«Домик собрался в тёплые края!» Рижане неудомевают — в Биерини сносят совсем новый дом

И вот теперь один из этих совсем новых домов сносят. Насколько можно понять по фото, он построен из пенопласта и фанеры, облицованной снаружи.

"Специалисты советуют покупать квартиру в новостройках. Ну, построенных несколько лет назад. Но иногда выходит иначе. Новостройка сама отправляется в Гетлини. Вдали две ждут в очереди..." - пишет в "Фейсбуке" депутат Рижской думы Валдис Гаварс.

В комментариях к посту люди реагируют по-разному:

- Как я всех уже предупреждал 15 лет назад об этой проблеме, строительной биологии, строительной физике и о лжи отраслевого маркетинга.

- Пенопластовые домики дождались первых зимних дней и поняли, что хотят в тёплые края!

- В Дубулты до сих пор стоит один дом из пенопласта, в нём есть жильцы.

- Владельцы остальных нервно курят. Вдали два были с отделкой, труднее снести, отходов больше.

- Очень удобно - смыл плесень и собрал обратно.

- Да, слишком сильно утеплять тоже нехорошо.