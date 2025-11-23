Рубио опроверг заявления, что «мирный план» составили не США

Распространяемый СМИ в последние дни план по прекращению войны в Украине, который называют "мирным планом" Трампа, - это предложение со стороны России, а не разработка США. По словам двух американских сенаторов, об этом госсекретарь Марко Рубио в субботу, 22 ноября, сказал по телефону им и другим членам делегации Сената США на Международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе. Позже сам Рубио слова сенаторов опроверг.

"Это не наша рекомендация, это не наш мирный план", - заявил сенатор-республиканец Майк Раундз журналистам на мероприятии, его слова приводит агентство dpa. Он подчеркнул, что документ не публиковали, он "просочился". А беспартийный сенатор Ангус Кинг назвал план из 28 пунктов "по сути, списком пожеланий россиян" и "руководством по сужению круга спорных вопросов между Украиной и Россией".

По словам политиков, Рубио позвонил по просьбе сенаторов, а также разрешил им обнародовать детали разговора. Госсекретарь якобы, в частности, сказал, что этот документ - предложение россиян, полученное спецпосланником президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. США должны были выступить в качестве посредника и передать план украинцам. "Цель состояла в том, чтобы взять то, что теперь публично обсуждается в новостях, и дать украинцам возможность отреагировать на это", - приводит слова Раундза американская газета Politico.

При этом Рубио в ходе разговора якобы также отметил, что не знает о планах Трампа прекратить предоставление военной помощи и разведданных Украине, если власти страны откажутся от предложенного плана.

Рубио: Предложение по достижению мира разработали США

Сам глава Госдепа слова сенаторов, сказанные со ссылкой на него, опроверг. "Мирное предложение разработали США. Оно предлагается в качестве прочной основы для текущих переговоров. Оно основано на предложениях российской стороны. Но оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины", - написал Рубио в соцсети X.

Трамп: Это не окончательное предложение Украине

Ранее 22 ноября Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, является ли представленный Украине план мирного урегулирования войны окончательным. При этом накануне американский лидер назвал 27 ноября "подходящим сроком" для того, чтобы Украина согласилась на предложение. Политик также требовал от президента Украины Владимира Зеленского одобрить "мирный план".

Документ действительно до сих пор официально не публиковался. А из обнародованных СМИ выдержек следует, что Украина, в частности, должна будет пойти на сокращение армии и территориальные уступки России, а США и Европа обязуются профинансировать восстановление страны. Кроме того, как ожидается, с РФ постепенно снимут санкции, Москва и Вашингтон также заключат соглашение о долгосрочном экономическом сотрудничестве.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что такое предложение может стать основой для урегулирования войны, а западные лидеры призвали доработать план. Более того, по данным источников агентства dpa, документ будет обсуждаться на встрече представителей ЕС, США и Украины 23 ноября в Женеве. В состав украинской делегации, в частности, войдут глава офиса президента Андрей Ермак (он ее возглавит). секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов и замглавы МИД Сергей Кислица. А США представит в том числе и Рубио.