«Это фикция, филькина грамота!» Адвокат рассказала, как Яниса Тимму обманули (ВИДЕО) (2)

Редакция PRESS 22 ноября, 2025 16:53

Важно 2 комментариев

LETA

После смерти баскетболиста Яниса Тиммы всё его имущество досталось его бывшей жене, певице Анне Седоковой, а сын Яниса Кристиан не получил ничего. Юрист семьи Тиммы Маргарита Гаврилова поделилась в соцсети "Инстаграм" актуальной информацией о ходе дела.

По её сведениям, брачный договор между Тиммой и Седоковой был составлен в США, но оказался недействительным. "Согласно информации, предоставленной публичным нотариусом Флориды Алёной Грин, брачного договора не существовало. Она его не составляла, не заверяла нотариально и не участвовала в его подготовке, о чём информировала Анну Седокову", - заявляет юрист.

Гаврилова подчёркивает, что документ, на основании которого Седокова унаследовала имущество Яниса, которое уже успела продать, фактически недействителен: "Нотариус пояснила, что конкретный документ не является брачным договором, но она нотариально заверяет подписи обеих сторон. К тому же сам документ не является законным, так как госпожа Грин - публичный нотариус, а не нотариус штата, она не имеет права нотариально заверять такие документы".

Адвокат поясняет, что Седокова, невзирая на то, что документ не имеет силы, воспользовалась им как юридическим обоснованием, чтобы распорядиться имуществом, полученным, когда она состояла в браке: "Это фикция, филькина грамота. Однако она ею воспользовалась, продавая общее имущество. Этот документ мы получили из Росреестра, куда сама Седокова его предоставила в качестве оправдания отсутствия письменного согласия со стороны мужа".

Учитывая эти обстоятельства, команда юристов планирует оспорить все сделки, основанные на этом документе, а также начать уголовный процесс. "Человека обманули в стиле 90-х", - комментирует Гаврилова, отметив, что действия Седоковой соответствуют 159-й статье УК РФ "Мошенничество".

"Важно осознавать, что Янис жил, будучи убеждён, что существует законный брачный договор, и Анна его в этом убедила. Согласно этому договору он как бы был обязан отдать ей всё, что он купил", - утверждает юрист.

По её мнению, это была тщательно спланированная эмоциональная манипуляция. В конце видеоролика Гаврилова высказалась весьма сурово в адрес Анны, заявив, что та не только оставила Янис без денег, но и поиздевалась над его чувствами. Юрист считает, что за такой поступок Седокову следует наказать без пощады.

 

 

Депутат Сейма от Объединённого списка Андрис Кулбергс опубликовал на платформе "Х" очень длинный текст и видео, в котором он изложил, как формируется госбюджет Латвии, который он назвал "высосанным из пальца".

Как сообщает портал Tautaruna.nra.lv, строительство трёх частных домов в микрорайоне Биерини, на перекрёстке ул. Земитес и Лутриню, началось во время пандемии. В прошлом году к домам подвели водопровод и канализацию, а осенью нынешнего года один из них замотали плёнкой. По неофициальной информации, здания были выставлены на продажу.

В пятницу, 21 ноября, на военном полигоне "Адажи" на стрельбах боевыми патронами получил огнестрельное ранение боец профессиональной службы Национальных вооружённых сил (НВС), о чём агентству LETA сообщили представители объединённого штаба НВС.

Латвийская компания каршеринга Carguru, услугами которой пользуются около 100 тысяч человек, собирается интегрировать технологию ИИ-камер Imagry, чтобы предложить пассажирские перевозки на автономном транспорте без водителя. На первом этапе проекта в середине следующего года такую услугу планируется обеспечить по маршруту от аэропорта Рига до памятника Свободы, сообщает портал labsoflatvia.com. 

В стационаре "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы произошла утечка воды из стояка, но это не оказало влияния на работу больницы, сообщает агентство LETA.

23 ноября, в воскресенье, согласно прогнозу латвийских синоптиков, в западных и центральных районах Латвии время от времени ожидаются осадки.

