В Скривери появился новый объект городской среды — массивная конфета Gotiņa, выполненная из бетона и бронзы, сообщает 360 Ziņas. Скульптуру создали учащиеся 4-го курса отделения деревянного и металлического искусства Рижского техникума искусств и медиа под руководством преподавателя Оскара Миканса.

«Это не просто арт-объект, а символ города, созданный руками будущих мастеров», — отмечают организаторы.

Скриверский культурный центр предлагает жителям стать соавторами проекта — придумать конфете имена и легенды. Например: «Спортивная Готиня» — прикоснись к поднятой ноге и получишь лёгкость; «Счастливая Готиня» — дотронься, и удача будет рядом. Идеи принимаются на странице центра в Facebook.

Скриверский пищевой комбинат, основанный 27 октября 1956 года, стал первым в Латвии, кто начал производить легендарную конфету Gotiņa — это произошло уже в январе 1957 года.