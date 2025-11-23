Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 23. Ноября Завтра: Zigfrida, Zigrida, Zigrids
Доступность

Да или нет? Ратниекс запустил опрос о запрете салюта в Новый год по московскому времени (1)

Редакция PRESS 23 ноября, 2025 15:12

Важно 1 комментариев

До Нового года - месяц с небольшим, но вопросом салютов в праздник вице-мэр уже озаботился, разместив в своём аккаунте на платформе "Х" пост, в котором призывает принять участие в опросе.

"Рижанин, надо ли в дальнейшем в Риге разрешать в Новый год запускать салют по времени страны-агрессора? Выскажи своё мнение - заполни опрос на сайте visidati.lv. Просьба поделиться этим постом, чтобы выяснить общественное мнение по этому вопросу", - написал Ратниекс.

К сожалению, результаты опроса на сайте недоступны, но там есть несколько вариантов: "Да", "Скорее да", "Скорее нет", "Нет" и "Не имею мнения".

А вот что пишут вице-мэру в комментариях:

- Как вы собираетесь это контролировать? Когда зажжёшь петарду, надо быстро отойти в сторону. Пока приедет полиция, все уже покинут это место.

- Это здорово, а как на практике? Дроны ночью вы запускать не будете, и во дворах Пурвциемса у вас камер нет (это и не помогло бы ничем). Что ещё? А так-то классно, что полиции новогодним вечером обычно нечего делать - вот и будут искать, кто в 23:50 бабахает.

- Нет, но это проявление слабости - принять закон, который невозможно выполнить. Эта коробка стреляет 30 секунд, толпа отбежит прочь и даже если бусик рядом в квартале, никто никакого штрафа никому не выпишет и все ещё издеваться будут, что показали средний палец рижскому руководству.

- Пусть запускают, но надо зафиксировать, кто это делает, передать информацию органам госбезопасности, пусть проверят, какое телевидение они смотрят и какие ресурсы в интернете посещают. У меня есть подозрение, что они бы себе такого не позволили.

- Есть и другие страны в мире, по времени которых кто-то может захотеть запускать салют. Но я определённо поддерживаю ограничение на салют на час из-за собак - чтобы у них и без того сильный шок не был на протяжении всей ночи.

- Да. Потому что тогда их можно поймать с поличным, и Новый год они могут продолжать праздновать с другой стороны границы.

- Почему мне казалось, что этот вопрос давно уже решён?

- Конечно, нет. Это надо трактовать как поддержку терроризма.

- Поддерживаю. Определённо надо ещё и время установить, во сколько шампанское откупоривать, и первые три тоста утвердить в Главлите.

- Салюты надо запретить как таковые, всё равно, по какому времени их запускают.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

«А выходной будет?» Публика интересуется, дадут ли отгул в честь «золота» на чемпионате мира
Важно

«А выходной будет?» Публика интересуется, дадут ли отгул в честь «золота» на чемпионате мира

На следующей неделе ожидается приход зимы; пока она наступила только в Алуксне
Важно

На следующей неделе ожидается приход зимы; пока она наступила только в Алуксне

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:25 23.11.2025
Литва: изменяется расписание поездов
Sfera.lv 3 часа назад
Погода: снег с дождём играют в прятки
Sfera.lv 4 часа назад
Канун: малосольные огурцы и помидоры в пакете
Sfera.lv 7 часов назад
ЕС: дизельное топливо дорожает
Sfera.lv 8 часов назад
Эстония: до пенсии не доживём…
Sfera.lv 9 часов назад
США: идеальное потомство
Sfera.lv 9 часов назад
Алкоголь, табак и топливо подорожают: новые акцизы в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Сейм отклонил вотум недоверия министру Швинке
Bitnews.lv 3 дня назад

«А выходной будет?» Публика интересуется, дадут ли отгул в честь «золота» на чемпионате мира (1)

Важно 18:53

Важно 1 комментариев

Победа наших пляжных волейболисток - уникальное достижение: никогда ещё в этом виде спорта латвийские спортсмены не завоёвывали призовых мест. Естественно, народ в соцсети ликует, но многие задают вопрос - а официальный выходной завтра будет?

Победа наших пляжных волейболисток - уникальное достижение: никогда ещё в этом виде спорта латвийские спортсмены не завоёвывали призовых мест. Естественно, народ в соцсети ликует, но многие задают вопрос - а официальный выходной завтра будет?

Читать
Загрузка

На следующей неделе ожидается приход зимы; пока она наступила только в Алуксне (1)

Важно 18:01

Важно 1 комментариев

Согласно прогнозам латвийских синоптиков, в начале следующей недели осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются лишь местами.

Согласно прогнозам латвийских синоптиков, в начале следующей недели осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются лишь местами.

Читать

«Спасибо школьной реформе!» Что делать рижанам, если ребёнка не берут в среднюю школу (1)

Важно 17:39

Важно 1 комментариев

Школьные дела - тема, которая актуальна и неисчерпаема в любое время года, включая каникулы. Казалось бы, думать в ноябре о том, как быть, если ребёнка не примут в среднюю школу, ещё рано, а обсуждать результаты экзаменов уже поздно, но тем не менее вопрос этот людей тревожит и сейчас, как видно из твита Байбы, которой ситуация кажется абсурдной. 

Школьные дела - тема, которая актуальна и неисчерпаема в любое время года, включая каникулы. Казалось бы, думать в ноябре о том, как быть, если ребёнка не примут в среднюю школу, ещё рано, а обсуждать результаты экзаменов уже поздно, но тем не менее вопрос этот людей тревожит и сейчас, как видно из твита Байбы, которой ситуация кажется абсурдной. 

Читать

«Он дважды ударил меня кулаком по голове»: ночная поездка на такси обернулась кошмаром (1)

Важно 16:20

Важно 1 комментариев

Иева и Айя в полночь в субботу добирались домой из ночного клуба в Старой Риге. Ещё одна посетительница заведения вызвала им такси, потому что Айе внезапно стало очень плохо. Дальнейшие события у обеих девушек останутся в памяти надолго, потому что таксист ударил одну из них и оскорблял их обеих, сообщает TV3 Ziņas.

Иева и Айя в полночь в субботу добирались домой из ночного клуба в Старой Риге. Ещё одна посетительница заведения вызвала им такси, потому что Айе внезапно стало очень плохо. Дальнейшие события у обеих девушек останутся в памяти надолго, потому что таксист ударил одну из них и оскорблял их обеих, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

Граудиня и Самойлова стали чемпионками мира по пляжному волейболу (1)

Спорт 16:13

Спорт 1 комментариев

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

Читать

Совсем скоро: каток на Эспланаде в Риге планируется открыть 1 декабря (1)

Новости Латвии 14:32

Новости Латвии 1 комментариев

Этой зимой на Эспланаде снова будет работать общедоступный каток, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Этой зимой на Эспланаде снова будет работать общедоступный каток, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Читать