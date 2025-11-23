Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 23. Ноября Завтра: Zigfrida, Zigrida, Zigrids
Доступность

«Он дважды ударил меня кулаком по голове»: ночная поездка на такси обернулась кошмаром (3)

tv3.lv 23 ноября, 2025 16:20

Важно 3 комментариев

LETA

Иева и Айя в полночь в субботу добирались домой из ночного клуба в Старой Риге. Ещё одна посетительница заведения вызвала им такси, потому что Айе внезапно стало очень плохо. Дальнейшие события у обеих девушек останутся в памяти надолго, потому что таксист ударил одну из них и оскорблял их обеих, сообщает TV3 Ziņas.

"Мы сидели в клубе, подругу стало тошнить, закружилась голова", - так рассказывает о событиях вечера пятницы, 14 ноября, Иева (имя изменено). Это заметили девушки за соседним столиком. Одна из них спросила у подруги, вызвать ли такси, и та кивнула.

Вскоре по вызову приехало такси Bolt, девушки сели, но внезапно Айе снова стало плохо. "Мы попросили поскорее остановиться. Шофёр поворчал, но остановился на Островном мосту, и мы смогли выйти", - вспоминает Иева. Но когда поездка продолжилась, подругу опять затошнило. Девушки снова попросили остановить, на этот раз на Улманя гатве.

"Потом он начал орать: "Глупые суки, пить не умеете!"", - цитирует слова таксиста Иева, добавив, что это был мужчина в возрасте, говорил по-латышски, но с русским акцентом. Иева не стала лезть за словом в карман и тоже грубо потребовала остановиться: "Подруга тогда уже закрыла рот рукой. И несколько брызг попало в салон машины".

Водитель продолжил на них кричать, остановился у обочины, повернулся к пассажиркам и начал махать кулаком. "Он начал бить меня кулаком по голове, попал как минимум два раза. По лицу не попал", - рассказывает Иева. Ей как-то удалось нагнуться и открыть дверь с той стороны, где сидела Айя. "Подруга выкатилась из машины, я тоже вышла", - продолжает Иева.

Почти тут же рядом остановилась ещё одна машина, в которой сидела парочка, они вызвали полицию и дождались её приезда. "Мы дико благодарны полицейским, которые очень спокойно нас выслушали и доставили нас домой", - вспоминает ночную поездку Иева. Один из стражей закона сразу же предложил ей написать заявление в полицию, но она была в таком шоке, что сначала отказалась. На следующий день заявление всё же было написано.

Но история на этом не закончилась.

Прошло почти 10 дней, но Иева до сих пор в шоке: "Всё, что я могу делать, это подать жалобу, призвать его к ответственности". С помощью "Фейсбука" она попыталась найти посетительницу клуба, вызвавшую ей такси, и выяснить номер конкретной машины Bolt, чтобы на предприятии могли установить, кто был за рулём. Предприятие не проявило никакого интереса - вместо этого оно настаивает на том, что такси не было вызвано через профиль Иевы, так что ничем помочь не может.

"Вы должны понять, что любой может так же легко обвинить вас в чём угодно, не предоставив никаких доказательств", - говорится в переписке со службой поддержки Bolt.

Портал tv3.lv тоже связался с предприятием Bolt, там ответили, что установить, кто был за рулём в тот вечер и вёз девушек, невозможно, поскольку нет никаких данных. Тем не менее на предприятии выразили готовность сотрудничать с Госполицией и предоставить всю информацию, если поступит запрос оттуда.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила tv3.lv, что заявление поступило и идёт проверка информации.

 Предприятие Bolt принесло Иеве извинения и предоставило ваучер на пять евро, который она отдала маме, потому что не собирается больше пользоваться его услугами. 

"Я слышала кучу жутких историй, но со мной такая кошмарная ситуация происходит впервые", - призналась она. 

Иева не отрицает, что клиент, которого тошнит, для таксиста обременителен. Но в то же время он мог отказаться везти девушек, поскольку видел, что одну из них в машину чуть ли не несут. "Конечно, ему надо чистить салон, прежде чем он сможет взять других клиентов, это требует времени и денег, но ведь от клиента можно потребовать компенсацию за чистку салона. Для чего же в конце концов предназначены такси, если не для ситуаций, когда нужно безопасно и удобно доехать домой?" - рассуждает она.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)

Главные новости

Да или нет? Ратниекс запустил опрос о запрете салюта в Новый год по московскому времени
Важно

Да или нет? Ратниекс запустил опрос о запрете салюта в Новый год по московскому времени (1)

На следующей неделе ожидается приход зимы; пока она наступила только в Алуксне
Важно

На следующей неделе ожидается приход зимы; пока она наступила только в Алуксне

«А выходной будет?» Публика интересуется, дадут ли отгул в честь «золота» на чемпионате мира
Важно

«А выходной будет?» Публика интересуется, дадут ли отгул в честь «золота» на чемпионате мира

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:25 23.11.2025
Литва: изменяется расписание поездов
Sfera.lv 3 часа назад
Канун: малосольные огурцы и помидоры в пакете
Sfera.lv 7 часов назад
ЕС: дизельное топливо дорожает
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: хлопцы едут равномерно
Sfera.lv 8 часов назад
Эстония: до пенсии не доживём…
Sfera.lv 9 часов назад
Кино: Эдгертон станет криминалом
Sfera.lv 13 часов назад
Алкоголь, табак и топливо подорожают: новые акцизы в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
«Либо достоинство, либо зима»: обращение Зеленского
Bitnews.lv 1 день назад

«А выходной будет?» Публика интересуется, дадут ли отгул в честь «золота» на чемпионате мира (3)

Важно 18:53

Важно 3 комментариев

Победа наших пляжных волейболисток - уникальное достижение: никогда ещё в этом виде спорта латвийские спортсмены не завоёвывали призовых мест. Естественно, народ в соцсети ликует, но многие задают вопрос - а официальный выходной завтра будет?

Победа наших пляжных волейболисток - уникальное достижение: никогда ещё в этом виде спорта латвийские спортсмены не завоёвывали призовых мест. Естественно, народ в соцсети ликует, но многие задают вопрос - а официальный выходной завтра будет?

Читать
Загрузка

На следующей неделе ожидается приход зимы; пока она наступила только в Алуксне (3)

Важно 18:01

Важно 3 комментариев

Согласно прогнозам латвийских синоптиков, в начале следующей недели осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются лишь местами.

Согласно прогнозам латвийских синоптиков, в начале следующей недели осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются лишь местами.

Читать

«Спасибо школьной реформе!» Что делать рижанам, если ребёнка не берут в среднюю школу (3)

Важно 17:39

Важно 3 комментариев

Школьные дела - тема, которая актуальна и неисчерпаема в любое время года, включая каникулы. Казалось бы, думать в ноябре о том, как быть, если ребёнка не примут в среднюю школу, ещё рано, а обсуждать результаты экзаменов уже поздно, но тем не менее вопрос этот людей тревожит и сейчас, как видно из твита Байбы, которой ситуация кажется абсурдной. 

Школьные дела - тема, которая актуальна и неисчерпаема в любое время года, включая каникулы. Казалось бы, думать в ноябре о том, как быть, если ребёнка не примут в среднюю школу, ещё рано, а обсуждать результаты экзаменов уже поздно, но тем не менее вопрос этот людей тревожит и сейчас, как видно из твита Байбы, которой ситуация кажется абсурдной. 

Читать

Граудиня и Самойлова стали чемпионками мира по пляжному волейболу (3)

Спорт 16:13

Спорт 3 комментариев

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в австралийском городе Аделаида завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.

Читать

Да или нет? Ратниекс запустил опрос о запрете салюта в Новый год по московскому времени (3)

Важно 15:12

Важно 3 комментариев

До Нового года - месяц с небольшим, но вопросом салютов в праздник вице-мэр уже озаботился, разместив в своём аккаунте на платформе "Х" пост, в котором призывает принять участие в опросе.

До Нового года - месяц с небольшим, но вопросом салютов в праздник вице-мэр уже озаботился, разместив в своём аккаунте на платформе "Х" пост, в котором призывает принять участие в опросе.

Читать

Совсем скоро: каток на Эспланаде в Риге планируется открыть 1 декабря (3)

Новости Латвии 14:32

Новости Латвии 3 комментариев

Этой зимой на Эспланаде снова будет работать общедоступный каток, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Этой зимой на Эспланаде снова будет работать общедоступный каток, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Читать