«Сейм голосует за бюджет, не зная, что там!» Кулбергс предлагает поменять эту систему (ВИДЕО) (1)

Редакция PRESS 22 ноября, 2025 17:56

Важно 1 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка Андрис Кулбергс опубликовал на платформе "Х" очень длинный текст и видео, в котором он изложил, как формируется госбюджет Латвии, который он назвал "высосанным из пальца".

Пост озаглавлен "Пусть каждому жителю станет ясно, как на самом деле формируется госбюджет Латвии"

Далее автор капсом призывает: "ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОСМОТРИ ВИДЕО ДО КОНЦА".

И решительно заявляет: "Правительство вводит в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что предоставляет ответственный госбюджет. На самом деле это не бюджет в классическом понимании - это примитивное распределение денежного потока на уровне заглавий, без детализации, расчётов и ясности".

В чём же главная проблема? По мнению Кулбергса, в том, что "Сейму не предоставляют информацию о краткосрочных и долгосрочных обязательствах государства".

"Янис Домбурс в программе ЛТВ "Что происходит в Латвии" очень точно осветил фундаментальную проблему: невозможно оценить расходы государства, поскольку нет информации:

- о зарплатах

- о премиях

- о доплатах

- о командировках

- о закупках

- об исследованиях и др.

- о структуре и содержании программ.

Эти сведения недоступны ни общественности, ни депутатам Сейма", - пишет Кулбергс.

В чём же, по его мнению, корень проблемы? Депутат объясняет это так. Чтобы получить доступ к реальным расчётам и расходам, нужно иметь допуск к ИТ-системе бюджета Минфина, точнее, к сметам. Но депутатам Сейма в этом допуске отказано. Как пояснила директор бюджетного департамента Минфина Людмила Евчук, сметы составляются и утверждаются только ПОСЛЕ того, как Сейм проголосует за бюджет.

"Вы понимаете этот абсурд? Итак, бюджет "высосан из пальца", Сейм его утверждает, и только потом министерства "подгоняют" сметы, чтобы цифры выглядели логично. Это объясняет, как возникают такие абсурдные вещи, как закрытые зарядные станции за 3,5 миллиона евро в Минэкономики, где реальные затраты - в лучшем случае несколько сотен тысяч. Сейм голосует за бюджет, не зная, что вообще в нём есть", - возмущается Кулбергс.

Далее он продолжает: "В реальной ситуации НИ ОДИН депутат не знает, что скрывается за названиями программ и за цифрами. Я как депутат не имею возможности подать качественные предложения, потому что не могу основывать их на пустых величинах, без смет. Фактически закон о бюджете готовит не Сейм, а узкий круг в Минфине. 

Как бы это выглядело на предприятии? Ни одно уважающее себя предприятие не берёт потребности с потолка, не утверждает бюджет без обоснования расходов, не подгоняет сметы задним числом. Однако в Латвии это официальный процесс принятия госбюджета. 

Нынешний госбюджет = мистическая "база" + допущения без обоснования.

"Базовое финансирование" не пересматривается годами, как будто это неизменное "естественное поступление".

(...)

Я немедленно ТРЕБУЮ ДОПУСК К ИТ-СИСТЕМЕ БЮДЖЕТА В МИНФИНЕ И К СМЕТАМ".

Кулбергс убеждён, что "в бюджете скрывается не менее 10-20% внутренних резервов, бессмыслицы, разбазаривания денег" и что всю систему бюджетирования надо полностью менять.

Он предлагает следующую схему:

"Надо полностью поменять систему формирования госбюджета:

=>не мистическая выдуманная база, а каковы цели и каковы потребности

=>сколько это стоит, исходя из реальных смет

=>как это сходится с прогнозированными доходами".

 

 

