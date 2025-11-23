Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Росликов на конгрессе «Стабильности!»: «Давление доказало, что мы идём правильным путём!» (1)

Редакция PRESS 23 ноября, 2025 12:07

1 комментариев

Партия «Стабильности!» заявляет о попытках политического давления, её лидер Алексей Росликов обещает продолжать борьбу и заявляет, что его команда летит в Женеву на саммит ООН.

На конгрессе партии «Стабильности!» её руководство сделало жёсткое заявление об открытом политическом давлении со стороны силовых структур, которое активизировалось в последние месяцы.

По словам Росликова, методы, применявшиеся против него лично и против возглавляемой им партии, выходят за пределы демократических норм: «Службы позволили себе то, что мы называем политической расправой. Пять обысков, некоторые — в присутствии моих детей. Машину блокировали, отнимали телефон. Это не борьба с преступностью — это попытка запугать и заставить молчать».

Несмотря на давление, он уверен, что партия только укрепилась: «Ушли те, кто испугался. Остались те, кто понимает, что сегодня в Латвии идёт борьба не только за партию, но и за элементарные права людей. Давление только доказало, что мы идём правильным путём».

В ближайшие дни делегация «Стабильности!» отправится в Женеву на Форум ООН по правам национальных меньшинств, где выступит с докладом о положении русскоязычных жителей в Латвии. «Нам дадут две минуты — и мы расскажем миру всё, что здесь происходит», — заявил лидер партии, подчеркнув, что готов к возможному обвинению со стороны прокуратуры. «Я не отступлю. Я готов заплатить любую цену, если речь идёт о защите людей, их языка, их прав и их будущего», — сказал он.

Партия «Стабильности!» заявляет, что политическое преследование в демократической стране недопустимо, и намеревается продолжать борьбу — в парламенте, в судах и на международных площадках.

Американский военный эксперт: русские танки летать тоже не умеют
Американский военный эксперт: русские танки летать тоже не умеют (1)

«Привет, ватник!» Публику возмутил пост Херманиса о плане Трампа
«Привет, ватник!» Публику возмутил пост Херманиса о плане Трампа

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Граудиня и Самойлова стали чемпионками мира по пляжному волейболу (1)

1 комментариев

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

«У меня еда остывает!» В соцсети снова жалуются на курьеров (1)

1 комментариев

Время от времени по поводу доставки еды возникают скандалы: клиентов не устраивает несоблюдение гигиены, пропажа заказов, скорость доставки и т.д. На этот раз, однако, клиентка недовольна тем, что курьер по пути к ней собирает другие заказы, а её еда тем временем остывает. 

Время от времени по поводу доставки еды возникают скандалы: клиентов не устраивает несоблюдение гигиены, пропажа заказов, скорость доставки и т.д. На этот раз, однако, клиентка недовольна тем, что курьер по пути к ней собирает другие заказы, а её еда тем временем остывает. 

5000 человек в месяц посещают Белоруссию, 2000 — Россию: латвийцы игнорируют предупреждения МИД (1)

1 комментариев

Несмотря на то, что МИД ЛР призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Белоруссию, поскольку там они могут подвергнуться провокациям спецслужб и быть ложно обвинены, многие по-прежнему продолжают это делать, сообщает портал Jauns.lv.

Несмотря на то, что МИД ЛР призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Белоруссию, поскольку там они могут подвергнуться провокациям спецслужб и быть ложно обвинены, многие по-прежнему продолжают это делать, сообщает портал Jauns.lv.

Совсем скоро: каток на Эспланаде в Риге планируется открыть 1 декабря (1)

1 комментариев

Этой зимой на Эспланаде снова будет работать общедоступный каток, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Этой зимой на Эспланаде снова будет работать общедоступный каток, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Рубио опроверг заявления, что «мирный план» составили не США (1)

1 комментариев

Двое американских сенаторов, ссылаясь на госсекретаря Марко Рубио, заявили, что обсуждаемый в СМИ план по окончанию войны в Украине - это "список пожеланий россиян", а не разработка США. Сам Рубио их слова опроверг.

Двое американских сенаторов, ссылаясь на госсекретаря Марко Рубио, заявили, что обсуждаемый в СМИ план по окончанию войны в Украине - это "список пожеланий россиян", а не разработка США. Сам Рубио их слова опроверг.

Европейские лидеры отвергли мирный план Трампа по Украине (1)

1 комментариев

Европейские лидеры заявляют, что спорный план из 28 пунктов, продвигаемый США для прекращения войны в Украине, далек от окончательного урегулирования. Вашингтон оказывает на Киев "огромное" давление, требуя принять или отказаться от сделки к четвергу
Европейские лидеры считают, что план из 28 пунктов, предложенный Соединенными Штатами для Украины, является "черновиком" и должен быть изменен с учетом их требований.

Европейские лидеры заявляют, что спорный план из 28 пунктов, продвигаемый США для прекращения войны в Украине, далек от окончательного урегулирования. Вашингтон оказывает на Киев "огромное" давление, требуя принять или отказаться от сделки к четвергу
Европейские лидеры считают, что план из 28 пунктов, предложенный Соединенными Штатами для Украины, является "черновиком" и должен быть изменен с учетом их требований.

