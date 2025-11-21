Землетрясение вытряхивает из земли самородки — учёные объяснили почему

Долгое время геологи считали, что золотые самородки растут только из горячих растворов, которые текут по трещинам и оставляют в кварце микроскопические крупинки металла. Но одна загадка оставалась: откуда тогда берутся большие, тяжёлые самородки, если золота в этих растворах обычно — крошечные следы?

Австралийские учёные нашли недостающее звено, и оно звучит почти фантастика: землетрясения заряжают кварцевые жилы электричеством, и золото “приклеивается” к ним как на электродах.

Кварц — пьезоэлектрик. При сильном сжатии или изгибе (а это именно то, что происходит во время толчков) в нём возникает напряжение. Ионы золота в жидкости вокруг кварца мгновенно получают электроны — и превращаются в маленькие металлические крупинки прямо на поверхности кристалла.

Если внутри уже есть хоть маленькая золотинка, она работает как «затравка» — на неё растёт всё остальное.

Учёные называют это эффектом «богатый богатеет»: меньше зёрен, но гораздо крупнее.

В лаборатории это подтвердили: после «мини-землетрясений» на кварце возникали новые золотые точки, наночастицы и маленькие кристаллы.

Получается, что каждое природное землетрясение — это маленький заряд в гигантской подземной батарейке.

Тысячи таких циклов — и природа «выращивает» самородок, который позже попадёт в руки старателей.

Мир становится чуточку понятнее — и, как всегда, чуточку удивительнее.