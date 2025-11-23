В Латвии за месяц в среднем регистрируют 500-600 новых беженцев из Украины

МВД заявляет, что предусмотренная согласно закону поддержка жителей Украины оказывается во время вызванного Россией вооружённого конфликта.

В министерстве подчёркивают, что военные действия по-прежнему ведутся активно, атаки по населению и инфраструктуре происходят по всей территории Украины. Кроме того, сохраняется повышенный риск интенсификации и существенной эскалации вооружённого конфликта.

В связи с этим предполагается, что для большинства лиц со статусом временной защиты, размещённых в европейских странах, включая Латвию, безопасное возвращение в Украину в 2025 году не представится возможным.

С учётом этого нынешним летом в Совете министров юстиции и внутренних дел ЕС было достигнуто соглашение о продлении временной защиты для беженцев из Украины до марта 2027 года.

На 1 ноября в регистр физических лиц Латвии было включено 31 тысяча 281 лицо, имеющее действительный статус временной защиты, в том числе 13 тысяч 785 совершеннолетних женщин, 10 тысяч 544 совершеннолетних мужчин и 6952 несовершеннолетних.

С начала войны этого статуса лишились 30 тысяч 223 человека. За счёт госбюджета, по данным на 3 ноября нынешнего года, в Латвии было размещено 3240 жителей Украины.

Кабмин в августе 2025 года принял решение предоставить для осуществления плана мероприятий по поддержке жителей Украины в Латвии на 2026 год 39 миллионов 717 тысячу 846 евро.

Учитывая сокращение финансирования, а также актуальный поток беженцев из Украины в Латвию, возникла необходимость пересмотреть установленные законом виды и объём поддержки, согласовав их с актуальными потребностями жителей Украины и возможностями госбюджета.

МВД подало на рассмотрение в Кабмин поправки к закону о поддержке жителей Украины. Сейм принял законопроект в первом чтении 6 ноября. Законопроект рассматривается в срочном порядке, его рассмотрение во втором чтении назначено на декабрь. Поправками предусмотрен ряд изменений оказывамой поддержки, в том числе размера и условий предоставления первичной поддержки.