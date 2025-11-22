Впервые в странах Балтии: в Латвии может появиться маршрутка без водителя

В 2027 году предусмотрено расширить функциональность электрических и полностью автономных транспортных средств: появится возможность бронировать и оплачивать поездки в любой пункт назначения с помощью специально разработанного мобильного приложения.

При поддержке Минэкономики в рамках проекта будет создана правовая, техническая и оперативная основа для дальнейшего развития автономного транспорта в стране.

"Латвия становится одной из первых стран в Европе, где внедряется проект автономного общественного транспорта. Это значимый шаг на пути к более безопасной, зелёной и технологически развитой мобильности. Этот проект не только делает удобнее повседневную жизнь населения, но и открывает новые возможности для наших предприятий и научной среды, закрепляя место Латвии на европейской карте инноваций", - заявил по этому поводу министр экономики Виктор Валайнис.

Технология Imagry использует ИИ, чтобы автомобиль мог "видеть" - воспринимать окружающую местность, планировать траектории и управлять собой в реальной городской среде, полностью автономно принимая решения и передвигаясь. Система создана так, чтобы её можно было быстро внедрить и легко адаптировать к разным маршрутам и условиям городской среды, благодаря чему такое решение будет эффективным для практического использования.

(Иллюстративное фото.)