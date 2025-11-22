В результате, как он рассуждает, страдает благосостояние общества, поскольку "не только оказывается недозволенная и ненужная поддержка хорошо зарабатывающим предприятиям, но и недополучается полная стоимость самого дорогого природного ресурса Латвии - наших лесов".

По мнению Шуваева, "Прогрессивные" должны победить на выборах в Сейм осенью следующего года, чтобы защитить общественность "от узких интересов, держащих наше государство в плену и не позволяющих ему развиваться", а также создавать инклюзивную европейскую Латвию.

В своей речи Шуваев отметил существенные перемены в обществе и в политике, помимо прочего подчеркнув способность общества защитить себя от лжи, манипуляций, дезинформации и угроз по отношению к демократии, особенно от "политиков, дружественных для Кремля", и от деятельности лидера партии "Латвия на первом месте" Айнарса Шлесерса.

Уже сообщалось, что "Прогрессивные" ранее заявляли, что необходимо оценить, был ли затребованный Минземледелия механизм поддержки предприятий деревообработки наиболее выгодным для общества, и потребовали от ведомства объяснений.

После того, как потенциальные проблемы для такой поддержки были отражены в СМИ, а партнёры по коалиции потребовали от министерства объяснений, глава Минземледелия Арманд Краузе обратился в Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки.

Генпрокуратура начала проверку, чтобы оценить, действовали ли должностные лица в соответствии с требованиями закона, когда принимали решение о поддержке предприятий деревообрабатывающей промышленности.