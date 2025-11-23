«У меня еда остывает!» В соцсети снова жалуются на курьеров

Возможно, кто-то скажет или подумает, что проблема выеденного яйца не стоит - что мешает разогреть еду, допустим, в микроволновке? Но бывают ситуации, когда разогревать попросту негде, а есть очень хочется.

Вот, например, Анете пишет: "Какая связь, boltfood_lv, с тем, что курьер, получив мой готовый заказ, по дороге останавливается и ждёт ещё один заказ уже 15 минут. ВЕДЬ МОЯ ЕДА ОСТЫВАЕТ!!! Алё!"

Откликнулось довольно много людей - кто-то поделился опытом, а кто-то и объяснил, почему такое происходит.

- Мы однажды заказали еду из кафе рядом с домом. Курьер взял ещё один заказ и отправился в противоположном направлении, на другой конец города. При доставке, впрочем, извинился и дал бесплатную колу, но...

- Я тоже ждал бургеры лишних 40 минут, пока курьер ожидал другого заказа, который вообще был не по дороге... Причём уже после оплаты чаевых... Заказ на 40 евро с холодными бургерами и фри... Больше ничего не заказываю через Bolt. Нет у меня времени на то, чтобы играть в эту лотерею.

- Я больше в Bolt и Wolt не заказываю после одного инцидента, когда мне дали еду, а в сумке были тараканы. Советую вам всем ходить за едой самим.

- Я тоже работала в этой сфере. Случается, что дают заказ и заодно подкидывают ещё один. Обычно недалеко, но в часы пик так может получиться. И местом конечной доставки может быть один и тот же подъезд. Еда - в термосумках и в тёплой машине.

- Однажды написала об этом в поддержку, получила компенсацию.

- Это не вина курьера. Мне иногда тоже так делали, когда работала в доставке. В офисе людям, которые планируют наши маршруты, казалось, что это нормально.

- Я больше не пользуюсь Bolt, слишком часто курьеры "собирают" что-то из пакета или даже не привозят заказ. Это знаю как со стороны клиента, так и со стороны предприятия общепита. У Wolt как-то раз было похоже - курьер стоял на соседней улице и даже после моего замечания, что еда уже остыла, не торопился, потому что ждал ещё заказов.

- Я тоже на это сердилась, да ещё, пока ехал вокруг города с моей едой, весь напиток разлил и еду невозможно было есть, сказал, что вернёт деньги, но до сих пор ничего не произошло.