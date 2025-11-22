Ждите снега и дождя: о погоде в воскресенье

В ночь на воскресенье будет переменная облачность, в западных и центральных районах страны время от времени пройдут дожди, местами ожидается снег и мокрый снег. Более интенсивные осадки прогнозируются в Курземе. На отдельных участках дорог образуется обледенение.

Ветер ночью - юго-западный и южный, от слабого до умеренного, на морском и Видземском побережье - порывы до 15 м/с. Минимальная температура воздуха на большей части территории Латвии - в пределах от 0 до -5 градусов, вблизи побережья - преимущественно выше нуля.

В Риге тоже ожидается переменная облачность, к утру возможен небольшой дождь и мокрый снег. Будет дуть юго-западный и южный ветер, минимальная температура воздуха - около нуля.

Днём в западных и центральных районах время от времени ожидаются осадки в виде дождя, местами также снега и мокрого снега. Днём ожидается слабый ветер, на побережье - южный, от слабого до умеренного.

Температура воздуха в течение дня - от 0 до +4 градусов, местами на побережье +5 и +6 градусов.