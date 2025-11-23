Глава Госканцелярии: алкоголь на работе не употребляем, работников мотивируем

По поводу алкоголя он сказал, что времена, когда сотрудники специально задерживались на работе и употребляли спиртное, ушли в прошлое. Это, по словам Кронбергса, было тогда, когда было некуда пойти. Теперь же на каждом углу есть заведения, где можно посидеть после работы, отпраздновать что-нибудь с коллегами, и больше нет надобности делать это тайком в служебном помещении, как когда-то. Алкометров, кстати, в госучреждениях тоже нет, как утверждает чиновник.

По поводу доплат и премий Кронбергс сказал, что работа должна оцениваться по достоинству. Далеко не все в госаппарате получают огромные зарплаты - есть и те, кто "на руки" получает тысячу евро или чуть больше, так что 20-процентная доплата за дополнительные работы или обязанности - не такая уж крупная сумма.

Финансирование для этих целей находят по соглашению с коллективом, экономят на отоплении и других вещах, людей мотивируют, в том числе доплатой за работу по выходным: "Наша работа по управлению государством не начинается в восемь и не заканчивается в пять, она очень ненормированная, от нас многого требуют, и это делается, причём это законно", - высказался Кронбергс.

Директор Госканцелярии признал, что доплаты и премии планируется сократить, поскольку имеется значительный денежный ресурс, необходимый для других нужд. В то же время Кронбергс уверен, что людей надо мотивировать, поскольку в госаппарате по-прежнему высокая текучка кадров - именно там, где нужна рабочая сила: "Если мы не будем мотивировать, текучка продолжится, и, возможно, к результату мы не придём".