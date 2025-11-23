"Мы сидели в клубе, подругу стало тошнить, закружилась голова", - так рассказывает о событиях вечера пятницы, 14 ноября, Иева (имя изменено). Это заметили девушки за соседним столиком. Одна из них спросила у подруги, вызвать ли такси, и та кивнула.

Вскоре по вызову приехало такси Bolt, девушки сели, но внезапно Айе снова стало плохо. "Мы попросили поскорее остановиться. Шофёр поворчал, но остановился на Островном мосту, и мы смогли выйти", - вспоминает Иева. Но когда поездка продолжилась, подругу опять затошнило. Девушки снова попросили остановить, на этот раз на Улманя гатве.

"Потом он начал орать: "Глупые суки, пить не умеете!"", - цитирует слова таксиста Иева, добавив, что это был мужчина в возрасте, говорил по-латышски, но с русским акцентом. Иева не стала лезть за словом в карман и тоже грубо потребовала остановиться: "Подруга тогда уже закрыла рот рукой. И несколько брызг попало в салон машины".

Водитель продолжил на них кричать, остановился у обочины, повернулся к пассажиркам и начал махать кулаком. "Он начал бить меня кулаком по голове, попал как минимум два раза. По лицу не попал", - рассказывает Иева. Ей как-то удалось нагнуться и открыть дверь с той стороны, где сидела Айя. "Подруга выкатилась из машины, я тоже вышла", - продолжает Иева.

Почти тут же рядом остановилась ещё одна машина, в которой сидела парочка, они вызвали полицию и дождались её приезда. "Мы дико благодарны полицейским, которые очень спокойно нас выслушали и доставили нас домой", - вспоминает ночную поездку Иева. Один из стражей закона сразу же предложил ей написать заявление в полицию, но она была в таком шоке, что сначала отказалась. На следующий день заявление всё же было написано.

Но история на этом не закончилась.

Прошло почти 10 дней, но Иева до сих пор в шоке: "Всё, что я могу делать, это подать жалобу, призвать его к ответственности". С помощью "Фейсбука" она попыталась найти посетительницу клуба, вызвавшую ей такси, и выяснить номер конкретной машины Bolt, чтобы на предприятии могли установить, кто был за рулём. Предприятие не проявило никакого интереса - вместо этого оно настаивает на том, что такси не было вызвано через профиль Иевы, так что ничем помочь не может.

"Вы должны понять, что любой может так же легко обвинить вас в чём угодно, не предоставив никаких доказательств", - говорится в переписке со службой поддержки Bolt.

Портал tv3.lv тоже связался с предприятием Bolt, там ответили, что установить, кто был за рулём в тот вечер и вёз девушек, невозможно, поскольку нет никаких данных. Тем не менее на предприятии выразили готовность сотрудничать с Госполицией и предоставить всю информацию, если поступит запрос оттуда.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила tv3.lv, что заявление поступило и идёт проверка информации.

Предприятие Bolt принесло Иеве извинения и предоставило ваучер на пять евро, который она отдала маме, потому что не собирается больше пользоваться его услугами.

"Я слышала кучу жутких историй, но со мной такая кошмарная ситуация происходит впервые", - призналась она.

Иева не отрицает, что клиент, которого тошнит, для таксиста обременителен. Но в то же время он мог отказаться везти девушек, поскольку видел, что одну из них в машину чуть ли не несут. "Конечно, ему надо чистить салон, прежде чем он сможет взять других клиентов, это требует времени и денег, но ведь от клиента можно потребовать компенсацию за чистку салона. Для чего же в конце концов предназначены такси, если не для ситуаций, когда нужно безопасно и удобно доехать домой?" - рассуждает она.