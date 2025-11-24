США и Украина подготовили новый, уточнённый план мира

После представленных на встрече изменений и разъяснений украинская сторона согласилась, что текущий проект мирного плана отражает национальные интересы Украины и обеспечивает «надежные и осуществимые механизмы для обеспечения безопасности» страны в ближайшей и долгосрочной перспективе, говорится в заявлении американской администрации.

В Офисе президента Украины назвали прошедшие переговоры «конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения». Украинская делегация выразила благодарность США и президенту Дональду Трампу «за непоколебимую преданность и неутомимые усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней». Стороны договорились продолжить работу над совместными предложениями в ближайшие дни, а также поддерживать «тесный контакт» с европейскими партнерами. «Окончательные решения в рамках этого процесса будут приняты президентами Украины и Соединенных Штатов», — подчеркивается в заявлении Киева.

В прошедших переговорах от США участвовали госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и зять Трампа Джаред Кушнер. В состав украинской делегации вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, начальник генштаба ВСУ Андрей Игнатов, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко и первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица.

Рубио после встречи сообщил журналистам, что сторонам еще предстоит проработать ряд вопросов, включая роль НАТО, но его команда сузила круг нерешенных проблем в мирном плане, который продвигает Трамп. Глава Госдепа выразил надежду, что соглашение будет достигнуто к четвергу, 27 ноября, когда в США будут отмечать День благодарения. По данным источников Reuters, Вашингтон и Киев обсуждают возможность визита Зеленского в США в ближайшие дни для переговоров с Трампом. Один из собеседников агентства отметил, что на этой встрече предполагается затронуть «наиболее чувствительные вопросы» мирного плана, в том числе проблему территорий.

Первоначальный мирный план США, который был опубликован депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко и Axios, состоял из 28 пунктов. Он подразумевал отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем РФ территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. При этом боевые действия в Херсонской и Запорожской областях замораживались по лини и фронта. По данным Bloomberg, Украина и ее европейские союзники настаивали, что Киев и Москва должны обсуждать территориальные вопросы после прекращения огня. Такой пункт вошел в мирный план ЕС.