Где укрыться от войны? Девушкам — в армии

На фоне войны в Украине вопросы обороны и безопасности становятся особенно актуальными. По мнению экспертов, участие женщин укрепит устойчивость государства и приблизит Латвию к мировым стандартам, где служба открыта для всех.

«После событий в Украине мы всё больше понимаем, что девушкам зачастую безопаснее находиться в армии: там они среди своих и лучше защищены», — заявил вице-президент Латвийской федерации лесной промышленности Кристапс Клаусс в эфире TV24.

Обсуждение вызывает широкий отклик — от поддержки равенства до опасений перегрузить инфраструктуру армии. Однако добровольное участие женщин в Национальных вооружённых силах уже становится нормой. Министерство обороны подчёркивает, что цель реформы — сделать систему устойчивее, не ломая её основу.