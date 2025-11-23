Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«У меня еда остывает!» В соцсети снова жалуются на курьеров

Редакция PRESS 23 ноября, 2025 13:54

Важно 0 комментариев

Время от времени по поводу доставки еды возникают скандалы: клиентов не устраивает несоблюдение гигиены, пропажа заказов, скорость доставки и т.д. На этот раз, однако, клиентка недовольна тем, что курьер по пути к ней собирает другие заказы, а её еда тем временем остывает. 

Возможно, кто-то скажет или подумает, что проблема выеденного яйца не стоит - что мешает разогреть еду, допустим, в микроволновке? Но бывают ситуации, когда разогревать попросту негде, а есть очень хочется. 

Вот, например, Анете пишет: "Какая связь, boltfood_lv, с тем, что курьер, получив мой готовый заказ, по дороге останавливается и ждёт ещё один заказ уже 15 минут. ВЕДЬ МОЯ ЕДА ОСТЫВАЕТ!!! Алё!"

Откликнулось довольно много людей - кто-то поделился опытом, а кто-то и объяснил, почему такое происходит.

- Мы однажды заказали еду из кафе рядом с домом. Курьер взял ещё один заказ и отправился в противоположном направлении, на другой конец города. При доставке, впрочем, извинился и дал бесплатную колу, но...

- Я тоже ждал бургеры лишних 40 минут, пока курьер ожидал другого заказа, который вообще был не по дороге... Причём уже после оплаты чаевых... Заказ на 40 евро с холодными бургерами и фри... Больше ничего не заказываю через Bolt. Нет у меня времени на то, чтобы играть в эту лотерею.

- Я больше в Bolt и Wolt не заказываю после одного инцидента, когда мне дали еду, а в сумке были тараканы. Советую вам всем ходить за едой самим.

- Я тоже работала в этой сфере. Случается, что дают заказ и заодно подкидывают ещё один. Обычно недалеко, но в часы пик так может получиться. И местом конечной доставки может быть один и тот же подъезд. Еда - в термосумках и в тёплой машине.

- Однажды написала об этом в поддержку, получила компенсацию.

- Это не вина курьера. Мне иногда тоже так делали, когда работала в доставке. В офисе людям, которые планируют наши маршруты, казалось, что это нормально.

- Я больше не пользуюсь Bolt, слишком часто курьеры "собирают" что-то из пакета или даже не привозят заказ. Это знаю как со стороны клиента, так и со стороны предприятия общепита. У Wolt как-то раз было похоже - курьер стоял на соседней улице и даже после моего замечания, что еда уже остыла, не торопился, потому что ждал ещё заказов.

- Я тоже на это сердилась, да ещё, пока ехал вокруг города с моей едой, весь напиток разлил и еду невозможно было есть, сказал, что вернёт деньги, но до сих пор ничего не произошло.

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

Несмотря на то, что МИД ЛР призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Белоруссию, поскольку там они могут подвергнуться провокациям спецслужб и быть ложно обвинены, многие по-прежнему продолжают это делать, сообщает портал Jauns.lv.

Этой зимой на Эспланаде снова будет работать общедоступный каток, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Двое американских сенаторов, ссылаясь на госсекретаря Марко Рубио, заявили, что обсуждаемый в СМИ план по окончанию войны в Украине - это "список пожеланий россиян", а не разработка США. Сам Рубио их слова опроверг.

Партия «Стабильности!» заявляет о попытках политического давления, её лидер Алексей Росликов обещает продолжать борьбу и заявляет, что его команда летит в Женеву на саммит ООН.

Европейские лидеры считают, что план из 28 пунктов, предложенный Соединенными Штатами для Украины, является "черновиком" и должен быть изменен с учетом их требований.

