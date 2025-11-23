На конгрессе партии «Стабильности!» её руководство сделало жёсткое заявление об открытом политическом давлении со стороны силовых структур, которое активизировалось в последние месяцы.

По словам Росликова, методы, применявшиеся против него лично и против возглавляемой им партии, выходят за пределы демократических норм: «Службы позволили себе то, что мы называем политической расправой. Пять обысков, некоторые — в присутствии моих детей. Машину блокировали, отнимали телефон. Это не борьба с преступностью — это попытка запугать и заставить молчать».

Несмотря на давление, он уверен, что партия только укрепилась: «Ушли те, кто испугался. Остались те, кто понимает, что сегодня в Латвии идёт борьба не только за партию, но и за элементарные права людей. Давление только доказало, что мы идём правильным путём».

В ближайшие дни делегация «Стабильности!» отправится в Женеву на Форум ООН по правам национальных меньшинств, где выступит с докладом о положении русскоязычных жителей в Латвии. «Нам дадут две минуты — и мы расскажем миру всё, что здесь происходит», — заявил лидер партии, подчеркнув, что готов к возможному обвинению со стороны прокуратуры. «Я не отступлю. Я готов заплатить любую цену, если речь идёт о защите людей, их языка, их прав и их будущего», — сказал он.

Партия «Стабильности!» заявляет, что политическое преследование в демократической стране недопустимо, и намеревается продолжать борьбу — в парламенте, в судах и на международных площадках.