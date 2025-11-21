«Хотел построить церковь, но сжёг всё»: рижанин объяснил пожар

Во время опроса жильцов стало известно, что подозреваемого видели спящим в подъезде. Через два дня сотрудники полиции нашли 40-летнего мужчину, который признался, что не хотел ничего поджигать и “очень сожалеет о случившемся”.

«Я хотел построить церковь из спичек, но не получилось. Всё пошло не так», — сказал задержанный.

Мужчина рассказал, что увлекается созданием миниатюрных домов из спичек. По его словам, он строил на улице небольшие модели, но, когда одна из них не удалась, в порыве эмоций поджёг все свои поделки. Вместе с ними сгорела и скамейка, на которой стояли деревянные макеты.

Ранее задержанный уже попадал в поле зрения полиции. Ему назначена мера пресечения, не связанная с заключением под стражу.

Против него возбуждено уголовное дело по статье о преднамеренном уничтожении чужого имущества путём поджога. За такое преступление предусмотрено наказание — лишение свободы сроком до десяти лет.