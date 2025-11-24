Контрабанда долетела до Латвии. Перехвачены семь метеозондов с 60 тысячами сигарет каждый

«С начала вчерашнего дня наши службы перехватили семь таких шаров. В каждом — примерно 60 тысяч нелегальных сигарет. Работа продолжается, и масштабы уточняются, но такой феномен действительно есть», — отметил министр.

Козловскис пояснил, что, в отличие от Литвы, где подобные запуски угрожали безопасности аэропортов, в Латвии серьёзных рисков для инфраструктуры нет. Однако упавшие грузы из-за веса могут вызвать локальные повреждения.

Жителей приграничных районов просят не трогать и не сбивать такие шары, а сразу сообщать в соответствующие службы. Ведомства Латвии координируют действия с коллегами из Литвы и Польши, где также фиксировали подобные случаи.

Ранее в Литве метеошары с контрабандой неоднократно нарушали работу аэропортов, вынуждая временно закрывать Вильнюс.