«Хотел построить церковь, но сжёг всё»: рижанин объяснил пожар

21 ноября, 2025 20:09

В рижском микрорайоне Тейка полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина поджёг скамейку у многоквартирного дома. Инцидент произошёл 18 ноября, сообщили в Государственной полиции.

Во время опроса жильцов стало известно, что подозреваемого видели спящим в подъезде. Через два дня сотрудники полиции нашли 40-летнего мужчину, который признался, что не хотел ничего поджигать и “очень сожалеет о случившемся”.

«Я хотел построить церковь из спичек, но не получилось. Всё пошло не так», — сказал задержанный.
Мужчина рассказал, что увлекается созданием миниатюрных домов из спичек. По его словам, он строил на улице небольшие модели, но, когда одна из них не удалась, в порыве эмоций поджёг все свои поделки. Вместе с ними сгорела и скамейка, на которой стояли деревянные макеты.

Ранее задержанный уже попадал в поле зрения полиции. Ему назначена мера пресечения, не связанная с заключением под стражу.

Против него возбуждено уголовное дело по статье о преднамеренном уничтожении чужого имущества путём поджога. За такое преступление предусмотрено наказание — лишение свободы сроком до десяти лет.

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии
Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском
«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском

Андрей Козлов: «На ком отыграются националы? Ответ очевиден»
Андрей Козлов: «На ком отыграются националы? Ответ очевиден» (1)

21.11.2025
США усилили давление на Украину ради мирного соглашения
«Дам 2000 евро!» Пьяный водитель еще и за взятку ответит
Балтия: солнце на работе
Рига: чтобы вода была чистой
Финляндия: чище не бывает
Латвия: ищите инвесторов…
Производство пива в Латвии падает, а экспорт сжимается
Клейнбергс: «Надеюсь зима не застанет нас врасплох»
Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия может напасть на страны Балтии, если не будет остановлена в Украине.

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия может напасть на страны Балтии, если не будет остановлена в Украине.

Хлеб, молоко, яйца и курица могут подешеветь. Но с лета 2026 года

Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. Они предусматривают установление пониженной ставки НДС в размере 12% на базовые продукты питания. Новая норма вступит в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать до середины 2027 года.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. Они предусматривают установление пониженной ставки НДС в размере 12% на базовые продукты питания. Новая норма вступит в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать до середины 2027 года.

Землетрясение вытряхивает из земли самородки — учёные объяснили почему

Оказывается, природа умеет делать золото куда хитрее, чем мы думали.

Оказывается, природа умеет делать золото куда хитрее, чем мы думали.

Honda и Sony открыли предзаказы на «движущийся планшет» — Afeela

Afeela, совместный проект Honda и Sony, выходит на финишную прямую.
Компания официально подтвердила: первые поставки начнутся в 2026 году, а предзаказы открыты уже сейчас.

Afeela, совместный проект Honda и Sony, выходит на финишную прямую.
Компания официально подтвердила: первые поставки начнутся в 2026 году, а предзаказы открыты уже сейчас.

«Алкоголь и табак подорожают»: депутаты поддержали новые налоги

Сеймская комиссия по бюджету и финансам поддержала законопроект о постепенном повышении акцизов на алкоголь, табак, сладкие напитки и топливо. Поправки связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и с финансовыми рамками на последующие три года.

Сеймская комиссия по бюджету и финансам поддержала законопроект о постепенном повышении акцизов на алкоголь, табак, сладкие напитки и топливо. Поправки связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и с финансовыми рамками на последующие три года.

Зеленский поставил украинцев перед выбором: «Либо двадцать восемь пунктов, либо крайне тяжёлая зима» (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: необходимо либо принять предложенный Соединёнными Штатами Америки «мирный план», либо пережить «крайне тяжёлую зиму».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: необходимо либо принять предложенный Соединёнными Штатами Америки «мирный план», либо пережить «крайне тяжёлую зиму».

