о награждении Бориса Гаврилова, Сергея Дормидонова, Павла Ромбовского наградным знаком «За самоотверженность» министр внутренних дел Рихард Козловскис подписал 5 ноября 2015 года. В свою очередь, Дмитрий Шандыбин награжден почетной грамотой МВД.

Однако всех спасти не удалось... Десятки семей в один миг потеряли кормильцев, дети остались без родителей. Конечно, никакими деньгами нельзя компенсировать потерю родного человека, но жизнь после трагедии продолжалась и очень многим была необходима помощь. От государства пострадавшие могли рассчитывать на единовременное пособие в размере 7115 евро. Так же выплачивалось пособие в размере 14 230 евро, которое делится на равные части между всеми родственниками погибшего. кроме того, люди, которые потеряли близких, также могли претендовать на получение пенсии по потере кормильца.

Со стороны частных предприятий хоть какую-то ответственность за случившееся добровольно взяла на себя только компания Maxima, которая в общей сложности выделила около 9 млн евро на помощь пострадавшим.

- Был разработан проект соглашения, которое предусматривал компенсацию 100 000 евро компенсации на всю семью. Определенные суммы были также предложены тем, кто получил травмы и за моральный ущерб, - рассказала адвокат Евгения Тверьяновича-Боре, представляющая интересы пострадавших. Она также пришла почтить память жертв трагедии. - Насколько мне известно, все потерпевшие подписали соглашение и получили эти компенсации.

Юрист отмечает, что торговая сеть не считает себя виновной по закону, но моральную ответственность, она, конечно, понесла:

- Низкий поклон им за это. Потому что те деньги, которые были выплачены, были важны этим семьям. Оставались старики, дети, в одной семье погибли сразу оба родителя. Страшная трагедия!

Что же стало причиной трагедии? После многолетних разбирательств, строительные эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за неправильного расчета нагрузки на конструкции крыши, из-за чего та обрушилась. Как известно, у каждой ошибки есть конкретное имя и фамилия. В случает ошибок, которые привели к трагедии в Золитуде, эти имена и фамилии выясняются уже 12 лет. Суд первой инстанции признал инженера Ивара Сергетса виновным по делу об обрушении торгового центра Maxima в Золитуде. Однако Верховный суд отменил приговор, и теперь на скамье подсудимых уже пятеро.

- Мы обратились заявлением, если Верховный суд оставит в силе решение районного суда, что виной только строительный инженер, то все пострадавшие подадут гражданские иски против государства, которое не обеспечило надлежащую правовую базу и контроль за ведением строительства, - комментирует ход судебных разбирательств Регина Лочмеле, - В результате чего ошибка одного человека привела к гибели 54 человек. После этого возникло решение Сената, что нужно расширить круг потенциально виновных и пересмотреть многие аспекты дела.

Теперь дело повторно рассматривает Рижский окружной суд. Заседания расписаны до конца апреля, следующее назначено на следующую среду, 26 ноября. Однако представители семей, пострадавших в трагедии отмечают, что правосудие в Латвии очень неспешное, и хоть какого-то решения стоит ожидать не раньше осени следующего года.