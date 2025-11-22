Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Шуваев: политика 90-х никуда не делась; в чём это проявляется?

22 ноября, 2025 13:13

Скандал в Минземледелия свидетельствует о том, что политика 90-х никуда не исчезла, мы по-прежнему живём в стране, где влиятельные миллионеры могут устроить так, чтобы были приняты политически благоприятные для них решения. Об этом в субботу, 22 ноября, на съезде партии "Прогрессивные" заявил сопредседатель партии Андрис Шуваев.

В результате, как он рассуждает, страдает благосостояние общества, поскольку "не только оказывается недозволенная и ненужная поддержка хорошо зарабатывающим предприятиям, но и недополучается полная стоимость самого дорогого природного ресурса Латвии - наших лесов".

По мнению Шуваева, "Прогрессивные" должны победить на выборах в Сейм осенью следующего года, чтобы защитить общественность "от узких интересов, держащих наше государство в плену и не позволяющих ему развиваться", а также создавать инклюзивную европейскую Латвию.

В своей речи Шуваев отметил существенные перемены в обществе и в политике, помимо прочего подчеркнув способность общества защитить себя от лжи, манипуляций, дезинформации и угроз по отношению к демократии, особенно от "политиков, дружественных для Кремля", и от деятельности лидера партии "Латвия на первом месте" Айнарса Шлесерса.

Уже сообщалось, что "Прогрессивные" ранее заявляли, что необходимо оценить, был ли затребованный Минземледелия механизм поддержки предприятий деревообработки наиболее выгодным для общества, и потребовали от ведомства объяснений.

После того, как потенциальные проблемы для такой поддержки были отражены в СМИ, а партнёры по коалиции потребовали от министерства объяснений, глава Минземледелия Арманд Краузе обратился в Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки.

Генпрокуратура начала проверку, чтобы оценить, действовали ли должностные лица в соответствии с требованиями закона, когда принимали решение о поддержке предприятий деревообрабатывающей промышленности.

«Ночью туда можно спокойно улететь»: в Иманте образовался провал на велодорожке (ФОТО, ВИДЕО)
«Ночью туда можно спокойно улететь»: в Иманте образовался провал на велодорожке (ФОТО, ВИДЕО)

В пятницу на занятиях по стрельбе получил ранение боец НВС
В пятницу на занятиях по стрельбе получил ранение боец НВС

Впервые в странах Балтии: в Латвии может появиться маршрутка без водителя
Впервые в странах Балтии: в Латвии может появиться маршрутка без водителя

«Домик собрался в тёплые края!» Рижане неудомевают — в Биерини сносят совсем новый дом

Как сообщает портал Tautaruna.nra.lv, строительство трёх частных домов в микрорайоне Биерини, на перекрёстке ул. Земитес и Лутриню, началось во время пандемии. В прошлом году к домам подвели водопровод и канализацию, а осенью нынешнего года один из них замотали плёнкой. По неофициальной информации, здания были выставлены на продажу.

Как сообщает портал Tautaruna.nra.lv, строительство трёх частных домов в микрорайоне Биерини, на перекрёстке ул. Земитес и Лутриню, началось во время пандемии. В прошлом году к домам подвели водопровод и канализацию, а осенью нынешнего года один из них замотали плёнкой. По неофициальной информации, здания были выставлены на продажу.

В пятницу на занятиях по стрельбе получил ранение боец НВС

В пятницу, 21 ноября, на военном полигоне "Адажи" на стрельбах боевыми патронами получил огнестрельное ранение боец профессиональной службы Национальных вооружённых сил (НВС), о чём агентству LETA сообщили представители объединённого штаба НВС.

В пятницу, 21 ноября, на военном полигоне "Адажи" на стрельбах боевыми патронами получил огнестрельное ранение боец профессиональной службы Национальных вооружённых сил (НВС), о чём агентству LETA сообщили представители объединённого штаба НВС.

Впервые в странах Балтии: в Латвии может появиться маршрутка без водителя

Латвийская компания каршеринга Carguru, услугами которой пользуются около 100 тысяч человек, собирается интегрировать технологию ИИ-камер Imagry, чтобы предложить пассажирские перевозки на автономном транспорте без водителя. На первом этапе проекта в середине следующего года такую услугу планируется обеспечить по маршруту от аэропорта Рига до памятника Свободы, сообщает портал labsoflatvia.com. 

Латвийская компания каршеринга Carguru, услугами которой пользуются около 100 тысяч человек, собирается интегрировать технологию ИИ-камер Imagry, чтобы предложить пассажирские перевозки на автономном транспорте без водителя. На первом этапе проекта в середине следующего года такую услугу планируется обеспечить по маршруту от аэропорта Рига до памятника Свободы, сообщает портал labsoflatvia.com. 

В больнице «Гайльэзерс» произошла утечка воды; на работу медучреждения она не повлияла

В стационаре "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы произошла утечка воды из стояка, но это не оказало влияния на работу больницы, сообщает агентство LETA.

В стационаре "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы произошла утечка воды из стояка, но это не оказало влияния на работу больницы, сообщает агентство LETA.

Ждите снега и дождя: о погоде в воскресенье

23 ноября, в воскресенье, согласно прогнозу латвийских синоптиков, в западных и центральных районах Латвии время от времени ожидаются осадки.

23 ноября, в воскресенье, согласно прогнозу латвийских синоптиков, в западных и центральных районах Латвии время от времени ожидаются осадки.

В пятницу утром в Риге два человека погибли при пожаре; в квартире не было детектора дыма

Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD).

Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD).

Данные 6000-летней давности показывают: к 2100 году в Европе появятся ещё 42 летних дня

Лето в Европе может вскоре стать намного длиннее, показало новое исследование.
Европейское лето становится все длиннее и жарче. Однако до сих пор существовала "большая неопределенность" относительно того, как именно и почему это происходит, говорит доктор Селия Мартин-Пуэртас, ведущий исследователь с факультета географии в Ройал Холлоуэй.

Лето в Европе может вскоре стать намного длиннее, показало новое исследование.
Европейское лето становится все длиннее и жарче. Однако до сих пор существовала "большая неопределенность" относительно того, как именно и почему это происходит, говорит доктор Селия Мартин-Пуэртас, ведущий исследователь с факультета географии в Ройал Холлоуэй.

