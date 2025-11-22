Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Домик собрался в тёплые края!» Рижане неудомевают — в Биерини сносят совсем новый дом

Редакция PRESS 22 ноября, 2025 16:24

Важно 0 комментариев

Как сообщает портал Tautaruna.nra.lv, строительство трёх частных домов в микрорайоне Биерини, на перекрёстке ул. Земитес и Лутриню, началось во время пандемии. В прошлом году к домам подвели водопровод и канализацию, а осенью нынешнего года один из них замотали плёнкой. По неофициальной информации, здания были выставлены на продажу.

И вот теперь один из этих совсем новых домов сносят. Насколько можно понять по фото, он построен из пенопласта и фанеры, облицованной снаружи.

"Специалисты советуют покупать квартиру в новостройках. Ну, построенных несколько лет назад. Но иногда выходит иначе. Новостройка сама отправляется в Гетлини. Вдали две ждут в очереди..." - пишет в "Фейсбуке" депутат Рижской думы Валдис Гаварс.

В комментариях к посту люди реагируют по-разному:

- Как я всех уже предупреждал 15 лет назад об этой проблеме, строительной биологии, строительной физике и о лжи отраслевого маркетинга.

- Пенопластовые домики дождались первых зимних дней и поняли, что хотят в тёплые края!

- В Дубулты до сих пор стоит один дом из пенопласта, в нём есть жильцы.

- Владельцы остальных нервно курят. Вдали два были с отделкой, труднее снести, отходов больше.

- Очень удобно - смыл плесень и собрал обратно.

- Да, слишком сильно утеплять тоже нехорошо.

В пятницу на занятиях по стрельбе получил ранение боец НВС

Важно 16:00

Важно 0 комментариев

В пятницу, 21 ноября, на военном полигоне "Адажи" на стрельбах боевыми патронами получил огнестрельное ранение боец профессиональной службы Национальных вооружённых сил (НВС), о чём агентству LETA сообщили представители объединённого штаба НВС.

Впервые в странах Балтии: в Латвии может появиться маршрутка без водителя

Важно 15:47

Важно 0 комментариев

Латвийская компания каршеринга Carguru, услугами которой пользуются около 100 тысяч человек, собирается интегрировать технологию ИИ-камер Imagry, чтобы предложить пассажирские перевозки на автономном транспорте без водителя. На первом этапе проекта в середине следующего года такую услугу планируется обеспечить по маршруту от аэропорта Рига до памятника Свободы, сообщает портал labsoflatvia.com. 

В больнице «Гайльэзерс» произошла утечка воды; на работу медучреждения она не повлияла

Новости Латвии 15:21

Новости Латвии 0 комментариев

В стационаре "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы произошла утечка воды из стояка, но это не оказало влияния на работу больницы, сообщает агентство LETA.

Ждите снега и дождя: о погоде в воскресенье

Важно 15:14

Важно 0 комментариев

23 ноября, в воскресенье, согласно прогнозу латвийских синоптиков, в западных и центральных районах Латвии время от времени ожидаются осадки.

В пятницу утром в Риге два человека погибли при пожаре; в квартире не было детектора дыма

ЧП и криминал 14:51

ЧП и криминал 0 комментариев

Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD).

Данные 6000-летней давности показывают: к 2100 году в Европе появятся ещё 42 летних дня

Наука 14:29

Наука 0 комментариев

Лето в Европе может вскоре стать намного длиннее, показало новое исследование.
Европейское лето становится все длиннее и жарче. Однако до сих пор существовала "большая неопределенность" относительно того, как именно и почему это происходит, говорит доктор Селия Мартин-Пуэртас, ведущий исследователь с факультета географии в Ройал Холлоуэй.

