Хлеб, молоко, яйца и курица могут подешеветь. Но с лета 2026 года

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 19:51

Центральный рынок, апрель 2025

Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. Они предусматривают установление пониженной ставки НДС в размере 12% на базовые продукты питания. Новая норма вступит в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать до середины 2027 года.

Глава комиссии Анда Чакша отметила, что снижение налога станет одним из инструментов поддержки населения: оно поможет уменьшить влияние роста цен на продукты первой необходимости и смягчить последствия инфляции.

Согласно документу, пониженный НДС коснётся ржаного, пшеничного, безглютенового и смешанного хлеба, булочек, лаваша, питы и тортильи. Однако льгота не будет распространяться на пирожки, круассаны, сухари и другие кондитерские изделия.

«Цель этих поправок — сделать базовые продукты доступнее и сохранить покупательную способность населения», — заявила Чакша.
Пониженная ставка также будет действовать на свежее и пастеризованное молоко, охлаждённое мясо птицы и свежие яйца. Не подпадут под снижение ультрапастеризованное и сгущённое молоко, а также замороженное мясо.

Законопроект предусматривает, что изменения вступят в силу с 1 июля 2025 года и будут действовать до 30 июня 2027 года. Окончательное голосование в Сейме назначено на 3 декабря.

Зеленский поставил украинцев перед выбором: «Либо двадцать восемь пунктов, либо крайне тяжёлая зима» (ВИДЕО)
Зеленский поставил украинцев перед выбором: «Либо двадцать восемь пунктов, либо крайне тяжёлая зима» (ВИДЕО)

«Дуб — это дуб». Лиана Ланга объяснила, кто может называться латышом
«Дуб — это дуб». Лиана Ланга объяснила, кто может называться латышом

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском
«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия может напасть на страны Балтии, если не будет остановлена в Украине.

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия может напасть на страны Балтии, если не будет остановлена в Украине.

«Хотел построить церковь, но сжёг всё»: рижанин объяснил пожар

В рижском микрорайоне Тейка полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина поджёг скамейку у многоквартирного дома. Инцидент произошёл 18 ноября, сообщили в Государственной полиции.

В рижском микрорайоне Тейка полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина поджёг скамейку у многоквартирного дома. Инцидент произошёл 18 ноября, сообщили в Государственной полиции.

Землетрясение вытряхивает из земли самородки — учёные объяснили почему

Оказывается, природа умеет делать золото куда хитрее, чем мы думали.

Оказывается, природа умеет делать золото куда хитрее, чем мы думали.

Honda и Sony открыли предзаказы на «движущийся планшет» — Afeela

Afeela, совместный проект Honda и Sony, выходит на финишную прямую.
Компания официально подтвердила: первые поставки начнутся в 2026 году, а предзаказы открыты уже сейчас.

Afeela, совместный проект Honda и Sony, выходит на финишную прямую.
Компания официально подтвердила: первые поставки начнутся в 2026 году, а предзаказы открыты уже сейчас.

«Алкоголь и табак подорожают»: депутаты поддержали новые налоги

Сеймская комиссия по бюджету и финансам поддержала законопроект о постепенном повышении акцизов на алкоголь, табак, сладкие напитки и топливо. Поправки связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и с финансовыми рамками на последующие три года.

Сеймская комиссия по бюджету и финансам поддержала законопроект о постепенном повышении акцизов на алкоголь, табак, сладкие напитки и топливо. Поправки связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и с финансовыми рамками на последующие три года.

Зеленский поставил украинцев перед выбором: «Либо двадцать восемь пунктов, либо крайне тяжёлая зима» (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: необходимо либо принять предложенный Соединёнными Штатами Америки «мирный план», либо пережить «крайне тяжёлую зиму».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: необходимо либо принять предложенный Соединёнными Штатами Америки «мирный план», либо пережить «крайне тяжёлую зиму».

