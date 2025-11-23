Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Латвии за месяц в среднем регистрируют 500-600 новых беженцев из Украины

23 ноября, 2025 10:05

Важно 0 комментариев

В нынешнем году приток жителей Украины в Латвию остаётся умеренным и стабильным, за месяц в среднем регистрируют около 500-600 новых беженцев из Украины. Об этом свидетельствует разработанный МВД проект плана мероприятий по оказанию поддержки жителям Украины в Латвии на 2026 год.

МВД заявляет, что предусмотренная согласно закону поддержка жителей Украины оказывается во время вызванного Россией вооружённого конфликта.

В министерстве подчёркивают, что военные действия по-прежнему ведутся активно, атаки по населению и инфраструктуре происходят по всей территории Украины. Кроме того, сохраняется повышенный риск интенсификации и существенной эскалации вооружённого конфликта.

В связи с этим предполагается, что для большинства лиц со статусом временной защиты, размещённых в европейских странах, включая Латвию, безопасное возвращение в Украину в 2025 году не представится возможным.

С учётом этого нынешним летом в Совете министров юстиции и внутренних дел ЕС было достигнуто соглашение о продлении временной защиты для беженцев из Украины до марта 2027 года.

На 1 ноября в регистр физических лиц Латвии было включено 31 тысяча 281 лицо, имеющее действительный статус временной защиты, в том числе 13 тысяч 785 совершеннолетних женщин, 10 тысяч 544 совершеннолетних мужчин и 6952 несовершеннолетних.

С начала войны этого статуса лишились 30 тысяч 223 человека. За счёт госбюджета, по данным на 3 ноября нынешнего года, в Латвии было размещено 3240 жителей Украины.

Кабмин в августе 2025 года принял решение предоставить для осуществления плана мероприятий по поддержке жителей Украины в Латвии на 2026 год 39 миллионов 717 тысячу 846 евро.

Учитывая сокращение финансирования, а также актуальный поток беженцев из Украины в Латвию, возникла необходимость пересмотреть установленные законом виды и объём поддержки, согласовав их с актуальными потребностями жителей Украины и возможностями госбюджета.

 МВД подало на рассмотрение в Кабмин поправки к закону о поддержке жителей Украины. Сейм принял законопроект в первом чтении 6 ноября. Законопроект рассматривается в срочном порядке, его рассмотрение во втором чтении назначено на декабрь. Поправками предусмотрен ряд изменений оказывамой поддержки, в том числе размера и условий предоставления первичной поддержки.

Граудиня и Самойлова стали чемпионками мира по пляжному волейболу

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

«У меня еда остывает!» В соцсети снова жалуются на курьеров

Время от времени по поводу доставки еды возникают скандалы: клиентов не устраивает несоблюдение гигиены, пропажа заказов, скорость доставки и т.д. На этот раз, однако, клиентка недовольна тем, что курьер по пути к ней собирает другие заказы, а её еда тем временем остывает. 

5000 человек в месяц посещают Белоруссию, 2000 — Россию: латвийцы игнорируют предупреждения МИД

Несмотря на то, что МИД ЛР призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Белоруссию, поскольку там они могут подвергнуться провокациям спецслужб и быть ложно обвинены, многие по-прежнему продолжают это делать, сообщает портал Jauns.lv.

Совсем скоро: каток на Эспланаде в Риге планируется открыть 1 декабря

Этой зимой на Эспланаде снова будет работать общедоступный каток, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Рубио опроверг заявления, что «мирный план» составили не США

Двое американских сенаторов, ссылаясь на госсекретаря Марко Рубио, заявили, что обсуждаемый в СМИ план по окончанию войны в Украине - это "список пожеланий россиян", а не разработка США. Сам Рубио их слова опроверг.

Росликов на конгрессе «Стабильности!»: «Давление доказало, что мы идём правильным путём!»

Партия «Стабильности!» заявляет о попытках политического давления, её лидер Алексей Росликов обещает продолжать борьбу и заявляет, что его команда летит в Женеву на саммит ООН.

Европейские лидеры отвергли мирный план Трампа по Украине

Европейские лидеры заявляют, что спорный план из 28 пунктов, продвигаемый США для прекращения войны в Украине, далек от окончательного урегулирования. Вашингтон оказывает на Киев "огромное" давление, требуя принять или отказаться от сделки к четвергу
Европейские лидеры считают, что план из 28 пунктов, предложенный Соединенными Штатами для Украины, является "черновиком" и должен быть изменен с учетом их требований.

