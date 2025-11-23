Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 23. Ноября Завтра: Zigfrida, Zigrida, Zigrids
Доступность

Совсем скоро: каток на Эспланаде в Риге планируется открыть 1 декабря

© LETA 23 ноября, 2025 12:32

Важно 0 комментариев

LETA

Этой зимой на Эспланаде снова будет работать общедоступный каток, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Планируется, что каток проработает с 1 декабря по 1 марта.

На работу катка могут влиять погодные условия.

В этом году снова будет доступен прокат коньков, причём число пар коньков будет увеличено.

Предполагаемое время работы катка - по рабочим дням с 11 до 22 часов с техническими перерывами на восстановление льда, по выходным с 9 до 22 часов.

В новогоднюю ночь каток будет открыт до 2 часов ночи.

По информации из архива агентства LETA, тендер на создание катка, объявленный департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы, в прошлом году выиграло объединение ABMxAVIAN. За три сезона каток обойдётся в 649 тысяч 731 евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Снегурочка» в Таиланде: костюм участницы «Мисс Вселенная» не угодил зрителям в Латвии
Важно

«Снегурочка» в Таиланде: костюм участницы «Мисс Вселенная» не угодил зрителям в Латвии

Американский военный эксперт: русские танки летать тоже не умеют
Важно

Американский военный эксперт: русские танки летать тоже не умеют (1)

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:30 23.11.2025
Латвия: конец правительства
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: Силиня хвалит кредитование – к чему бы это?
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: дубы и лианы
Sfera.lv 3 часа назад
Канада: волки ловят рыбу сетями
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: маршрутка без водителя
Sfera.lv 7 часов назад
Испания: соратника освободили, но частично
Sfera.lv 1 день назад
Алкоголь, табак и топливо подорожают: новые акцизы в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
«Либо достоинство, либо зима»: обращение Зеленского
Bitnews.lv 1 день назад

Граудиня и Самойлова стали чемпионками мира по пляжному волейболу

Важно 14:13

Важно 0 комментариев

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

Читать
Загрузка

«У меня еда остывает!» В соцсети снова жалуются на курьеров

Важно 13:54

Важно 0 комментариев

Время от времени по поводу доставки еды возникают скандалы: клиентов не устраивает несоблюдение гигиены, пропажа заказов, скорость доставки и т.д. На этот раз, однако, клиентка недовольна тем, что курьер по пути к ней собирает другие заказы, а её еда тем временем остывает. 

Время от времени по поводу доставки еды возникают скандалы: клиентов не устраивает несоблюдение гигиены, пропажа заказов, скорость доставки и т.д. На этот раз, однако, клиентка недовольна тем, что курьер по пути к ней собирает другие заказы, а её еда тем временем остывает. 

Читать

5000 человек в месяц посещают Белоруссию, 2000 — Россию: латвийцы игнорируют предупреждения МИД

Важно 13:31

Важно 0 комментариев

Несмотря на то, что МИД ЛР призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Белоруссию, поскольку там они могут подвергнуться провокациям спецслужб и быть ложно обвинены, многие по-прежнему продолжают это делать, сообщает портал Jauns.lv.

Несмотря на то, что МИД ЛР призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Белоруссию, поскольку там они могут подвергнуться провокациям спецслужб и быть ложно обвинены, многие по-прежнему продолжают это делать, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Рубио опроверг заявления, что «мирный план» составили не США

Важно 12:15

Важно 0 комментариев

Двое американских сенаторов, ссылаясь на госсекретаря Марко Рубио, заявили, что обсуждаемый в СМИ план по окончанию войны в Украине - это "список пожеланий россиян", а не разработка США. Сам Рубио их слова опроверг.

Двое американских сенаторов, ссылаясь на госсекретаря Марко Рубио, заявили, что обсуждаемый в СМИ план по окончанию войны в Украине - это "список пожеланий россиян", а не разработка США. Сам Рубио их слова опроверг.

Читать

Росликов на конгрессе «Стабильности!»: «Давление доказало, что мы идём правильным путём!»

Важно 12:07

Важно 0 комментариев

Партия «Стабильности!» заявляет о попытках политического давления, её лидер Алексей Росликов обещает продолжать борьбу и заявляет, что его команда летит в Женеву на саммит ООН.

Партия «Стабильности!» заявляет о попытках политического давления, её лидер Алексей Росликов обещает продолжать борьбу и заявляет, что его команда летит в Женеву на саммит ООН.

Читать

Европейские лидеры отвергли мирный план Трампа по Украине

Важно 11:56

Важно 0 комментариев

Европейские лидеры заявляют, что спорный план из 28 пунктов, продвигаемый США для прекращения войны в Украине, далек от окончательного урегулирования. Вашингтон оказывает на Киев "огромное" давление, требуя принять или отказаться от сделки к четвергу
Европейские лидеры считают, что план из 28 пунктов, предложенный Соединенными Штатами для Украины, является "черновиком" и должен быть изменен с учетом их требований.

Европейские лидеры заявляют, что спорный план из 28 пунктов, продвигаемый США для прекращения войны в Украине, далек от окончательного урегулирования. Вашингтон оказывает на Киев "огромное" давление, требуя принять или отказаться от сделки к четвергу
Европейские лидеры считают, что план из 28 пунктов, предложенный Соединенными Штатами для Украины, является "черновиком" и должен быть изменен с учетом их требований.

Читать