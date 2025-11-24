Re:Check пересчитал чиновников и опроверг Херманиса. Но бюджетник-то — каждый третий!

«Фантазии политически активного режиссёра о количестве чиновников сильно преувеличены», — отмечают авторы расследования.

По данным закона и статистики, чиновниками считаются лишь те, кто разрабатывает нормативные акты, распределяет финансы и принимает решения, связанные с правами граждан. Таких в стране 11 412 человек — всего 1,3% от всех занятых.

Даже если считать всех, кто получает зарплату из госбюджета, их около 288 тысяч, то есть треть от всех работников. При этом среди них — медики, учителя, военные, полицейские и сотрудники государственных компаний вроде «TET», «Latvenergo» и «Lidosta Rīga».

Re:Check также указал, что заявления Херманиса о скором финансовом крахе не имеют оснований: госдолг Латвии, хотя и растёт, остаётся ниже среднего уровня ЕС — страна занимает 17-е место среди 27 членов Союза.