Совсем скоро: каток на Эспланаде в Риге планируется открыть 1 декабря

Планируется, что каток проработает с 1 декабря по 1 марта.

На работу катка могут влиять погодные условия.

В этом году снова будет доступен прокат коньков, причём число пар коньков будет увеличено.

Предполагаемое время работы катка - по рабочим дням с 11 до 22 часов с техническими перерывами на восстановление льда, по выходным с 9 до 22 часов.

В новогоднюю ночь каток будет открыт до 2 часов ночи.

По информации из архива агентства LETA, тендер на создание катка, объявленный департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы, в прошлом году выиграло объединение ABMxAVIAN. За три сезона каток обойдётся в 649 тысяч 731 евро.