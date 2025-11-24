Мох прожил год в открытом космосе. Без воздуха. Без защиты. И почти не заметил

Ожидания были минимальными: большинство живых организмов погибают в космосе за секунды. Но мох нарушил все правила. После возвращения на Землю более 80% спор были живыми, и почти 90% снова начали нормально расти и прорастать. Космос, похоже, не очень впечатил обычный мох.

Учёные считают, что секрет выживания — в естественной «броне» спор. Эти защитные оболочки появились у мхов около 450 миллионов лет назад, когда растения только осваивали безжалостные ландшафты древней Земли. И оказалось, что эта броня отлично работает и против вакуума, и против ультрафиолета, и против космического излучения.

По словам ведущего автора Томомичи Фудзиты, мох может выдержать в открытом космосе до 15 лет. А это уже не просто курьёз: такие растения могут стать основой будущих экосистем на Луне или Марсе — от биоферм до закрытых биосфер.

Факт остаётся фактом: пока человечество спорит о полётах на другие планеты, мох молча доказал — жизнь гораздо живучее, чем мы думали.