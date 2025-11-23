5000 человек в месяц посещают Белоруссию, 2000 — Россию: латвийцы игнорируют предупреждения МИД

7 октября 2025 года Кабмин утвердил распоряжение, запретившее международные нерегулярные автобусные пассажирские перевозки в страны-агрессоры, но регулярные перевозки доступны до сих пор.

С 2024 года каждый месяц около 5000 граждан и неграждан Латвии посещают Белоруссию, около 2000 - Россию. Цель поездки - шопинг, посещение мероприятий, визиты к родственникам и друзьям, получение услуг.

Всего доступно 13 регулярных рейсов - в Минск, Москву, Санкт-Петербург, Калининград и Смоленск. Минсообщения не обещает скорых решений по прекращению рейсов, обращая внимание на риски, связанные с судебными процессами и финансами, если будут аннулированы лицензии перевозчиков, пишет "Диена".

Большинство депутатов Сейма в феврале нынешнего года уже проголосовало за запрет пассажирских перевозок на общественном транспорте в Россию и обратно, поручив дальнейшее рассмотрение этого вопроса комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике. Тем не менее, как напомнил на заседании комиссии Сейма по запросам депутат от Нацобъединения Янис Витенбергс, комиссия всё ещё не рассмотрела проект решения, хотя на это был отведён месяц. Он и ещё девять депутатов от Нацобъединения обратился к министру сообщения Атису Швинке с вопросом, почему ограничение коснулось лишь нерегулярных перевозок. Когда Витенбергс задал тот же самый вопрос однопартийцу Швинки и бывшему главе Минсообщения Каспарсу Бришкенсу, получил ответ: "Министерство работает над этим".

Уже сообщалось, что Минсообщения дало ответ на запрос от депутатов Нацобъединения Швинке. В ответе говорится, что Автотранспортная дирекция готова ввести ограничения, но есть риск, что перевозчики потребуют компенсаций за действующие лицензии, что может привести к финансовому ущербу для государства.

Кроме того, Минсообщения подчёркивает, что оно оценивает в долгосрочной перспективе поправки к Закону об автоперевозках и правилам Кабмина, чтобы оценка рисков безопасности стала основой для ограничения или аннулирования лицензий. Планируется установить чёткие критерии для оценки геополитических рисков и согласовать их с двухсторонними соглашениями.

Странам Балтии необходим единый подход, чтобы ограничения поездок в Россию и Белоруссию были эффективными и не создавали рисков для сдвига перевозок между странами, говорится в ответе министерства.