"Рижанин, надо ли в дальнейшем в Риге разрешать в Новый год запускать салют по времени страны-агрессора? Выскажи своё мнение - заполни опрос на сайте visidati.lv. Просьба поделиться этим постом, чтобы выяснить общественное мнение по этому вопросу", - написал Ратниекс.

К сожалению, результаты опроса на сайте недоступны, но там есть несколько вариантов: "Да", "Скорее да", "Скорее нет", "Нет" и "Не имею мнения".

А вот что пишут вице-мэру в комментариях:

- Как вы собираетесь это контролировать? Когда зажжёшь петарду, надо быстро отойти в сторону. Пока приедет полиция, все уже покинут это место.

- Это здорово, а как на практике? Дроны ночью вы запускать не будете, и во дворах Пурвциемса у вас камер нет (это и не помогло бы ничем). Что ещё? А так-то классно, что полиции новогодним вечером обычно нечего делать - вот и будут искать, кто в 23:50 бабахает.

- Нет, но это проявление слабости - принять закон, который невозможно выполнить. Эта коробка стреляет 30 секунд, толпа отбежит прочь и даже если бусик рядом в квартале, никто никакого штрафа никому не выпишет и все ещё издеваться будут, что показали средний палец рижскому руководству.

- Пусть запускают, но надо зафиксировать, кто это делает, передать информацию органам госбезопасности, пусть проверят, какое телевидение они смотрят и какие ресурсы в интернете посещают. У меня есть подозрение, что они бы себе такого не позволили.

- Есть и другие страны в мире, по времени которых кто-то может захотеть запускать салют. Но я определённо поддерживаю ограничение на салют на час из-за собак - чтобы у них и без того сильный шок не был на протяжении всей ночи.

- Да. Потому что тогда их можно поймать с поличным, и Новый год они могут продолжать праздновать с другой стороны границы.

- Почему мне казалось, что этот вопрос давно уже решён?

- Конечно, нет. Это надо трактовать как поддержку терроризма.

- Поддерживаю. Определённо надо ещё и время установить, во сколько шампанское откупоривать, и первые три тоста утвердить в Главлите.

- Салюты надо запретить как таковые, всё равно, по какому времени их запускают.