Дело Адамсонса: аппеляцию Страутманиса отложили до весны

Редакция PRESS 24 ноября, 2025 07:55

Saeimas deputāts Jānis Ādamsons piedalās Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi un nodarīto kaitējumu sēdē, kurā iztaujā bijušo Ekonomikas ministrijas valsts sekretāru, tagadējo vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci.

Из-за болезни одного из обвиняемых Рижский окружной суд отложил до 9 марта 2026 года рассмотрение апелляции бывшего высокопоставленного сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ) Андриса Страутманиса на приговор Рижского районного суда. Этим приговором он был признан виновным в передаче секретных данных бывшему депутату Сейма Янису Адамсону, обвиняемому в шпионаже, и получил условное наказание, сообщает LETA.

Окружной суд рассматривает дело в закрытых заседаниях.

Страутманис обвиняется в подстрекательстве к разглашению неразглашаемой информации. Всего зафиксировано десять подобных преступных эпизодов, совершённых в период с 2015 по 2018 год. Всю полученную информацию Страутманис передавал Адамсону. Ему также вменяется незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов.

Судья Рижского районного суда Байба Абеле признала Страутманиса виновным по всем десяти эпизодам подстрекательства и приговорила его к полутора годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. В случае реального заключения в срок будет зачтено пребывание под стражей с 10 июня по 13 августа 2021 года.

Кроме того, за незаконное хранение оружия и боеприпасов Страутманис получил денежный штраф в размере 7000 евро, что соответствует десяти минимальным зарплатам. Сам он свою вину не признаёт.

Дело Страутманиса тесно связано с уголовным процессом против бывшего депутата Сейма Яниса Адамсона, обвиняемого в шпионаже в пользу российских спецслужб, мошенничестве в малом размере и хранении почти сотни пригодных к стрельбе патронов без разрешения. Его сообвиняемый Геннадий Силонов обвиняется в шпионаже по заданию российской разведки.

Адамсонс и Силонов отрицают вину. В ноябре прошлого года Рижский городской суд признал их виновными: Адамсонс получил восемь лет и шесть месяцев лишения свободы, а Силонов — семь лет и шесть месяцев. На приговор поданы четыре апелляции, которые сейчас рассматривает Рижский окружной суд.

Re:Check пересчитал чиновников и опроверг Херманиса. Но бюджетник-то — каждый третий!
Re:Check пересчитал чиновников и опроверг Херманиса. Но бюджетник-то — каждый третий!

Почем звезда Michelin? За три года мы уже заплатили 1,27 миллиона евро
Почем звезда Michelin? За три года мы уже заплатили 1,27 миллиона евро

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Знают, но не говорят: почему банки не выдают кредиты

Премьер-министр Эвика Силиня, председатель Банка Латвии Мартиньш Казакс и другие должностные лица на конференции Банка Латвии по кредитованию не упомянули о наложенных на Латвию ограничениях на оборот крупных денежных сумм, часть из которых может быть использована для кредитования, пишет в "Неаткариге" публицист Арнис Клунис.

Премьер-министр Эвика Силиня, председатель Банка Латвии Мартиньш Казакс и другие должностные лица на конференции Банка Латвии по кредитованию не упомянули о наложенных на Латвию ограничениях на оборот крупных денежных сумм, часть из которых может быть использована для кредитования, пишет в "Неаткариге" публицист Арнис Клунис.

Внимание! Снег и гололедица осложнили движение по Латвии

Сегодня утром снег и гололедица осложнили движение на главных и региональных трассах страны, сообщает LETA со ссылкой на предприятие «Latvijas Valsts ceļi».
Особенно сложные условия наблюдаются в Латгале, а также во многих районах Видземе и Земгале.

Сегодня утром снег и гололедица осложнили движение на главных и региональных трассах страны, сообщает LETA со ссылкой на предприятие «Latvijas Valsts ceļi».
Особенно сложные условия наблюдаются в Латгале, а также во многих районах Видземе и Земгале.

Где укрыться от войны? Девушкам — в армии

В Латвии набирает обороты обсуждение возможности обязательной военной службы для женщин. Министерство обороны уже работает над законодательными и организационными изменениями, которые могут вступить в силу к 2028 году, сообщает Otkrito.lv.

В Латвии набирает обороты обсуждение возможности обязательной военной службы для женщин. Министерство обороны уже работает над законодательными и организационными изменениями, которые могут вступить в силу к 2028 году, сообщает Otkrito.lv.

Енот — ваше следующее домашнее животное?

Городские еноты меняются прямо у нас под окнами. Новое исследование Университета Арканзаса в Литл-Роке показало: у енотов, живущих в городах, заметно короче морда, чем у их сельских сородичей. Учёные считают, что это может быть ранним признаком так называемого «синдрома одомашнивания» — процесса, который однажды превратил волков в собак и кабанов в свиней.

Городские еноты меняются прямо у нас под окнами. Новое исследование Университета Арканзаса в Литл-Роке показало: у енотов, живущих в городах, заметно короче морда, чем у их сельских сородичей. Учёные считают, что это может быть ранним признаком так называемого «синдрома одомашнивания» — процесса, который однажды превратил волков в собак и кабанов в свиней.

Почти догнали! Пассажиры бежали за самолётом Wizz Air в Кёльне

В аэропорту Кёльн/Бонн произошёл курьёзный инцидент: двое граждан Румынии, опоздав на посадку, выбежали прямо на взлётную площадку, пытаясь догнать уже отъезжавший от гейта самолёт Wizz Air. Мужчины пересекли закрытую зону, размахивая руками и крича, чтобы привлечь внимание пилотов Airbus A321.

В аэропорту Кёльн/Бонн произошёл курьёзный инцидент: двое граждан Румынии, опоздав на посадку, выбежали прямо на взлётную площадку, пытаясь догнать уже отъезжавший от гейта самолёт Wizz Air. Мужчины пересекли закрытую зону, размахивая руками и крича, чтобы привлечь внимание пилотов Airbus A321.

Голоса за водку и закуску — VDD передала дело в прокуратуру

Служба государственной безопасности (VDD) передала в прокуратуру материалы по делу о покупке голосов на муниципальных выборах в Балвском крае, сообщает агентство LETA. Подозреваемыми являются двое граждан Латвии, которых обвиняют в незаконном влиянии на волеизъявление избирателей.

Служба государственной безопасности (VDD) передала в прокуратуру материалы по делу о покупке голосов на муниципальных выборах в Балвском крае, сообщает агентство LETA. Подозреваемыми являются двое граждан Латвии, которых обвиняют в незаконном влиянии на волеизъявление избирателей.

Фон дер Ляйен изложила свои условия мира в Украине

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении призвала к тому, чтобы "Украина имела свободу" выбирать свою "собственную судьбу", добавив, что участие ЕС в обеспечении и поддержании мира в Украине должно быть признано и интегрировано в мирные планы.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении призвала к тому, чтобы "Украина имела свободу" выбирать свою "собственную судьбу", добавив, что участие ЕС в обеспечении и поддержании мира в Украине должно быть признано и интегрировано в мирные планы.

