Каждый европейский политик обязан напоминать о незаконной оккупации Крыма: Миериня

Как сообщили в пресс-службе Сейма, на саммите спикер напомнила, что "все мы являемся свидетелями милитаризации Крымского полуострова".

"Сегодня каждый из нас может стать "голосом" Крыма, продолжая проливать свет на нарушения прав человека, незаконные депортации, похищение детей, насильственные изменения в структуре населения Крыма и репрессии против крымских татар", - сказала Миериня.

Она подчеркнула, что страны Балтии хорошо знают, насколько непредсказуем и опасен агрессор, поэтому "мы будем продолжать настойчиво напоминать всему миру о том, что Россия - это постоянная угроза для всех нас".

"Сегодня настал момент, когда мы, и особенно лидеры европейских парламентов, должны делать больше", - заявила председатель Сейма. Необходимо мобилизовать национальные парламенты и правительства, чтобы поддержать Украину и заставить агрессора сесть за стол переговоров, сказала Миериня.

"Мы не выполним свой долг цивилизованного общества, если агрессор останется безнаказанным", - отметила Миериня, добавив, что необходимо использовать все международные правовые механизмы, чтобы привлечь Россию и ее должностных лиц к ответственности за преступления против украинского народа.

Миериня также подчеркнула, что место Крыма - в составе неделимой и свободной Украины, а место Украины - в сильной и единой Европе, и призвала международных партнеров продолжать поддерживать Украину.