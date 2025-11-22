По её сведениям, брачный договор между Тиммой и Седоковой был составлен в США, но оказался недействительным. "Согласно информации, предоставленной публичным нотариусом Флориды Алёной Грин, брачного договора не существовало. Она его не составляла, не заверяла нотариально и не участвовала в его подготовке, о чём информировала Анну Седокову", - заявляет юрист.

Гаврилова подчёркивает, что документ, на основании которого Седокова унаследовала имущество Яниса, которое уже успела продать, фактически недействителен: "Нотариус пояснила, что конкретный документ не является брачным договором, но она нотариально заверяет подписи обеих сторон. К тому же сам документ не является законным, так как госпожа Грин - публичный нотариус, а не нотариус штата, она не имеет права нотариально заверять такие документы".

Адвокат поясняет, что Седокова, невзирая на то, что документ не имеет силы, воспользовалась им как юридическим обоснованием, чтобы распорядиться имуществом, полученным, когда она состояла в браке: "Это фикция, филькина грамота. Однако она ею воспользовалась, продавая общее имущество. Этот документ мы получили из Росреестра, куда сама Седокова его предоставила в качестве оправдания отсутствия письменного согласия со стороны мужа".

Учитывая эти обстоятельства, команда юристов планирует оспорить все сделки, основанные на этом документе, а также начать уголовный процесс. "Человека обманули в стиле 90-х", - комментирует Гаврилова, отметив, что действия Седоковой соответствуют 159-й статье УК РФ "Мошенничество".

"Важно осознавать, что Янис жил, будучи убеждён, что существует законный брачный договор, и Анна его в этом убедила. Согласно этому договору он как бы был обязан отдать ей всё, что он купил", - утверждает юрист.

По её мнению, это была тщательно спланированная эмоциональная манипуляция. В конце видеоролика Гаврилова высказалась весьма сурово в адрес Анны, заявив, что та не только оставила Янис без денег, но и поиздевалась над его чувствами. Юрист считает, что за такой поступок Седокову следует наказать без пощады.