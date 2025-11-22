Пост озаглавлен "Пусть каждому жителю станет ясно, как на самом деле формируется госбюджет Латвии"

И решительно заявляет: "Правительство вводит в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что предоставляет ответственный госбюджет. На самом деле это не бюджет в классическом понимании - это примитивное распределение денежного потока на уровне заглавий, без детализации, расчётов и ясности".

В чём же главная проблема? По мнению Кулбергса, в том, что "Сейму не предоставляют информацию о краткосрочных и долгосрочных обязательствах государства".

"Янис Домбурс в программе ЛТВ "Что происходит в Латвии" очень точно осветил фундаментальную проблему: невозможно оценить расходы государства, поскольку нет информации:

- о зарплатах

- о премиях

- о доплатах

- о командировках

- о закупках

- об исследованиях и др.

- о структуре и содержании программ.

Эти сведения недоступны ни общественности, ни депутатам Сейма", - пишет Кулбергс.

В чём же, по его мнению, корень проблемы? Депутат объясняет это так. Чтобы получить доступ к реальным расчётам и расходам, нужно иметь допуск к ИТ-системе бюджета Минфина, точнее, к сметам. Но депутатам Сейма в этом допуске отказано. Как пояснила директор бюджетного департамента Минфина Людмила Евчук, сметы составляются и утверждаются только ПОСЛЕ того, как Сейм проголосует за бюджет.

"Вы понимаете этот абсурд? Итак, бюджет "высосан из пальца", Сейм его утверждает, и только потом министерства "подгоняют" сметы, чтобы цифры выглядели логично. Это объясняет, как возникают такие абсурдные вещи, как закрытые зарядные станции за 3,5 миллиона евро в Минэкономики, где реальные затраты - в лучшем случае несколько сотен тысяч. Сейм голосует за бюджет, не зная, что вообще в нём есть", - возмущается Кулбергс.

Далее он продолжает: "В реальной ситуации НИ ОДИН депутат не знает, что скрывается за названиями программ и за цифрами. Я как депутат не имею возможности подать качественные предложения, потому что не могу основывать их на пустых величинах, без смет. Фактически закон о бюджете готовит не Сейм, а узкий круг в Минфине.

Как бы это выглядело на предприятии? Ни одно уважающее себя предприятие не берёт потребности с потолка, не утверждает бюджет без обоснования расходов, не подгоняет сметы задним числом. Однако в Латвии это официальный процесс принятия госбюджета.

Нынешний госбюджет = мистическая "база" + допущения без обоснования.

"Базовое финансирование" не пересматривается годами, как будто это неизменное "естественное поступление".

(...)

Я немедленно ТРЕБУЮ ДОПУСК К ИТ-СИСТЕМЕ БЮДЖЕТА В МИНФИНЕ И К СМЕТАМ".

Кулбергс убеждён, что "в бюджете скрывается не менее 10-20% внутренних резервов, бессмыслицы, разбазаривания денег" и что всю систему бюджетирования надо полностью менять.

Он предлагает следующую схему:

"Надо полностью поменять систему формирования госбюджета:

=>не мистическая выдуманная база, а каковы цели и каковы потребности

=>сколько это стоит, исходя из реальных смет

=>как это сходится с прогнозированными доходами".