Голоса за водку и закуску — VDD передала дело в прокуратуру

«Один из подозреваемых подвозил подкупленных избирателей на своём автомобиле к участку, где они голосовали за определённую партию и кандидата», — отмечают в VDD.

Следствие установило, что подкуп происходил 7 июня, в день выборов. Ранее процесс вела Государственная полиция, однако позже дело было передано VDD по подследственности. Оба обвиняемых инкриминируются по статье о воспрепятствовании гражданам свободно реализовать право избирать депутатов.

Это уже не первый случай за лето: 1 октября VDD также предложила начать уголовное преследование против жителя Елгавского края, который подкупил четырёх избирателей — троим дал алкоголь, а одному наличные. Сам обвиняемый не был кандидатом, но является родственником претендента на депутатский мандат.

Прокуратура также завершила расследование другого инцидента — в Прейльском крае мужчина проголосовал вместо другого человека и получил пробационный надзор.