Граудиня и Самойлова стали чемпионками мира по пляжному волейболу

Граудиня и Самойлова, посеянные на турнире под пятым номером, обыграли со счётом 2-1 (21:15, 15:21, 15:11) американок Тарин Брашер и Кристен Насс, стартовавших с третьим номером.

До этого дуэт Граудиня - Самойлова трижды занимал 9-е место на чемионатах мира по пляжному волейболу в 2019, 2022 и 2023 годах.

Ранее латвийские пляжные волейболисты не завоёвывали призовых мест на чемпионатах мира среди взрослых игроков. Максимально приблизился к пьедесталу дуэт Мартиньш Плявиньш - Янис Шмединьш, достигший 4-го места в 2011 году.

На мужском турнире участники из Латвии Мартиньш Плявиньш - Кристиан Фокеротс потерпели поражение в первом туре плей-офф.

В соревнованиях среди мужчин и женщин участвовали 48 дуэтов.

Спортсменок в соцсети "Х" уже поздравил президент Латвии Эдгар Ринкевич: "Поздравляю наших золотых девушек Тину Граудиню и Анастасию Самойлову. Радость и гордость за чемпионок мира по пляжному волейболу. Спасибо за отличную игру, захватывающую дух!".