Гунтарс Витолс: «Что бы вы сделали, будь у вас лишний миллион?» (1)

Редакция PRESS 22 ноября, 2025 14:03

Важно 1 комментариев

Экономист и член движения "Без партий" Гунтарс Витолс задал подписчикам в соцсети "Х" вот такой вопрос, не то шутя, не то серьёзно.

"Что вы бы сделали, если бы на счёте был лишний миллион? Свалили бы? Разумно. А я купил бы биткоин".

В комментариях он поясняет, почему предпочитает криптовалюту, а не недвижимость: "В наши дни, а конкретно - в Европе, происходят очень резкие перемены в направлении коммунистического передела. В некоторых странах уже сейчас начинают отнимать половину доходов от имущества, поэтому такой вид вложений становится менее надёжным. Его минус в том, что в чемодан его не положишь и с собой не увезёшь. У тех, кто отнимает, имеются практически неограниченные возможности тебя мучить. Постепенно и без спешки. Рукава уже засучены".

А какие варианты у подписчиков и читателей?

- Я бы лично вложил в недвижимость. Это, по крайней мере, нечто осязаемое, а не виртуальная монета.

- Я бы открыла свою школу.

- Я решила, что мне хватит пяти. Я бы восстановила сельский дом, вложилась бы в недвижимость в Риге, купила небольшую виллу в Италии для бесед, друзей и наслаждения жизнью, объездила бы мир, работала бы в своё удовольствие. Наслаждалась бы жизнью, искусством и отношениями.

- Я бы взял отпуск на месяц. Жутко запил. Купил золото, серебро в Эстонии. BTC, XMR - конечно, само собой! Квартиру! Наладил бы текущие дела (стоматологи, врачи, одежда, машина и т.п.). Отложил бы на подушку безопасности, а на остаток попробовал бы разумно вести бизнес. Желательно тихо.

- Так вдруг? Ну, тут на запрещённом языке лучше прозвучит. "Отдам долги". - "А остальные?" - "Остальные подождут".

- Я бы свозил деда и бабушку по миру, чего они не увидели, пока жили за железным занавесом, и потом стал думать, куда впихнуть, чтобы у детей была подушка безопасности.

- Купил бы "Новое единство".

- Открыла бы приют для старых бездомных кошек.

- Купила бы маленькую гостиницу в Италии, какую-нибудь виллу с бассейном.

- Набрал бы облигаций и скромно прожил жизнь на проценты.

- Положил бы на проценты на счёт в зарубежном банке.

- Заработала бы второй.

- Зачем сваливать? С миллионом и здесь можно очень хорошо жить, а в другие места только ездить.

- Чтобы через месяц у вас вместо миллиона стало 500 тысяч?

- Мне нравится слово "лишний".

 

