Зима пришла! А будет ли она суровой и снежной?

«Метеорологическая зима наступает, когда температура держится ниже нуля пять дней подряд», — уточнили специалисты центра.

Ранее всего холод пришёл в Алуксне: там зима наступила 15 ноября. В других районах она традиционно появляется позже — особенно на побережье Курземе. В прошлом году этот период начался 4 декабря, а в 2022 и 2023 годах — 17 ноября.

Синоптики ожидают мало осадков, но снег возможен в Латгале и Селии. Неделя будет примерно на два градуса холоднее нормы, однако уже в начале декабря воздух может прогреться на три градуса выше среднего. Зима в целом прогнозируется мягче обычного.