Каждый европейский политик обязан напоминать о незаконной оккупации Крыма: Миериня

24 ноября, 2025 17:57

LETA

Каждый европейский политик сегодня обязан продолжать напоминать людям о незаконной оккупации Крыма, заявила спикер Сейма Дайга Миериня в понедельник на парламентском саммите Крымской платформы в Стокгольме.

Как сообщили в пресс-службе Сейма, на саммите спикер напомнила, что "все мы являемся свидетелями милитаризации Крымского полуострова".

"Сегодня каждый из нас может стать "голосом" Крыма, продолжая проливать свет на нарушения прав человека, незаконные депортации, похищение детей, насильственные изменения в структуре населения Крыма и репрессии против крымских татар", - сказала Миериня.

Она подчеркнула, что страны Балтии хорошо знают, насколько непредсказуем и опасен агрессор, поэтому "мы будем продолжать настойчиво напоминать всему миру о том, что Россия - это постоянная угроза для всех нас".

"Сегодня настал момент, когда мы, и особенно лидеры европейских парламентов, должны делать больше", - заявила председатель Сейма. Необходимо мобилизовать национальные парламенты и правительства, чтобы поддержать Украину и заставить агрессора сесть за стол переговоров, сказала Миериня.

"Мы не выполним свой долг цивилизованного общества, если агрессор останется безнаказанным", - отметила Миериня, добавив, что необходимо использовать все международные правовые механизмы, чтобы привлечь Россию и ее должностных лиц к ответственности за преступления против украинского народа.

Миериня также подчеркнула, что место Крыма - в составе неделимой и свободной Украины, а место Украины - в сильной и единой Европе, и призвала международных партнеров продолжать поддерживать Украину.

Подтолкнуть демографию вверх: Сейм заметно увеличит детские пособия

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала пакет поправок, который заметно увеличивает социальные выплаты семьям с детьми. И депутаты, и кабинет министров уверены, что эта мера должна подтолкнуть демографические показатели вверх. Речь идёт о законопроекте, корректирующем положения Закона о государственных социальных пособиях. Он касается семейной поддержки и включает целый набор изменений.

Загрузка

Какой будет ответ Риги? Юрмала стала переманивать жителей бонусами

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Юрмальская дума запустила кампанию по привлечению жителей в свой город: "Живу лучше! Декларируйся в Юрмале!".

Границу можно закрыть, но в одиночку Литве на Белоруссию не повлиять: Науседа

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Президент Гитанас Науседа заявил, что граница с Белоруссией может быть вновь закрыта в любой момент, поскольку запуски контрабандистских воздушных шаров продолжаются, но усилий одной Литвы будет недостаточно, чтобы повлиять на соседа.

Хватило смелости! Рижская дума обложит жильцов арендной платой

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

В Риге разработан новый порядок оплаты муниципального жилья, который предусматривает, что с мая следующего года самоуправление начнёт взимать плату за аренду своих квартир — до сих пор это не делалось. Как сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы, муниципалитет подготовил новые обязательные правила, регулирующие порядок оплаты аренды муниципальных квартир.

«Черная пятница»: почти половина интернет-магазинов вводит в заблуждение

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) в прошлом году получил 1878 жалоб на интернет-покупки, сообщила на пресс-конференции директор PTAC Заига Лиепиня. Она указала, что жалобы на интернет-магазины в основном связаны с недоставленными товарами, не оказанными услугами и мошенничеством.

Ожирение — повод отказать в визе? США вводят новый фильтр для иностранцев

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

В США ужесточают правила выдачи виз. По внутреннему указанию госсекретаря Марко Рубио, американские дипломаты теперь могут рассматривать ожирение как основание для отказа при выдаче визы, наряду с  наличием других хронических заболеваний. Документ связан с правилом «public charge», которое допускает отказ в визе, если заявитель может в будущем потребовать дорогую медицинскую помощь за счёт бюджета.

Патриот? Полиция разыскивает вора, укравшего государственный флаг

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

15 ноября около 18:55 неизвестный сорвал латвийский флаг с фасада здания на улице Краславас в Риге.

