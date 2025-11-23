Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 23. Ноября Завтра: Zigfrida, Zigrida, Zigrids
Доступность

5000 человек в месяц посещают Белоруссию, 2000 — Россию: латвийцы игнорируют предупреждения МИД

Редакция PRESS 23 ноября, 2025 13:31

Важно 0 комментариев

Скриншот видео

Несмотря на то, что МИД ЛР призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Белоруссию, поскольку там они могут подвергнуться провокациям спецслужб и быть ложно обвинены, многие по-прежнему продолжают это делать, сообщает портал Jauns.lv.

7 октября 2025 года Кабмин утвердил распоряжение, запретившее международные нерегулярные автобусные пассажирские перевозки в страны-агрессоры, но регулярные перевозки доступны до сих пор.

С 2024 года каждый месяц около 5000 граждан и неграждан Латвии посещают Белоруссию, около 2000 - Россию. Цель поездки - шопинг, посещение мероприятий, визиты к родственникам и друзьям, получение услуг.

Всего доступно 13 регулярных рейсов - в Минск, Москву, Санкт-Петербург, Калининград и Смоленск. Минсообщения не обещает скорых решений по прекращению рейсов, обращая внимание на риски, связанные с судебными процессами и финансами, если будут аннулированы лицензии перевозчиков, пишет "Диена".

Большинство депутатов Сейма в феврале нынешнего года уже проголосовало за запрет пассажирских перевозок на общественном транспорте в Россию и обратно, поручив дальнейшее рассмотрение этого вопроса комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике. Тем не менее, как напомнил на заседании комиссии Сейма по запросам депутат от Нацобъединения Янис Витенбергс, комиссия всё ещё не рассмотрела проект решения, хотя на это был отведён месяц. Он и ещё девять депутатов от Нацобъединения обратился к министру сообщения Атису Швинке с вопросом, почему ограничение коснулось лишь нерегулярных перевозок. Когда Витенбергс задал тот же самый вопрос однопартийцу Швинки и бывшему главе Минсообщения Каспарсу Бришкенсу, получил ответ: "Министерство работает над этим".

Уже сообщалось, что Минсообщения дало ответ на запрос от депутатов Нацобъединения Швинке. В ответе говорится, что Автотранспортная дирекция готова ввести ограничения, но есть риск, что перевозчики потребуют компенсаций за действующие лицензии, что может привести к финансовому ущербу для государства.

Кроме того, Минсообщения подчёркивает, что оно оценивает в долгосрочной перспективе поправки к Закону об автоперевозках и правилам Кабмина, чтобы оценка рисков безопасности стала основой для ограничения или аннулирования лицензий. Планируется установить чёткие критерии для оценки геополитических рисков и согласовать их с двухсторонними соглашениями.

Странам Балтии необходим единый подход, чтобы ограничения поездок в Россию и Белоруссию были эффективными и не создавали рисков для сдвига перевозок между странами, говорится в ответе министерства.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Европейские лидеры отвергли мирный план Трампа по Украине
Важно

Европейские лидеры отвергли мирный план Трампа по Украине (1)

Росликов на конгрессе «Стабильности!»: «Давление доказало, что мы идём правильным путём!»
Важно

Росликов на конгрессе «Стабильности!»: «Давление доказало, что мы идём правильным путём!» (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:30 23.11.2025
Латвия: конец правительства
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: Силиня хвалит кредитование – к чему бы это?
Sfera.lv 2 часа назад
Польша: Браун снова чешет
Sfera.lv 3 часа назад
Литва: транзит в Калининград могут и ограничить
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: маршрутка без водителя
Sfera.lv 7 часов назад
Испания: соратника освободили, но частично
Sfera.lv 1 день назад
Алкоголь, табак и топливо подорожают: новые акцизы в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Рига почтит память жертв Золитудской трагедии
Bitnews.lv 2 дня назад

Граудиня и Самойлова стали чемпионками мира по пляжному волейболу

Важно 14:13

Важно 0 комментариев

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

Читать
Загрузка

«У меня еда остывает!» В соцсети снова жалуются на курьеров

Важно 13:54

Важно 0 комментариев

Время от времени по поводу доставки еды возникают скандалы: клиентов не устраивает несоблюдение гигиены, пропажа заказов, скорость доставки и т.д. На этот раз, однако, клиентка недовольна тем, что курьер по пути к ней собирает другие заказы, а её еда тем временем остывает. 

Время от времени по поводу доставки еды возникают скандалы: клиентов не устраивает несоблюдение гигиены, пропажа заказов, скорость доставки и т.д. На этот раз, однако, клиентка недовольна тем, что курьер по пути к ней собирает другие заказы, а её еда тем временем остывает. 

Читать

Совсем скоро: каток на Эспланаде в Риге планируется открыть 1 декабря

Важно 12:32

Важно 0 комментариев

Этой зимой на Эспланаде снова будет работать общедоступный каток, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Этой зимой на Эспланаде снова будет работать общедоступный каток, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Читать

Рубио опроверг заявления, что «мирный план» составили не США

Важно 12:15

Важно 0 комментариев

Двое американских сенаторов, ссылаясь на госсекретаря Марко Рубио, заявили, что обсуждаемый в СМИ план по окончанию войны в Украине - это "список пожеланий россиян", а не разработка США. Сам Рубио их слова опроверг.

Двое американских сенаторов, ссылаясь на госсекретаря Марко Рубио, заявили, что обсуждаемый в СМИ план по окончанию войны в Украине - это "список пожеланий россиян", а не разработка США. Сам Рубио их слова опроверг.

Читать

Росликов на конгрессе «Стабильности!»: «Давление доказало, что мы идём правильным путём!»

Важно 12:07

Важно 0 комментариев

Партия «Стабильности!» заявляет о попытках политического давления, её лидер Алексей Росликов обещает продолжать борьбу и заявляет, что его команда летит в Женеву на саммит ООН.

Партия «Стабильности!» заявляет о попытках политического давления, её лидер Алексей Росликов обещает продолжать борьбу и заявляет, что его команда летит в Женеву на саммит ООН.

Читать

Европейские лидеры отвергли мирный план Трампа по Украине

Важно 11:56

Важно 0 комментариев

Европейские лидеры заявляют, что спорный план из 28 пунктов, продвигаемый США для прекращения войны в Украине, далек от окончательного урегулирования. Вашингтон оказывает на Киев "огромное" давление, требуя принять или отказаться от сделки к четвергу
Европейские лидеры считают, что план из 28 пунктов, предложенный Соединенными Штатами для Украины, является "черновиком" и должен быть изменен с учетом их требований.

Европейские лидеры заявляют, что спорный план из 28 пунктов, продвигаемый США для прекращения войны в Украине, далек от окончательного урегулирования. Вашингтон оказывает на Киев "огромное" давление, требуя принять или отказаться от сделки к четвергу
Европейские лидеры считают, что план из 28 пунктов, предложенный Соединенными Штатами для Украины, является "черновиком" и должен быть изменен с учетом их требований.

Читать