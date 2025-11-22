Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Больше зелени! Тренд крупных городов Европы — и Риги?

Редакция PRESS 22 ноября, 2025 10:25

Бизнес 0 комментариев

В крупных европейских городах становится всё более заметно, что зелёные зоны в городской среде – это уже не просто эстетическое дополнение к архитектуре, а неотъемлемая часть качества жизни. Например, в Берлине, Копенгагене и Хельсинки уже давно стало традицией в новых проектах создавать сады общего пользования, парки на крышах и оазисы во дворах, где жители могут отдохнуть, познакомиться с соседями или просто побыть ближе к природе.

Такие места создают атмосферу покоя, уменьшают жару, или так называемый эффект теплового острова, и способствуют чувству общности, свидетельствует, например, исследование Школы общественного здравоохранения Техасского университета, а также отзывы клиентов девелоперской компании “Merko mājas”.

Исследования, в том числе проведённые Нанкинским университетом (Китай), показывают, что зелёные территории могут снизить температуру воздуха на 2–5 °C, тем самым снижая риск теплового стресса и улучшая микроклимат города.

Деревья и растения также улучшают микроклимат и способствуют впитыванию дождевой воды, делая городскую среду не только более приятной и здоровой для людей, но и более устойчивой и адаптивной к изменению климата.

Как показывает опыт девелопера “Merko mājas”, жители Латвии всё чаще ожидают, что их жилая среда будет не только функциональной, но и эмоционально привлекательной, способствующей хорошему самочувствию – с местами для отдыха, детскими игровыми зонами и возможностями социализации. Хотя нормативы устанавливают минимальный показатель свободной зелёной зоны в самоуправлении, всё больше девелоперов стремятся его превзойти, создавая среду, которая повышает комфорт жизни и способствует формированию чувства общности.

“В Европе все шире внедряется принцип “15-минутного города”, где все повседневные потребности - работа, отдых, природа – находятся в непосредственной близости, – говорит член правления “Merko mājas” Робертс Ребокс.. – Это следующий шаг и для Риги – создание жилых кварталов, где природная среда и современная городская жизнь сосуществуют, создавая динамичный и зеленый город. Радует то, что первые успешные примеры такого подхода уже можно увидеть в столице”.

 

Мэр пообещал Риге в следующем году «тощий бюджет»

Слайдиньш о латвийском приграничье: «Там до сих пор Советская Латвия»

Публицист: план мира Трампа и Путина — это рождественская сказочка

Как все успевать по утрам? Практическими советами делится предпринимательница и мама Зане Куликовска 

Андрей Козлов: «На ком отыграются националы? Ответ очевиден»

Годманис: обзывать друг друга «сторонниками Кремля» — это удар ниже пояса

