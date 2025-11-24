Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
США и Украина подготовили новый, уточнённый план мира

Редакция PRESS 24 ноября, 2025 10:44

Важно 0 комментариев

В ходе переговоров делегаций США и Украины в Женеве 23 ноября стороны разработали «обновленный и уточненный» план завершения войны, сообщили в Белом доме. В заявлении отмечается, что Вашингтон и Киев сошлись в позиции — любое будущее соглашение должно поддерживать суверенитет Украины и «обеспечивать устойчивый и справедливый мир», пишет The Moscow Times.

После представленных на встрече изменений и разъяснений украинская сторона согласилась, что текущий проект мирного плана отражает национальные интересы Украины и обеспечивает «надежные и осуществимые механизмы для обеспечения безопасности» страны в ближайшей и долгосрочной перспективе, говорится в заявлении американской администрации.

В Офисе президента Украины назвали прошедшие переговоры «конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения». Украинская делегация выразила благодарность США и президенту Дональду Трампу «за непоколебимую преданность и неутомимые усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней». Стороны договорились продолжить работу над совместными предложениями в ближайшие дни, а также поддерживать «тесный контакт» с европейскими партнерами. «Окончательные решения в рамках этого процесса будут приняты президентами Украины и Соединенных Штатов», — подчеркивается в заявлении Киева.

В прошедших переговорах от США участвовали госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и зять Трампа Джаред Кушнер. В состав украинской делегации вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, начальник генштаба ВСУ Андрей Игнатов, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко и первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица.

Рубио после встречи сообщил журналистам, что сторонам еще предстоит проработать ряд вопросов, включая роль НАТО, но его команда сузила круг нерешенных проблем в мирном плане, который продвигает Трамп. Глава Госдепа выразил надежду, что соглашение будет достигнуто к четвергу, 27 ноября, когда в США будут отмечать День благодарения. По данным источников Reuters, Вашингтон и Киев обсуждают возможность визита Зеленского в США в ближайшие дни для переговоров с Трампом. Один из собеседников агентства отметил, что на этой встрече предполагается затронуть «наиболее чувствительные вопросы» мирного плана, в том числе проблему территорий.

Первоначальный мирный план США, который был опубликован депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко и Axios, состоял из 28 пунктов. Он подразумевал отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем РФ территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. При этом боевые действия в Херсонской и Запорожской областях замораживались по лини и фронта. По данным Bloomberg, Украина и ее европейские союзники настаивали, что Киев и Москва должны обсуждать территориальные вопросы после прекращения огня. Такой пункт вошел в мирный план ЕС.

Знают, но не говорят: почему банки не выдают кредиты

11:42

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня, председатель Банка Латвии Мартиньш Казакс и другие должностные лица на конференции Банка Латвии по кредитованию не упомянули о наложенных на Латвию ограничениях на оборот крупных денежных сумм, часть из которых может быть использована для кредитования, пишет в "Неаткариге" публицист Арнис Клунис.

Премьер-министр Эвика Силиня, председатель Банка Латвии Мартиньш Казакс и другие должностные лица на конференции Банка Латвии по кредитованию не упомянули о наложенных на Латвию ограничениях на оборот крупных денежных сумм, часть из которых может быть использована для кредитования, пишет в "Неаткариге" публицист Арнис Клунис.

Загрузка

Внимание! Снег и гололедица осложнили движение по Латвии

11:39

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня утром снег и гололедица осложнили движение на главных и региональных трассах страны, сообщает LETA со ссылкой на предприятие «Latvijas Valsts ceļi».
Особенно сложные условия наблюдаются в Латгале, а также во многих районах Видземе и Земгале.

Сегодня утром снег и гололедица осложнили движение на главных и региональных трассах страны, сообщает LETA со ссылкой на предприятие «Latvijas Valsts ceļi».
Особенно сложные условия наблюдаются в Латгале, а также во многих районах Видземе и Земгале.

Где укрыться от войны? Девушкам — в армии

11:36

Важно 0 комментариев

В Латвии набирает обороты обсуждение возможности обязательной военной службы для женщин. Министерство обороны уже работает над законодательными и организационными изменениями, которые могут вступить в силу к 2028 году, сообщает Otkrito.lv.

В Латвии набирает обороты обсуждение возможности обязательной военной службы для женщин. Министерство обороны уже работает над законодательными и организационными изменениями, которые могут вступить в силу к 2028 году, сообщает Otkrito.lv.

Енот — ваше следующее домашнее животное?

11:29

Животные 0 комментариев

Городские еноты меняются прямо у нас под окнами. Новое исследование Университета Арканзаса в Литл-Роке показало: у енотов, живущих в городах, заметно короче морда, чем у их сельских сородичей. Учёные считают, что это может быть ранним признаком так называемого «синдрома одомашнивания» — процесса, который однажды превратил волков в собак и кабанов в свиней.

Городские еноты меняются прямо у нас под окнами. Новое исследование Университета Арканзаса в Литл-Роке показало: у енотов, живущих в городах, заметно короче морда, чем у их сельских сородичей. Учёные считают, что это может быть ранним признаком так называемого «синдрома одомашнивания» — процесса, который однажды превратил волков в собак и кабанов в свиней.

Почти догнали! Пассажиры бежали за самолётом Wizz Air в Кёльне

11:15

Мир 0 комментариев

В аэропорту Кёльн/Бонн произошёл курьёзный инцидент: двое граждан Румынии, опоздав на посадку, выбежали прямо на взлётную площадку, пытаясь догнать уже отъезжавший от гейта самолёт Wizz Air. Мужчины пересекли закрытую зону, размахивая руками и крича, чтобы привлечь внимание пилотов Airbus A321.

В аэропорту Кёльн/Бонн произошёл курьёзный инцидент: двое граждан Румынии, опоздав на посадку, выбежали прямо на взлётную площадку, пытаясь догнать уже отъезжавший от гейта самолёт Wizz Air. Мужчины пересекли закрытую зону, размахивая руками и крича, чтобы привлечь внимание пилотов Airbus A321.

Голоса за водку и закуску — VDD передала дело в прокуратуру

11:06

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (VDD) передала в прокуратуру материалы по делу о покупке голосов на муниципальных выборах в Балвском крае, сообщает агентство LETA. Подозреваемыми являются двое граждан Латвии, которых обвиняют в незаконном влиянии на волеизъявление избирателей.

Служба государственной безопасности (VDD) передала в прокуратуру материалы по делу о покупке голосов на муниципальных выборах в Балвском крае, сообщает агентство LETA. Подозреваемыми являются двое граждан Латвии, которых обвиняют в незаконном влиянии на волеизъявление избирателей.

Фон дер Ляйен изложила свои условия мира в Украине

11:03

Мир 0 комментариев

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении призвала к тому, чтобы "Украина имела свободу" выбирать свою "собственную судьбу", добавив, что участие ЕС в обеспечении и поддержании мира в Украине должно быть признано и интегрировано в мирные планы.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении призвала к тому, чтобы "Украина имела свободу" выбирать свою "собственную судьбу", добавив, что участие ЕС в обеспечении и поддержании мира в Украине должно быть признано и интегрировано в мирные планы.

