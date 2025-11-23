Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Глава Госканцелярии: алкоголь на работе не употребляем, работников мотивируем

© Lsm.lv 23 ноября, 2025 11:36

Важно 0 комментариев

LETA

Директор Госканцелярии Райвис Кронбергс в программе Латвийского радио Krustpunktā ответил на различные каверзные вопросы, в частности, о том, употребляют ли сотрудники алкоголь по месту работы и почему в госучреждениях до сих пор платят такие большие премии.

По поводу алкоголя он сказал, что времена, когда сотрудники специально задерживались на работе и употребляли спиртное, ушли в прошлое. Это, по словам Кронбергса, было тогда, когда было некуда пойти. Теперь же на каждом углу есть заведения, где можно посидеть после работы, отпраздновать что-нибудь с коллегами, и больше нет надобности делать это тайком в служебном помещении, как когда-то. Алкометров, кстати, в госучреждениях тоже нет, как утверждает чиновник.

По поводу доплат и премий Кронбергс сказал, что работа должна оцениваться по достоинству. Далеко не все в госаппарате получают огромные зарплаты - есть и те, кто "на руки" получает тысячу евро или чуть больше, так что 20-процентная доплата за дополнительные работы или обязанности - не такая уж крупная сумма.

Финансирование для этих целей находят по соглашению с коллективом, экономят на отоплении и других вещах, людей мотивируют, в том числе доплатой за работу по выходным: "Наша работа по управлению государством не начинается в восемь и не заканчивается в пять, она очень ненормированная, от нас многого требуют, и это делается, причём это законно", - высказался Кронбергс.

Директор Госканцелярии признал, что доплаты и премии планируется сократить, поскольку имеется значительный денежный ресурс, необходимый для других нужд. В то же время Кронбергс уверен, что людей надо мотивировать, поскольку в госаппарате по-прежнему высокая текучка кадров - именно там, где нужна рабочая сила: "Если мы не будем мотивировать, текучка продолжится, и, возможно, к результату мы не придём".

Граудиня и Самойлова стали чемпионками мира по пляжному волейболу

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

«У меня еда остывает!» В соцсети снова жалуются на курьеров

Время от времени по поводу доставки еды возникают скандалы: клиентов не устраивает несоблюдение гигиены, пропажа заказов, скорость доставки и т.д. На этот раз, однако, клиентка недовольна тем, что курьер по пути к ней собирает другие заказы, а её еда тем временем остывает. 

5000 человек в месяц посещают Белоруссию, 2000 — Россию: латвийцы игнорируют предупреждения МИД

Несмотря на то, что МИД ЛР призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Белоруссию, поскольку там они могут подвергнуться провокациям спецслужб и быть ложно обвинены, многие по-прежнему продолжают это делать, сообщает портал Jauns.lv.

Совсем скоро: каток на Эспланаде в Риге планируется открыть 1 декабря

Этой зимой на Эспланаде снова будет работать общедоступный каток, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Рубио опроверг заявления, что «мирный план» составили не США

Двое американских сенаторов, ссылаясь на госсекретаря Марко Рубио, заявили, что обсуждаемый в СМИ план по окончанию войны в Украине - это "список пожеланий россиян", а не разработка США. Сам Рубио их слова опроверг.

Росликов на конгрессе «Стабильности!»: «Давление доказало, что мы идём правильным путём!»

Партия «Стабильности!» заявляет о попытках политического давления, её лидер Алексей Росликов обещает продолжать борьбу и заявляет, что его команда летит в Женеву на саммит ООН.

Европейские лидеры отвергли мирный план Трампа по Украине

Европейские лидеры заявляют, что спорный план из 28 пунктов, продвигаемый США для прекращения войны в Украине, далек от окончательного урегулирования. Вашингтон оказывает на Киев "огромное" давление, требуя принять или отказаться от сделки к четвергу
