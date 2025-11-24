Дело Адамсонса: аппеляцию Страутманиса отложили до весны

Окружной суд рассматривает дело в закрытых заседаниях.

Страутманис обвиняется в подстрекательстве к разглашению неразглашаемой информации. Всего зафиксировано десять подобных преступных эпизодов, совершённых в период с 2015 по 2018 год. Всю полученную информацию Страутманис передавал Адамсону. Ему также вменяется незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов.

Судья Рижского районного суда Байба Абеле признала Страутманиса виновным по всем десяти эпизодам подстрекательства и приговорила его к полутора годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. В случае реального заключения в срок будет зачтено пребывание под стражей с 10 июня по 13 августа 2021 года.

Кроме того, за незаконное хранение оружия и боеприпасов Страутманис получил денежный штраф в размере 7000 евро, что соответствует десяти минимальным зарплатам. Сам он свою вину не признаёт.

Дело Страутманиса тесно связано с уголовным процессом против бывшего депутата Сейма Яниса Адамсона, обвиняемого в шпионаже в пользу российских спецслужб, мошенничестве в малом размере и хранении почти сотни пригодных к стрельбе патронов без разрешения. Его сообвиняемый Геннадий Силонов обвиняется в шпионаже по заданию российской разведки.

Адамсонс и Силонов отрицают вину. В ноябре прошлого года Рижский городской суд признал их виновными: Адамсонс получил восемь лет и шесть месяцев лишения свободы, а Силонов — семь лет и шесть месяцев. На приговор поданы четыре апелляции, которые сейчас рассматривает Рижский окружной суд.