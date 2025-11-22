Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В больнице «Гайльэзерс» произошла утечка воды; на работу медучреждения она не повлияла

22 ноября, 2025 15:21

Новости Латвии

Фото LETA

В стационаре "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы произошла утечка воды из стояка, но это не оказало влияния на работу больницы, сообщает агентство LETA.

Утечка не затронула ни работу в операционных, ни обеспечение деятельности неотложной медицинской помощи в полном объёме.

В больнице подтвердили, что продолжаются ремонтные работы, необходимые для ликвидации утечки.

Главные новости

«Домик собрался в тёплые края!» Рижане неудомевают — в Биерини сносят совсем новый дом
Важно

«Домик собрался в тёплые края!» Рижане неудомевают — в Биерини сносят совсем новый дом

«Ночью туда можно спокойно улететь»: в Иманте образовался провал на велодорожке (ФОТО, ВИДЕО)
Важно

«Ночью туда можно спокойно улететь»: в Иманте образовался провал на велодорожке (ФОТО, ВИДЕО)

В пятницу на занятиях по стрельбе получил ранение боец НВС
Важно

В пятницу на занятиях по стрельбе получил ранение боец НВС

Обновлено: 17:45 22.11.2025
«Домик собрался в тёплые края!» Рижане неудомевают — в Биерини сносят совсем новый дом

Как сообщает портал Tautaruna.nra.lv, строительство трёх частных домов в микрорайоне Биерини, на перекрёстке ул. Земитес и Лутриню, началось во время пандемии. В прошлом году к домам подвели водопровод и канализацию, а осенью нынешнего года один из них замотали плёнкой. По неофициальной информации, здания были выставлены на продажу.

Загрузка

В пятницу на занятиях по стрельбе получил ранение боец НВС

В пятницу, 21 ноября, на военном полигоне "Адажи" на стрельбах боевыми патронами получил огнестрельное ранение боец профессиональной службы Национальных вооружённых сил (НВС), о чём агентству LETA сообщили представители объединённого штаба НВС.

Впервые в странах Балтии: в Латвии может появиться маршрутка без водителя

Латвийская компания каршеринга Carguru, услугами которой пользуются около 100 тысяч человек, собирается интегрировать технологию ИИ-камер Imagry, чтобы предложить пассажирские перевозки на автономном транспорте без водителя. На первом этапе проекта в середине следующего года такую услугу планируется обеспечить по маршруту от аэропорта Рига до памятника Свободы, сообщает портал labsoflatvia.com. 

Ждите снега и дождя: о погоде в воскресенье

23 ноября, в воскресенье, согласно прогнозу латвийских синоптиков, в западных и центральных районах Латвии время от времени ожидаются осадки.

В пятницу утром в Риге два человека погибли при пожаре; в квартире не было детектора дыма

Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD).

Данные 6000-летней давности показывают: к 2100 году в Европе появятся ещё 42 летних дня

Лето в Европе может вскоре стать намного длиннее, показало новое исследование.
Европейское лето становится все длиннее и жарче. Однако до сих пор существовала "большая неопределенность" относительно того, как именно и почему это происходит, говорит доктор Селия Мартин-Пуэртас, ведущий исследователь с факультета географии в Ройал Холлоуэй.

