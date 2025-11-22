Как сообщает портал Tautaruna.nra.lv, строительство трёх частных домов в микрорайоне Биерини, на перекрёстке ул. Земитес и Лутриню, началось во время пандемии. В прошлом году к домам подвели водопровод и канализацию, а осенью нынешнего года один из них замотали плёнкой. По неофициальной информации, здания были выставлены на продажу.