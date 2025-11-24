Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Где укрыться от войны? Девушкам — в армии

Редакция PRESS 24 ноября, 2025 11:36

Важно 0 комментариев

В Латвии набирает обороты обсуждение возможности обязательной военной службы для женщин. Министерство обороны уже работает над законодательными и организационными изменениями, которые могут вступить в силу к 2028 году, сообщает Otkrito.lv.

На фоне войны в Украине вопросы обороны и безопасности становятся особенно актуальными. По мнению экспертов, участие женщин укрепит устойчивость государства и приблизит Латвию к мировым стандартам, где служба открыта для всех.

«После событий в Украине мы всё больше понимаем, что девушкам зачастую безопаснее находиться в армии: там они среди своих и лучше защищены», — заявил вице-президент Латвийской федерации лесной промышленности Кристапс Клаусс в эфире TV24.

Обсуждение вызывает широкий отклик — от поддержки равенства до опасений перегрузить инфраструктуру армии. Однако добровольное участие женщин в Национальных вооружённых силах уже становится нормой. Министерство обороны подчёркивает, что цель реформы — сделать систему устойчивее, не ломая её основу.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Кошмарная авария в Латгалии. Женщина с ребёнком вышла из машины после ДТП прямо под колёса
Важно

Кошмарная авария в Латгалии. Женщина с ребёнком вышла из машины после ДТП прямо под колёса

Почем звезда Michelin? За три года мы уже заплатили 1,27 миллиона евро
Важно

Почем звезда Michelin? За три года мы уже заплатили 1,27 миллиона евро

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Знают, но не говорят: почему банки не выдают кредиты

Важно 11:42

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня, председатель Банка Латвии Мартиньш Казакс и другие должностные лица на конференции Банка Латвии по кредитованию не упомянули о наложенных на Латвию ограничениях на оборот крупных денежных сумм, часть из которых может быть использована для кредитования, пишет в "Неаткариге" публицист Арнис Клунис.

Внимание! Снег и гололедица осложнили движение по Латвии

Новости Латвии 11:39

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня утром снег и гололедица осложнили движение на главных и региональных трассах страны, сообщает LETA со ссылкой на предприятие «Latvijas Valsts ceļi».
Особенно сложные условия наблюдаются в Латгале, а также во многих районах Видземе и Земгале.

Енот — ваше следующее домашнее животное?

Животные 11:29

Животные 0 комментариев

Городские еноты меняются прямо у нас под окнами. Новое исследование Университета Арканзаса в Литл-Роке показало: у енотов, живущих в городах, заметно короче морда, чем у их сельских сородичей. Учёные считают, что это может быть ранним признаком так называемого «синдрома одомашнивания» — процесса, который однажды превратил волков в собак и кабанов в свиней.

Почти догнали! Пассажиры бежали за самолётом Wizz Air в Кёльне

Мир 11:15

Мир 0 комментариев

В аэропорту Кёльн/Бонн произошёл курьёзный инцидент: двое граждан Румынии, опоздав на посадку, выбежали прямо на взлётную площадку, пытаясь догнать уже отъезжавший от гейта самолёт Wizz Air. Мужчины пересекли закрытую зону, размахивая руками и крича, чтобы привлечь внимание пилотов Airbus A321.

Голоса за водку и закуску — VDD передала дело в прокуратуру

Новости Латвии 11:06

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (VDD) передала в прокуратуру материалы по делу о покупке голосов на муниципальных выборах в Балвском крае, сообщает агентство LETA. Подозреваемыми являются двое граждан Латвии, которых обвиняют в незаконном влиянии на волеизъявление избирателей.

Фон дер Ляйен изложила свои условия мира в Украине

Мир 11:03

Мир 0 комментариев

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении призвала к тому, чтобы "Украина имела свободу" выбирать свою "собственную судьбу", добавив, что участие ЕС в обеспечении и поддержании мира в Украине должно быть признано и интегрировано в мирные планы.

