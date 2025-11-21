Хлеб, молоко, яйца и курица могут подешеветь. Но с лета 2026 года

Глава комиссии Анда Чакша отметила, что снижение налога станет одним из инструментов поддержки населения: оно поможет уменьшить влияние роста цен на продукты первой необходимости и смягчить последствия инфляции.

Согласно документу, пониженный НДС коснётся ржаного, пшеничного, безглютенового и смешанного хлеба, булочек, лаваша, питы и тортильи. Однако льгота не будет распространяться на пирожки, круассаны, сухари и другие кондитерские изделия.

«Цель этих поправок — сделать базовые продукты доступнее и сохранить покупательную способность населения», — заявила Чакша.

Пониженная ставка также будет действовать на свежее и пастеризованное молоко, охлаждённое мясо птицы и свежие яйца. Не подпадут под снижение ультрапастеризованное и сгущённое молоко, а также замороженное мясо.

Законопроект предусматривает, что изменения вступят в силу с 1 июля 2025 года и будут действовать до 30 июня 2027 года. Окончательное голосование в Сейме назначено на 3 декабря.