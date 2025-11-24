Почем звезда Michelin? За три года мы уже заплатили 1,27 миллиона евро

«Мы видим, что в первый год оборот ресторанов вырос на 30%, во второй — на 15%. В принципе, договор окупился уже в первый год», — подчеркнула представитель LIAA Вита Балоде-Андруса.

В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана, в том числе три новых. Свою звезду сохранили John Chef’s Hall и Max Cekot. Чтобы удержать позиции, Латвии придётся снова платить. Сумма нового договора может увеличиться на 100–200 тысяч евро.

Президент Ассоциации ресторанов Янис Ензис считает продление приоритетом отрасли:

«Michelin — это признание независимых экспертов и мощная реклама. Такие туристы тратят много, и гастрономический туризм даёт эффект круглый год».

По оценке LIAA, проект стимулировал рост туризма и помог привлечь состоятельных гостей даже в несезон. Новый контракт, вероятно, будет подписан в ближайшие месяцы.