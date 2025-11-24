А капибару куда? Котик пропишется у «Splendid Palace», остальное — на выбор рижан

«Мы хотим, чтобы жители сами решили, где персонажи будут жить дальше — в парке, на набережной или в другом месте», — говорится в обращении муниципалитета.

Голосование проходит до 20 декабря на сайте Рижской думы. Рижанам предлагается выбрать из четырёх вариантов: Узварас-парк, Межапарк, набережная улицы Муксалас или предложить собственное место.

Скульптуры создали три художника: кота и лемура — Кристапс Андерсонс, капибару — литовец Донатас Моцкус, а собаку — Инесе Валтере. Все фигуры планируют объединить в одну композицию, которую выставят в городской среде весной.