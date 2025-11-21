Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Землетрясение вытряхивает из земли самородки — учёные объяснили почему

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 19:33

Наука 0 комментариев

Оказывается, природа умеет делать золото куда хитрее, чем мы думали.

Долгое время геологи считали, что золотые самородки растут только из горячих растворов, которые текут по трещинам и оставляют в кварце микроскопические крупинки металла. Но одна загадка оставалась: откуда тогда берутся большие, тяжёлые самородки, если золота в этих растворах обычно — крошечные следы?

Австралийские учёные нашли недостающее звено, и оно звучит почти фантастика: землетрясения заряжают кварцевые жилы электричеством, и золото “приклеивается” к ним как на электродах.

Кварц — пьезоэлектрик. При сильном сжатии или изгибе (а это именно то, что происходит во время толчков) в нём возникает напряжение. Ионы золота в жидкости вокруг кварца мгновенно получают электроны — и превращаются в маленькие металлические крупинки прямо на поверхности кристалла.

Если внутри уже есть хоть маленькая золотинка, она работает как «затравка» — на неё растёт всё остальное.
Учёные называют это эффектом «богатый богатеет»: меньше зёрен, но гораздо крупнее.

В лаборатории это подтвердили: после «мини-землетрясений» на кварце возникали новые золотые точки, наночастицы и маленькие кристаллы.

Получается, что каждое природное землетрясение — это маленький заряд в гигантской подземной батарейке.
Тысячи таких циклов — и природа «выращивает» самородок, который позже попадёт в руки старателей.

Мир становится чуточку понятнее — и, как всегда, чуточку удивительнее.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия может напасть на страны Балтии, если не будет остановлена в Украине.

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия может напасть на страны Балтии, если не будет остановлена в Украине.

Читать
Загрузка

«Хотел построить церковь, но сжёг всё»: рижанин объяснил пожар

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

В рижском микрорайоне Тейка полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина поджёг скамейку у многоквартирного дома. Инцидент произошёл 18 ноября, сообщили в Государственной полиции.

В рижском микрорайоне Тейка полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина поджёг скамейку у многоквартирного дома. Инцидент произошёл 18 ноября, сообщили в Государственной полиции.

Читать

Хлеб, молоко, яйца и курица могут подешеветь. Но с лета 2026 года

Новости Латвии 19:51

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. Они предусматривают установление пониженной ставки НДС в размере 12% на базовые продукты питания. Новая норма вступит в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать до середины 2027 года.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. Они предусматривают установление пониженной ставки НДС в размере 12% на базовые продукты питания. Новая норма вступит в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать до середины 2027 года.

Читать

Honda и Sony открыли предзаказы на «движущийся планшет» — Afeela

Всюду жизнь 18:47

Всюду жизнь 0 комментариев

Afeela, совместный проект Honda и Sony, выходит на финишную прямую.
Компания официально подтвердила: первые поставки начнутся в 2026 году, а предзаказы открыты уже сейчас.

Afeela, совместный проект Honda и Sony, выходит на финишную прямую.
Компания официально подтвердила: первые поставки начнутся в 2026 году, а предзаказы открыты уже сейчас.

Читать

«Алкоголь и табак подорожают»: депутаты поддержали новые налоги

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

Сеймская комиссия по бюджету и финансам поддержала законопроект о постепенном повышении акцизов на алкоголь, табак, сладкие напитки и топливо. Поправки связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и с финансовыми рамками на последующие три года.

Сеймская комиссия по бюджету и финансам поддержала законопроект о постепенном повышении акцизов на алкоголь, табак, сладкие напитки и топливо. Поправки связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и с финансовыми рамками на последующие три года.

Читать

Зеленский поставил украинцев перед выбором: «Либо двадцать восемь пунктов, либо крайне тяжёлая зима» (ВИДЕО)

Важно 17:58

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: необходимо либо принять предложенный Соединёнными Штатами Америки «мирный план», либо пережить «крайне тяжёлую зиму».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: необходимо либо принять предложенный Соединёнными Штатами Америки «мирный план», либо пережить «крайне тяжёлую зиму».

Читать